Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit carbonizate, vineri seara, dupa ce mașina in care erau s-a rasturnat și s-a aprins pe drumul județean 792, intre localitațile Santana și Curtici, județul Arad. Accidentul rutier a avut loc, vineri seara, pe drumul județean 792, intre localitațile Santana și Curtici,…

- Un accident cumplit a avut loc joi seara, in Arad, unde o mașina in care se aflau patru persoane a plonjat de pe un pod inalt de aproximativ 20 de metri. In urma impactului, doua persoane au murit.

- Accident cumplit in urma cu putin timp. Doua persoane au murit, iar a treia este grav ranita dupa ce o masina a cazut de pe pod.foto Doua persoane au murit, iar a treia este grav ranita dupa ce o masina a cazut de pe pod. Un accident cumplit a avut loc joi seara, in Arad. Soferul unui autoturism a pierdut…

- Soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, a rupt parapetii si gardul de protectie si a zburat de pe podul din Micalaca - ce duce dinspre Polivalenta spre Podgoria. Potrivit primelor informatii, mai multe masini ar fi fost avariate. La fata locului au ajuns mai multe ambulante,…

- Accident grav in aceasta dupa amiaza in judetul Arad, pe DJ 793, intre localitatile Ignesti si Susani. Un barbat de 39 de ani și-a pierdut viața in urma unui teribil accident rutier. Mai exact, din cauza vitezei, acesta a pierdut controlul volanului, a parasite parte carosabila și s-a rasturnat. In…

- Doua victime au fost gasite incarcerate, aflate pe bancheta din spate a autoturismului rasturnat, si au fost scoase de catre pompierii militari. Acestea se aflau in stop cardiorespirator, fiind facute manevre de resuscitare. Una dintre victime, un baiat in varsta de aproximativ 13 ani, a…

- Viteza face noi victime. Un barbat in varsta de 30 de ani și o femeie de 29 de ani și-au pierdut viața intr-un accident produs in județul Satu Mare. Masina in care se aflau a parasit partea carosabila si s-a izbit de un copac.

- Un tanar de 23 de ani a murit, iar alte trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs sambata intre localitatile ialomitene Tandarei si Platonesti. Un copil de 14 ani a fost preluat cu un elicopter SMURD. Conform ISU Ialomita, o masina in care se aflau 4 persoane s-a rasturnat in afara…