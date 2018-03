Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 43 de ani a fost ucis cu sange rece de propriul frate. Cei doi frati locuiau in aceeasi casa, scandalul izbucnind dupa ora 21.00, imediat dupa ce victima a ajuns de la serviciu. Agresorul, in varsta de 41 de ani, a spart tot ce i-a iesit in cale, apoi a luat un topor si si-a lovit fratele…

- Maria Marinescu a vorbit despre bebelușul ei, dar și despre depresia postnatala in cadrul unei emisiuni de televiziune. Maria Marinescu a devenit mama pentru a doua oara anul acesta . Vedeta mai are un baiat dintr-o casatorie anterioara, in varsta de 8 ani. Maria Marinescu formeaza in prezent un cuplu…

- Ami ne-a dezvaluit din secretele ei de beauty, dar a dat și cateva sfaturi pentru persoanele minone. Artista este plina de surprize și ne-a marturisit la ce trucuri apeleaza pentru un par și un ten perfect. Mai mult, cantareața nu ar putea renunța niciodata la muzica. Ce masca facuta in casa foloseșți…

- Mihaela Radulescu a optat pentru mai multe interventii la fata de-a lungul timpului. Insa se pare ca rezultatul nu este unul tocmai wow. Vedeta a fost surprinsa de camere in timpul pregatirilor pentru show-ul pe care l-a prezentat, inainte de a fi machiata. Chiar daca a incercat sa isi tina privirea…

- Show-ul "Aici eu sunt vedeta!" revine cu secrete noi! Prima ediție din noul sezon in care copiii vedetelor dezvaluie secretele parinților, ii aduce in fața telespectatorilor Antenei 1 pe Oana Roman și fetița ei, Isabela , Marcel Pavel și fiica sa cea mica, Iuvenalia , și Elena Merișoreanu și nepoatele…

- Oana Roman, dezvaluire emoționanta la 12 ani de la moartea Laurei Stoica.Vedeta a vorbit in cadrul emisiunii online gazduita de revista Viva! , despre un moment ce a marcat-o profund . Pe 9 martie 2018 se vor face 12 ani de la dispariția brusca a uneia dintre cele mai bune voci feminine din Romania…

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale Craiova l-a identificat, ieri, pe autorul unui furt savarsit in ziua de 4 martie, cand oamenii legii s-au sesizat in urma unor fotografii postate pe o retea de socializare, cu privire la faptul ca o ...

- Lidia Buble, in lacrimi dupa lansarea celei mai recente piese, „Sarut mana, mama”, care a avut un succes incredibil la doar cateva ore dupa lansare. Vedeta a povestit in direct la Kanal D, ce a determinat-o sa compuna aceasta piesa. Cantareața a facut mai multe dezvaluiri neașteptate despre viața ei.…

- Laura Codruța Kovesi este vedeta momentului in Romania, insa a devenit la fel de repede și peste Ocean. Jurnaliștii americani de la The Washington Post au facut o scurta descriere a bilanțului DNA, care a avut loc miercuri, bilanț in timpul caruia Laura Codruța Kovesi a prezentat performanțele reușite…

- Mirela Vaida, pregatita sa revina pe micile ecrane cu noua emisiune. Vedeta revine de luni, 26 februarie, cand ii va intampina pe telespectatori din platoul emisiunii ”Totul pentru dragoste”. Indragita prezentatoare tv marturisește ca pornește la drum cu multe emoții, dar și cu multa incredere ca,…

- Smiley a jucat la dublu cu Gina Pistol și Ana Baniciu, dupa cum a dezvaluit ieri Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania. Astazi, Gina Pistol a postat și o reacție, care a dat de gandit prietenilor ei virtuali. Vedeta a postat un mesaj dur, despre care fanii ei cred ca le este destinat Anei Baniciu…

- Ramona Gabor era prietena buna cu actrița Anastasia Cecati, care a fost ucisa de soțul ei, luni, in apartamentul lor din Chișinau. Dupa ce a comis oribila crima, barbatul s-a aruncat de la etajul 7 al cladirii in care locuia și a murit pe loc.

