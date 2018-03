Stiri pe aceeasi tema

- Crina Zvoboda, singurul artist-ventriloc din Romania recunoscut mondial, a fost invitata la "Prietenii de la 11". De data aceasta nu a mai venit cu nicio papusa, dar l-a transformat pe Florin Ristei intr-o marioneta!

- Medicul Mihaela Albu s-a specializat sub coordonarea sefului chirurgilor plasticieni in Germania, dar a ales sa se intoarca in Romania si sa faca performanta la Spitalul Judetean din Bistrita, unde conduce operatii reparatorii complexe.

- Cu toate ca relația lui Justin Bieber cu Selena Gomez parea sa prinda aripi și sa se indrepte catre ceva mai mult, iata ca cei doi s-au desparțit din nou, dupa ce, in urma cu doar cateva luni, se impacasera. Motivul care a determinat desparțirea celor doi se pare ca este legat de familia Selenei, mai…

- Beyonce, Justin Bieber și Selena Gomez sunt in top, dar cine-i numarul 1? Inainte sa dai scroll și sa vezi care sunt cele mai populare postari de pe Instagram din toate timpurile trebuie sa știi ca șase din primele zece au legatura cu o naștere sau un anunț privind o sarcina, ceea ce inseamna un...…

- Selena Gomez si Justin Bieber s-au despartit, din nou, dupa ce in presa s-a zvonit ca cei doi sunt chiar logoditi. Se pare ca bruneta ar fi ales sa se separe de Bieber dupa ce familia ei a refuzat sa il accepte.

- În urma cu doar câțiva ani Andreea Esca și-a schimbat complet look-ul dupa ce a slabit noua kilograme în doar câteva luni, fara sa faca mari eforturi si fara sa apeleze la vreun medic estetician.

- “In ultima vreme au avut foarte multe neintelegeri minore, iar o cearta mai serioasa i-a determinat sa se desparta. Totusi, vorbesc tot timpul unul cu celalalt, iar sentimentele lor nu s-au schimbat. Cu siguranta se vor impaca, dar acum au nevoie de ceva timp singuri”, spune o sursa apropiata de cei…

- Justin Bieber va deveni tatic, iar cea care ii da darui primul sau copil este nimeni alta decat Selena Gomez. Este informația care face inconjurul publicațiilor mondene din toata lumea. Conform site-ului australiah News Weekly, citat de one.ro, Selena Gomez este insarcinata.

- Un adolescent galez in varsta de 17 ani a fost condamnat la inchisoare pe viata dupa ce a fost gasit vinovat de planuirea unui atac terorist la un concert pe care cantaretul Justin Bieber l-a sustinut in Cardiff, scrie digi24.ro.

- Desi s-au impacat de ceva timp, carcotasii din presa straina inca mai gasesc motive de discordie intre Selena Gomez si Justin Bieber. Cel mai recent zvon este legat de cadoul primit de acesta de la iubita lui

- Primarul Adrian Dobre a anuntat ca a doua varianta de locatie pentru proiectul spitalului municipal propusa de consilierii PSD-ALDE a picat. Edilul a declarat ca alesii locali ar fi renuntat la sustinerea celei de-a doua locatii propusa pe un teren de 15 hectare, in apropierea Hipodromului.…

- Politistii locali din Targu Jiu au renuntat sa mai intre vineri in greva foamei, dupa ce au avut o discutie cu primarul Marcel Romanescu. Politistii locali, in frunte cu liderul lor sindical Stelian Mihu, acuza conducerea de abuzuri...

- Colaborare neasteptata! Alina Eremia a lansat noul sau single, “Doar noi”, alaturi de Mark Stam, cantaret si compozitor de peste Prut. Compusa de Mark Stam, melodia va fi, cu siguranta, hit-ul acestui an. Protagonistii au filmat in frig timp de 26 de ore. Clipul, regizat de “Spoiala Brothers”, spune…

- In weekendul care tocmai a trecut, Justin Bieber, insoțit de Selena Gomez, a participat la nunta tatalui sau cu Chelsey Rebelo. Sarbatoarea a fost cu atat mai mare cu cat cei doi miri se pregatesc sa devina parinți! Bieber la nunta tatalui sau La cei 23 de ani ai sai, Biebs se pregatește sa fie frate…

- Madalina, tanara alaturi de care Kamara a petrecut mai bine de o luna in aceeasi casa, a spus adevarul despre despartirea lor. Dupa ce el a fost la TV alaturi de Oana, inca sotia lui, Madalina si-a dat seama ca intre ei mai exista sentimente.

