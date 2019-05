Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca vara locuitorii au obiceiul sa se adaposteasca de arsita sub coroanele arborilor si sa se dedea la irezistibila activitate de a povesti intamplari despre vecinii lor si de a recepta si raspandi zvonuri despre scandalurile financiare si sentimentale din localitate. Cam ca peste tot unde…

- Fotbalistul brasovean Gabriel Tamas a aparut, joi, in fata judecatorilor din Israel, in urma escapadei de la finalul lunii martie, cand a fost depistat conducand sub influenta bauturilor alcoolice și cu viteza excesiva. Internationalul roman, legitimat la Hapoel Haifa, a stat aproximativ o saptamana…

- Decizie de ultima ora a judecatorilor, in cazul fotbalistului Gabriel Tamaș, care a fost prins de poliție conducand beat cu 205 km/h.Jurnalistii de la Sport 1 anunta ca Gabi Tamas a fost audiat miercuri, aproximativ doua ore. Judecatorii au decis sa-l plaseze in arest la domiciliu, in concordanta…

- Persoanele sancționate cu amenda pe care nu achita ar putea fi obligate la munca in folosul comunitații. Aceasta este o propunere legislativa depusa la Senat, care urmeaza a fi analizata in comisiile de specialitate și de abia dupa aceea ar putea fi supusa votului. Noua lege se refera la persoanele…

- Ilie Nastase, audiat in dosarul in care este cercetat pentru ca a refuzat prelevarea mostrelor biologice si ca a condus cu permisul suspendat, a spus instantei ca regreta situatia creata deoarece are familie si copii. In plus, avocatul lui a subliniat ca este dispus sa faca munca in folosul comunitatii.In…

- Fostul tenismen Ilie Nastase a recunoscut acuzatiile in procesul in care era acuzat de refuzul de a se supune la recoltarea de probe biologice si conducerea unui vehicul pe drumurile publice, desi avea permisul suspendat. Ilie Nastase a transmis ca regreta profund faptele si ca accepta sa munceasca…

- Judecatoria Sectorului 1 a finalizat astazi cercetarea judecatoreasca in dosarul in care fostul tenismen Ilie Nastase este acuzat de conducere sub influenta bauturilor alcoolice si sustragere de la prelevarea de probe. Prima decizie va fi anuntata pe 27 februarie.Ilie Nastase a cerut judecata…