- O vedeta Pro Tv a fost ucisa cu sange rece chiar de soțul ei. Polițiștii au gasit-o pe femeie in imobilul in care locuia, cu gatul taiat. Dupa ce a ucis-o cu sange rece, soțul acesteia s-a aruncat de la etajul 7, pierzandu-și și el viața.

- Ajunsa la 59 de ani, Madonna nu pare sa fie pregatita sa accepte efectele imbatranirii. Vedeta inca se poarta ca in anii `90, pozeaza topless si apeleaza la operatii estetice pentru a-si mari buzele si pentru a-si intinde pielea de pe fata. Fanii nu sunt incantati!

- V-ati intrebat vreodata ce se intampla la o intalnire dintre o fashionista adevarata si o contesa? Ei bine, ies scantei si se fac dezvaluiri pe banda rulanta. Madalina Dorobantu a intrat in lumea Anei Morodan, o lume altfel, plina de stralucire si glamour. Si nu a deschis doar portile casei, ci si usile…

- Feli Donose, prima apariție publica dupa moartea tatalui. Imbracata in negru și cu lacrimi in ochi, artista a avut o prestație impresionanta in semifinala Eurovision desfașurata in Salina Turda. Feli se afla in doliu, dupa moartea tatalui ei. Chiar daca și-a anulat o parte din concerte, interpreta…

- Gina Pistol va prezenta show-ul “Asia Express“, primul episod avnd loc pe 12 februarie. Vedeta a fost prezenta la Neata si a dezvaluit cat de grele erau conditiile de acolo si cum au reusit concurentii sa faca fata tuturor greutatilor.

- Adelina Pestritu a plecat in America, mai precis la New York, acolo unde urmeaza sa mearga la o intalnire cu celebrul Philipp Plein. "Deci, vreau sa va spun ca iubesc orasul asta. Sunt indragostita maxim de el, m-as muta oricand in New York. Bine, si in Miami, e un pic mai cald decat aici.…

- Competiția Exatlon a starnit numeroase controverse și reacții in randul telespectatorilor. Daca unii participanți sunt iubiți și apreciați, alții ajung sa fie jigniți și chiar amenințați cu moartea.

- Cunoscuta Halsey merita o medalie pentru curaj pentru vestimentația purtata pe covorul roșu la Gala amfAR de la New York. Cantareața și-a aratat lenjeria intima in deschiderea evenimentului. Vezi galeria foto + 6 + 6 Tanara cantareața Halsey, in varsta de 23 de ani, a purtat o rochie neagra, taiata…

- Cu multi ani in urma, Edith Gonzalez cucerea publicul din Romania cu rolul ei din telenovela Salome. In prezent, dupa ce a invins boala si moartea, actrita de telenovele se simte mai bine ca niciodata. Ea radiaza de fericire si se bucura de fiecare clipa pe o are la dispozitie.

- Dana Rogoz și-a pierdut copilul, pe Vlad, in cadrul unui eveniment. Actrița a povestit cum pentru cateva minute, ea și soțul acesteia nu au știut nimic despre Vlad. Dana Rogoz a povestit o experienta traumatizanta prin care au trecut si alti parinti. Vedeta a scris pe blogul ei cum l-a pierdut pe fiul…

- Feli Donose, mesaj cutremurator dupa moartea tatalui ei. Artista a fost absenta din mediul virtual in ultima perioada, iar in urma mesajelor primite, aceasta a anunțat pe Facebook, dispariția tatalui ei. Feli sufera cumplit dupa moartea tatalui ei , mai ales ca aceștia aveau o relație speciala. Interpreta…

- Simona Gherghe a revenit pe TV in 8 ianuarie, dupa sapte luni de concediu de maternitate, scrie cancan.ro. Se pare, insa, ca vedeta nu va sta prea mult la munca, pentru ca s-ar pregati sa devina din nou mamica. Citeste si Fetita Simonei Gherghe a facut primii pasi. Prezentatoarea TV a surprins-o…

- Mihaela Radulescu traiește de mai mulți ani o poveste de dragoste cu Felix. Deși cei doi traiesc de ceva timp ca soț și soție, vedeta spune ca nu au planuri de casatorie, chiar daca a fost ceruta deja de mai multe ori. Vedeta a dezvaluit ca educația fiului ei este prioritara pentru ea și ca abia…

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj, instituție de cultura aflata in subordinea Consiliului Județean, ii invita pe toți cei care iubesc folclorul romanesc, sunt talentați, viseaza

- O multime impresionanta de oameni a participat, marti, la inmormantarea lui Darius Stan, tanarul de 19 ani care a provocat accidentul rutier de pe DN 7, in care au murit trei oameni: liceanul si doi soti din judetul Alba.