- Tatal lui Justin Bieber s-a casatorit, intr-o stațiune selecta din Jamaica, și a avut invitați puțini, aproximativ 30, din familie și amici buni. Fiul sau, celebrul Justin, a venit cu iubita lui, la fel de celebra, Selena Gomez. Jeremy Bieber a oficializat relația cu Chelsey Rebelo, și a facut-o in…

- Justin Bieber și iubita lui, Selena Gomez, au fost eroii unui festival al iubirii, cu ocazia nunții tatalui cantarețului, care a avut loc in Montego Bay, Jamaica. In varsta de 42 de ani, Jeremy Bieber s-a casatorit, luni, cu prietena lui de mult timp, Chelsey Rebelo, de 30 de ani. Și se pare ca aceasta…

- Oprah a scris pe Twitter ca este de acord cu demersul actorului care a declarat ca ''vietile copiilor nostri depind de asta'' si a spus ca va contribui cu o suma similara la fondul ''March For Our Lives'' (Mars pentru vietilor noastre). Winfrey a adaugat pe Twitter ca ''acesti tineri care…

- Andreea Mantea nu mai apare la emisiunea „Se striga darul”, de la Kanal D, iar acum s-a aflat cine ar putea sa o inlocuiasca si sa prezinte show-ul alaturi de Mihai Mitoseru. Andreea Mantea a prezentat emisiunea „Se striga darul”, de la Kanal D, alaturi de actorul Mihai Mitoseru. Insa, bruneta nu va…

- Acum cateva saptamani, Selena a fost internata intr-o clinica de reabilitare pentru a se lupta cu depresia. In același timp, mama sa facea presiuni pentru a-l indeparta pe Justin Bieber de fiica sa, considerandu-l o influența negativa. Ei bine, eforturile ei au fost in zadar, caci Selena și Justin sunt…

- Potrivit zvonurilor aparute in presa de peste ocean, cantareata si actrita Selena Gomez inca nu si-a convins mama, pe Mandy Teefey, ca iubitul ei, Justin Bieber, s-a schimbat. Cei doi cantareti si-au reluat povestea de dragoste in 2017, dupa mai multi ani tumultuosi, cu impacari si despartiri nenumarate.…

- Javier Reyes, un cantaret mexican care dedicase mai multe melodii traficantilor de droguri, a fost gasit impuscat, a informat presa locala, citata de DPA.Citește și: Tariceanu se DEZLANTUIE: Atac DUR dupa scutirile pentru IT-isti. Ce le transmite romanilor vizati de Declaratia 600 / VIDEO…

- Adelina Pestritu mergea des la un centru de plasament, cu daruri pentru micutii defavorizati de soarta. In 2011, impresionata de situatia micutilor, vedeta s-a gandit sa adopte un copil abandonat. Adelina Pestritu, scene incredibile intr-o farmacie. "Nu pot descrie ce am simtit cand..."…

- De ce a renuntat Adelina Pestritu la raton dupa ce a aflat ca este insarcinata Adelina Pestritu rade cu un ochi si plange cu altul. Este, pe de o parte, in culmea fericirii intrucat este insarcinata pentru prima data, urmand sa devina mama in vara acestui an. Pe de alta parte, insa, este cuprinsa de…

- Serviciul de Protecție și Paza primește lovitura dupa lovitura. Dupa ce Liviu Dragnea a renunțat la SPP, ulterior au renunțat miniștrii și premierul Viorica Dancila.Citește și: Ședința cu AMENINȚARI la PNL: 'Va urcam pe pereți!'. Doi grei ai partidului, EXECUTAȚI cu binecuvantarea lui Orban…

- Oare cat va mai ține povestea de dragoste dintre Justin și Selena? Dupa ce s-a desparțit de The Weeknd pentru Justin, sursele spun ca Selena pur și simplu nu se mai ințelege cu superstarul. Cateva surse apropiate lor au transmis ca Selena este foarte geloasa și nu-și poate stapani reacțiile nici macar…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, au declarat surse politice pentru Mediafax, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Potrivit surselor mentionate, premierul Dancila…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu.

- Ilinca Vandici, una dintre vedetele Kanal D, a povestit recent clipele petrecute in cea mai frumoasa vacanța, insa desparțirea lunga de fiul sau a intristat-o. “A fost clar o vacanța binemeritata dupa un an de munca, o sarcina, o naștere și 2 sezoane „Bravo, ai stil!”. Nu aș putea spune ca a fost cea…

- Un cunoscut cantareț și-a pierdut viața intr-un mod tragic. Chitaristul britanic Jim Rodford, membru al trupelor rock The Zombies si The Kinks, a murit la varsta de 76 de ani, in urma unei cazaturi pe scari.

