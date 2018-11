Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o cina romantica in compania frumoasei sale soții, intr-un restaurant din Capitala, Pepe nu s-a mai putut abține și a recurs la un gest mai puțin obișnuit in public. (Angajeaza-te și caștiga 10.000$ lunar!) CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta, in premiera, imagini savuroase cu unul…

- Incident xocant pe Centura Capitalei, acolo unde un tanEr de 19 ani a fost impuxcat de politixti. DupE ce oamenii legii i-au fEcut semn sE opreascE pentru un control de rutinE, tanErul i-a ignorat, astfel cE a inceput o urmErire ca in filme.

- Carmen Șerban a fost zguduita de durere in urma cu ceva timp, atunci cand tatal ei a avut mari problem de sanatate. Batranul paralizase și nu-și putea mișca decat ochii și buzele. Artista l-a internat, iar parintele ei a facut recuperare timp de șapte luni. „Astazi mi-am petrecut ziua alaturi de pretiosii…

- Ai crede cE un actor ca el incaseazE o pensie lunarE destul de mare, dat fiind faptul cE a fEcut istorie pe scena teatrului. Ei bine, nu! Jean Paler s-a ales cu o pensie de nimic, dupE o carierE uriaxE.

- Dexi Loredana Groza este una dintre cele mai iubite artiste de la noi, artista nu scapE de intrebEri deranjante ale internautilor. Se pare cE fanii au remarcat la cantEreatE cateva schimbEri! DacE existE sau nu, nu xtim. Oricum, Loredana reusexte ca la 48 de ani, sE se mentinE intr-o formE de zile mari.

- Feli este o artistE iubitE xi indrEgitE de public. Are un bun simt incredibil, o frumusete interioarE xi exterioarE de neegalat, iar felul in care apare de fiecare datE pe scenE i-a fEcut pe fani sE o iubeascE.

- Alexia Eram este o vloggeri:E extrem de iubitE "i i"i :ine mereu la curent fanii cu diverse clipuri video educa:ionale "i amuzante, in acela"i timp. De curand, Alexia Eram i-a dat o loviturE ~de propor:ii mamei sale "i a dat detalii din intimitatea celebrei prezentatoare.

- Connect-R "i Misha au decis sE punE capEt mariajului "i sE o ia pe drumuri separate. La doar cateva zile dupE ce artistul a fEcut public mesajul despEr:irii, fosta lui iubitE, Diana, a vorbit despre separarea lui Connect-R de mama feti:ei sale, Misha.