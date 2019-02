FOTO / Accident cu trei autovehicule pe DN 65! Sunt mai multe victime, traficul este blocat

Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este blocat pe DN 65, la intrarea în comuna Ganeasa dinspre Slatina, în urma producerii unui accident rutier în care au fost implicate doua autoturisme și un microbuz.

- Traficul este blocat pe D.N. 65, la intrarea in comuna Ganeasa dinspre Slatina, in urma producerii unui eveniment rutier in care au fost implicate doua autoturisme si un microbuz. In urma evenimentului, microbuzul, care tracta semiremorca, a blocat DN 65. ...

- Un accident rutier cu doua victime a avut loc in Defileul Jiului, la Lainici. Potrivit IPJ Gorj, doua autoturisme s-au ciocnit frontal. In zona au fost trimise mai multe ambulanțe. Traficul rutier este intrerupt momentan pe ambele sensuri.

- Martorii spun ca șoferul unui TIR și conducatorul unei dubițe s-au ciocnit frontal, autotrenul ajungând cu partea din fața pe șinele de cale ferata. Din primele informații se pare ca în accident ar fi fost implicata o a treia mașina, existând trei raniți. La fața locului…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier se desfasoara ingreunat, pe un fir alternativ, pe DN 1 Cluj Napoca ndash; Huedin, la intersectie cu DJ 108C, in afara localitatii Leghia, judetul Cluj, unde a avut loc un accident.Potrivit infotrafic, in urma…

- Trei persoane, intre care doi copii, au fost ranite joi, dupa ce microbuzul in care se aflau a ieșit in afara parții carosabile, intre localitațile Julița și Nicolae Balcescu din județul Arad. Traficul pe DN 7, pe sensul Arad- Deva, este blocat, conform Mediafax.Potrivit Inspectoratului Județean…

- Update: Pompierii de la Garda Balș, cu o autospeciala complexa pentru intervenție și descarcerare și doua echipaje de la Serviciul de Ambulanța Olt au intervenit pe Drumul European 574, la ieșirea din Balș spre Slatina, la un accident rutier. ...

- Traficul rutier pe autostrada A1, pe sensul Pitesti Bucuresti, a fost blocat vineri la pranz din cauza unui accident rutier, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arges citat de Agerpres.roPotrivit pompierilor, in total sunt cinci victime, niciuna incarcerata, dar traficul rutier este…