- Un adevarat scandal a izbucnit in timpul derularii Campionatului de Atletism din districtul federal Siberia (la Irkutk), la sosirea controlorilor Agentiei ruse antidoping (Rusada). Zeci de sportivi au renuntat brusc sa mai ia parte la probe, invocand diverse stari sau boli. Printre atletii care au renuntat…

- Sunt ca doua picaturi de apa și nu e de mirare ca Internetul a luat-o deja razna. Sofia Solares ii seamana atat de bine Selenei Gomez incat iți va fi puțin greu sa iți dai seama care dintre ele este adevarata vedeta. De la forma ochilor și a buzelor, pana la emoțiile transmise in fotografiile... View…

- Premierul Mihai Tudose a explicat, miercuri seara, în cadrul emisiunii "Jocuri de Putere" de la Realitatea TV, care a fost logica revenirii la final de an asupra ordonanței prin care se interzicea cumularea pensiilor din asigurarile sociale cu

- Mariana Gheorghe a renuntat marti la sefia OMV Petrom, functie pe care o detine de peste 10 ani, urmand sa ii ia locul Christina Verchere, actualul presedinte regional - Asia Pacific al companiei petroliere britanice BP.

- Cosmin Dobrescu spunea, in urma cu aproximativ un an, ca se va casatori cu Alexandra, care ar fi fost aleasa pentru totdeauna a inimii sale. Dar inceputul de an avea sa aduca o intorsatura cu 180 de grade.

- La aproape o saptamana de la moartea Monalisei, tanara make-up artist din Pitesti, s-a aflat si legatura nestiuta dintre ea si Andreea Mantea. Cele doua s-au fotografiat impreuna in urma cu aproape un an.

- 98 de medici de familie din Vaslui care miercuri se aflau in protest, refuzand sa semneze contractele aditionale pentru funizarea serviciilor de medicina primara cu Casa de Asigurari de Sanatate Vaslui, s-au razgandit si ieri si-au pus semnatura pe actele valabile pana in 31 martie 2018. Astfel, 158…

- Și-au luat “Adio!” de la 2017 și bine au facut, pentru ca anul trecut le-a adus acestor celebritați momente dificile petrecute in vazul lumii, care au facut dovada unei crize existențiale in toata regula. Justin Bieber A crescut sub ochii noștri și s-a transformat de la un baiețel simpatic și talentat…

- Bianca Dragușanu a renunțat la cagula, dupa ce ieri și-a facut un selfie in lift, in care apare cu fața acoperita. In Ajun de Craciun, misterul a fost elucidat. Vedeta a postat pe contul de socializare o fotografie de la salonul de infrumusețare și astfel, fanii acesteia au avut șansa sa vada schimbarea.…

- Impacarea dintre Selena Gomez si Justin Bieber este un mare succes pentru fanii celor doi cantareti, insa nu toata lumea manifesta acelasi entuziasm pe aceasta tema, scrie public.fr. Mama Selenei Gomez a fost dusa la spital in urma unei dispute cu fiica ei despre Justin Bieber. Mandy Teefey,…

- Nu mai e loc de impacare! Cel putin asta spune Florin Salam, care pare sa se fi decis, definitiv, cu privire la situatia lui cu Roxana Dobre. Mai mult decat atat, din declaratiile facute de celebrul artist, el este decis, in pofida suferintei pe care o indura acum, sa regleze, pentru totdeauna, relatia…

- Impacarea dintre Selena Gomez si Justin Bieber este un mare succes pentru fanii celor doi cantareti, insa nu toata lumea manifesta acelasi entuziasm pe aceasta tema, scrie public.fr. Mandy...

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a anuntat ca s-a lasat de alte afaceri, pentru a se concentra numai asupra fotbalului. El promite ca echipa sa va fi calificata in optimile Ligii Campionilor la anul, pe vremea aceasta."La Steaua incepe o noua era, eu mi-am pus in cap ca sa ma bat cu echipele…

- Justin Bieber a fost suprins complet de spiritul Craciunului și a dus lucrurile atat de departe incat și-a desenat mașina preferata cu mesaje și personaje de Craciun, scrie Cinemablend.com Justin Bieber a publicat pe contul sau de Instagram fotografii cu mașina sa, Mercedes-Benz G-Class proaspat ”decorata”…

- Cand jumatatea ta nu prea e pe gustul mamei tale, parca și iubirea iți sta in gat. Justin Bieber se poate declara insa norocos din punctul asta de vedere. Pattie Mallette, mama lui Bieber spune ca o iubește pe Selena Gomez. Prezenta la un eveniment caritabil, Pattie a vorbit despre Justin și Selena,…