- Fiul lui Serban Ionescu, Carol Ionescu, a facut marturisiri cutremuratoare legate de moartea tatalui sau. Carol Ionescu a povestit si ce lectie de viata i-a dat tatal lui, Serban Ionescu, atunci cand avea rezultate proaste la scoala.

- Cristina Balan, revoltata dupa moartea femeii injunghiate de soț intr-o gradinița . Artista a scris un mesaj emoționant pe contul de socializare, prin care trage un semnal de alarma, dupa tragedia petrecuta zilele trecute in Capitala. Cristina Balan condamna comportamentul barbatilor care folosesc violenta…

- Sofia Belu este una dintre cele mai tinere vlogerițe din Romania. La doar 5 ani are propriul canal de YouTube, pentru care se antreneaza de pe vremea cand avea 4 ani. Sofia a avut primul ei interviu pentru Libertatea unde a povestit ca-i place sa danseze, sa deseneze, sa se joace cu kendama și nisipul…

- Adevarul despre moartea lui Corneliu Vadim Tudor! Putea fi salvat Tribunul? Cel putin asta sustine academicianul Mircea Ifrim. Potrivit acestuia, Corneliu Vadim Tudor suferea de diabet, dar s-a incapațanat sa nu țina tratamentul specific acestei boli.

- Agresati si amenintati continuu de propriul fiu. Doi parinti din sectorul Botanica al Capitalei nu mai au liniste. S-au plans politistilor ca feciorul lor, in varsta de 27 de ani, consuma in mod frecvent droguri si alcool, iar apoi vine acasa si face scandal.

- E greu sa-i prinzi pe toti intr-un cadru: Andreea, sotul ei, doctorul Constantin Stan, si copiii Eva si Petru. Despre viata intre joburile solicitante si familie, despre bilantul anului ce-a trecut si planurile pentru cel care tocmai a inceput am stat de vorba pe-ndelete intr-o seara, dupa ora 20.30,…

- Autoritatile sanitare ancheteaza moartea unui barbat dupa ce fiica acestuia a reclamat ca echipajul de pe ambulanta care l-a preluat pe tatal sau de acasa si colectivul medical care s-a ocupat de ingrijirea bolnavului au incalcat mai multe protocoale.

- Stirea care anunta moartea transgenderului Rebekah Shelton a facut valuri in Marea Britanie. Vedeta din show-ul Big Brother a lasat fara cuvinte pe multi, dupa ce a facut public un clip in care spunea ca e in viata. Cum a fost posibil asa ceva? Simplu: contul ei fusese hackerit.

- Cu totii stim ca Anamaria Rosa, fiica regretatululi artist Aurelian Preda, a trecut prin clipe dureroase de la moartea tatalui sau. Aceasta a ramas in grija unui bun prieten, pentru care a postat un mesaj de-a dreptul emotionant pe pagina de Facebook. Anamaria Rosa Preda nu poate trece nici acum peste…

- Andreea Berecleanu va intampina sarbatorile cu durere și tristețe. In fiecare an, ea nu lipsea de la ziua tatalui ei, nascut chiar de Craciun. Insa vedeta și-a pierdut parintele in acest an. Pentru Andreea Berecleanu anul acesta a fost unul deosebit de greu. La inceputul lunii septembrie, vedeta tv si-a…

- Oana Zavoranu și-a creat propriul parfum. Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj, in care iși anunța fani despre proiectul ei de suflet. Comenzile se pot face doar online. Oana Zavoranu a lansat primul parfum din viata sa. Parfumul costa 479 de lei si este realizat din cele mai fine esente,…