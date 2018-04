Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane au murit, iar alte doua sunt date disparute, dupa ce un microbuz in care se aflau zece oameni a cazut in canalul de aductiune al raului Bistrita, in zona localitatii Viisoara din judetul Neamt.

- Un microbuz a cazut in raul Bistrita, de pe podul de la Viisoara. Sapte persoane au murit, iar alte doua sunt date disparute, dupa ce microbuzul in care se aflau zece oameni a cazut in canalul de aductiune al raului Bistrita, in zona localitatii Viisoara din judetul Neamt.

- Sapte persoane au murit, iar alte doua sunt date disparute, dupa ce un microbuz in care se aflau zece oameni a cazut in canalul de aductiune al raului Bistrita, in zona localitatii Viisoara din judetul Neamt.

- Sapte persoane au murit si doua sunt date disparute, dupa ce un microbuz in care se aflau zece persoane a cazut in raul Bistrita, in zona localitatii Viisoara din judetul Neamt, o singura persoana fiind salvata. Autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie in acest caz.

- 7 persoane au murit și doua sunt date disparute dupa un grav accident produs, in noaptea de miercuri spre joi, in apropiere de localitatea Viisoara din județul Neamț. O autoutilitara cu muncitori forestieri a plonjat in apele raului Bistrița. La ...

- UPDATE ora 7:50 – In judetul Neamt continua operatiunile de cautare a celor doua persoane date disparute dupa ce o duba in care se aflau zece pasageri a cazut, noaptea trecuta, in canalul Hidrocentralei de la Pangarati, in apropiere de Piatra Neamt. Sapte oameni au murit in urma tragedie, iar o singura…

- Un microbuz in care se aflau zece persoane a cazut, in noaptea de miercuri spre joi, in raul Bistrita, accidentul soldandu-se cu moartea a sapte persoane si disparitia altor doua, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru.

- Un microbuz in care se aflau zece persoane a cazut, in noaptea de miercuri spre joi, in raul Bistrita, accidentul soldandu-se cu moartea a sapte persoane si disparitia altor doua, a anuntat purtatorul de...

- O singura persoana aflata in microbuz a fost salvata, sapte dintre calatori si-au pierdut viata, acestora fiindu-le efectuate manevre de resuscitare in momentul in care au fost scosi din apa, fara succes insa, in timp ce doi oameni sunt dati disparuti. Potrivit prefectului judetului Neamt, Daniela…

- Șapte persoane au murit in cursul nopții de miercuri dupa ce au cazut cu un microbuz de pe un pod de pe raul Bistrița din localitatea nemțeana Viișoara. Din primele informații, alte doua persoane sunt in continuare cautate de catre pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgența Neamț.

- Tragedie rutiera în județul Neamț. Un microbuz cu 10 persoane a cazut de pe podul de la Viișoara, comuna Alexandru cel Bun. Șapte barbați au murit și doi sunt dați disparuți, între care și un minor.

- Accident grav in Neamt. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, pompierii au fost solicitati sa intervina in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce un microbuz in care se aflau zece persoane a cazut in raul Bistrita, la podul de peste canalul acestui rau din satul…

- Grav accident de circulatie in judetul Neamt. Cel putin 7 persoane au murit dupa ce autovehiculul cu care se deplasau a cazut in raul Bistrita. Pompierii au instituit planul rosu de interventie. (Radio Iasi/FOTO stiri-neamt.ro)

- Șapte morti in urma unui accident in Neamț dupa ce au cazut cu un microbuz in raul Bistrița. Alte doua victime sunt cautate in continuare de pompieri. Șapte persoane au murit in cursul nopții de miercuri dupa ce au cazut cu un microbuz de pe un pod de pe raul Bistrița din localitatea nemțeana Viișoara.…

- Tragedie pentru o familie originara din Petresti. Un barbat si-a pierdut viata in accident de motocicleta petrecut in Italia, pe 1 aprilie, chiar in ziua in care implinea 47 de ani. Fiul sau, aflat pe aceeasi motocicleta, a fost ranit grav, scrie rotalianul.com. Cu cateva ore inainte de accident, barbatul…

- Tragedie pe Valea Oltului! O masina, in care se afla o familie, a cazut in rau. Copilul, o fetita de 13 ani, a reusit sa scape cu viata. Parintii ei, insa, au murit inecati in masina.

- Trei persoane si-au pierdut viata, iar alte patru au fost ranite în urma unui accident produs duminica în cartierul Ferneziu din municipiul Baia Mare, fiind implicate doua autoturisme, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvânt al IPJ

- Un autocar in care se afla aproximativ 40 de pasageri a fost implicat, duminica dimineata, intr-un accident pe Drumul National 1, in judetul Sibiu. O masina care a fost pierduta de sub control a patruns pe contrasens si a lovit autocarul. O persoana din autoturism este incarcerata, iar cel putin…

- Un accident grav a avut loc duminica dimineata pe Drumul National 1, Hula Bradului, în judetul Sibiu, dupa ce soferul unui autoturism a intrat în coliziune cu un autocar în care erau 40 de persoane.

- Momente de groaza, joi, intr-un microbuz de transport persoane. Unui calator i s-a facut rau in timp ce mergea intr-un maxi-taxi, chiar in zona Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani. Alertati, ceilalti pasageri au sunat la 112. La fata locului a ajuns un echipaj SMURD, dar si o ambulanta…

- Cei doi soți care au murit luni intr-un grav accident de circulatie erau invațatori in comuna Braiești. Georgel și Nela Ilie se intorceau acasa din Buzau. N-au mai ajuns insa pentru ca au fost victimele unui accident teribil care s-a produs pe drumul national 10. Un sofer de 26 de ani a patruns pe…

- Patru persoane au fost ranite in urma unui accident produs, luni, intre un tir si un autobuz in care se aflau 20 de persoane pe Drumul National 17, la intrare in municipiul Bistrita, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Doua persoane au murit vineri dimineata dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de un tren, in zona barierei Lacu Dulce din municipiul Braila, traficul feroviar fiind blocat. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Braila, colonel Stefan Stoian, cele doua persoane se aflau intr-un autoturism care…

- Doua persoane au murit dupa ce, in aceasta dimineata, in zona barierei Lacu Dulce din municipiul Braila, o masina a fost lovita de tren, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Braila, lt.col. Stefan Stoian citate de Agerpres.ro. Cele…

- TRAGEDIE IMENSA: 16 oameni AU MURIT, dupa ce un fulger a lovit o biserica. Alte 140 de persoane sunt RANITE. Prima reactie a PRIMARULUI Cel putin 16 persoane si-au pierdut viata dupa ce un lacas de cult a fost lovit de fulger. Tragedia a avut loc in sudul Rwandei, dupa ce un lacas de cult apartinand…

- Duminica dupa-masa a avut loc un grav accident de circulatie, pe DN17, in localitatea componenta Unirea, la doi pasi de municipiul Bistrita. Un barbat de 45 de ani a murit, iar alte cinci persoane au fost ranite. Printre raniti se numara si doi copii de 4 si 9 ani.

- Accident cumplit intr-o benzinarie din Vaslui, Romania, in aceasta dimineata, dupa ce un tanar a murit strivit in propria masina.Totul s-a intamplat dupa ce un tanar in varsta de 31 de ani, aflat la volanul unui SUV marca Toyota, a facut infarct in timp ce conducea.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Iasi, circulatia feroviara este oprita pe firul 2 al Magistralei 500, Suceava ndash; Bucuresti, din cauza unui accident produs in zona localitatii Cozmesti.Potrivit Politiei Romane, trenul IR1752 a lovit un autoturism,…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Bistrița-Nasaud a activat planul roșu de intervenție, 10 persoane fiind ranite. Potrivit primelor informații, în accident au fost implicate doua autoturisme. Într-un autoturism Volkswagen Sharan se aflau 7 persoane, iar în celalalt,…

- Cel putin 36 de persoane au murit dupa ce un autocar a cazut zeci de metri intr-o prapastie, in sudul statului Peru, informeaza publicatia El Comercio, citeaza mediafax.ro.Autocarul avea capacitatea de 45 de locuri si efectua o cursa interprovinciala.

- Cel putin 35 de persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite dupa ce un autocar a cazut aproximativ 200 de metri intr-o prapastie, in sudul statului Peru, informeaza publicatia El Comercio.

- O persoana a decedat si alta a fost ranita, luni seara, intr-un accident produs in judetul Buzau, pe DN1B, intre un TIR, o cisterna si un autoturism, persoana decedata fiind seful postului...

- Un accident grav a avut loc noaptea trecuta pe drumul national 7 din localitatea Santuhalm din Hunedoara. In urma impactului dintre doua autoturisme, un barbat a murit, iar alte cinci persoane au fost ranite.

- O fetița de 6 ani a murit vineri seara in urma unui accident produs intre Timișoara și Lugoj. Inca 3 persoane sunt in stare grava. Fetița se afla in brațele mamei, pe scaunul din dreapta șoferului.

- Accident nefericit sau sinucidere? Aceasta este intrebarea la care trebuie sa raspunda anchetatorii clujeni, dupa ce la baza unui bloc de pe Bulevardul 21 Decembrie 1989, din cartierul clujean Maraști, a fost gasit in agonie un tanar de 18 ani. Acesta a cazut sau s-a aruncat de la etajul 11 al imobilului.…

- Tragedie la Spitalul Judetean Arges. In urma cu putine momente un barbat a cazut de la etajul 6 al cladirii si a murit. Din cate se pare acesta era pacient al spitalului, fiind internat, dar inca nu se stie daca a cazut accidental sau s-a sinucis. Ultima actualizare: Marți, 06 Februarie 2018…

- Accident rutier astazi, in Timiș, cu 10 persoane implicate. Un microbuz și o autoutilitara au fost distruse in urma impactului puternic ce a avut loc in localitatea Iosifalau din comuna Topolovațu Mare, in care au fost implicate 10 persoane. Opt dintre acestea erau pasageri in microbuz, in timp ce celelalte…

- In cursul zilei de azi, a avut loc un accident rutier in localitatea Mihai Viteazu din judetul Constanta. Se pare ca in accident au fost implicate un tir si microbuz in care erau 15 persoane. La fata locului a ajuns elicopterul SMURD, o ambulanta, dar si un oamenii legii pentru a stabili cauzele si…

- ACCIDENT CUMPLIT: A intrat CU VITEZA intr-un grup mare de PIETONI, dupa care A LUAT FOC! Victimele, in STARE GRAVA Mai multe persoane au fost grav ranite dupa ce un microbuz a intrat cu viteza pe trotuar, lovind din plin pietonii. Un microbuz in care se aflau șase persoane și mai multe butelii cu gaz…

- Trei oameni au murit intr-un accident rutier petrecut sambata, la iesirea din municipiul Orastie. Printre victime se afla Darius Stan, un tanar de 19 ani, elev in clasa a XII-a la un colegiu din Orastie. Ceilalti doi oameni care au murit sunt un barbat de 60 de ani si o femeie in varsta de 59 de ani.…

- Doi barbati si o femeie si au pierdut viata sambata dupa amiaza, in urma unui teribil accident rutier petrecut la iesirea din municipiul Orastie inspre Sebes, informeaza Antena3.ro. "Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Huneodara, traficul este blocat…

- Patru angajati ai IS Posta Moldovei si-au pierdut viata intr-un accident rutier produs in dimineata de vineri, 26 ianuarie, aproximativ la ora 10:00, pe traseul international Brest-Chisinau-Odessa, in apropierea satului Mihailenii Vechi, raionul Rascani.

- Cel putin doua persoane au murit si alte 100 au fost ranite, dintre care zece se afla in stare grava, dupa ce un tren a deraiat in apropierea orasului italian Milano, informeaza BBC News Online.

- Avionul plecase de pe aeroportul din San Andros, una dintre insulele arhipelagului Bahamas, si avea ca destinatie aeroportul New Providence, din capitala Nassau. La un moment dat s-a pierdut legatura radio cu el si a disparut de pe radare, ulterior localizandu-se ca loc de prabusire un punct…

- 52 de persoane au murit, dupa ce autobuzul in care se aflau a luat foc, joi, in Kazakhstan, potrivit declaratiilor ministerului de interne al tarii, scrie The Guardian. Autobuzul calatorea pe o...

- Un autocar a luat foc in nord-vestul Kazahstanului, bilanțul anunțat de autoritați fiind cumplit, scrie realitatea.net.Cel puțin 52 de persoane au murit intr-un autocar care am luat foc pe o șosea din regiunea Aktau, in nord-vestul Kazahstanului.

- Tragedie uriasa luni dimineata, pe soseaua dintre Chisinau si Bender. Cinci persoane, printre care si un copil, au murit, iar doua sunt grav ranite. Comunicatul Politiei din Moldova: „Grav accident rutier în urma caruia au decedat cinci persoane, printre care si…

- Cinci persoane. dintre care au decedat, dupa ce ar fi fost victimele unui accident rutier. Tragedia a avut loc cu puțin timp în urma pe traseul R2 Chișinau-Bender, în apropiere de localitatea Todirești, Anenii Noi, transmite today.md Potrivit informațiilor preliminare,…

- Tanarul a baut cu cei doi colegi, acasa la unul dintre ei, informeaza Romania TV. Au plecat apoi la barul din sat, de unde soferul vinovat a plecat la un prieten din alt sat. La intoarcere a vrut sa se opreasca din nou la bar, unde-si lasase ceilalti prieteni. Doar ca acestia s-au pornit spre case…