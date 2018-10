Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii lugojeni i-au adus zambetul pe buze unei lugojence. Oamenii legii s-au deplasat joi seara in cartierul Mondial-Bocsei pentru a inapoia unei femei un portofel. Portmoneul a fost gasit de patrula jandarmilor in zona Pietei IC Dragan din Lugoj iar oamenii legii au descoperit in el pe langa o…

- Politistii lugojeni desfasoara in aceste zile mai multe verificari si controale la detinatorii de caini periculosi. Oamenii legii au anuntat ca actiunile vor avea loc pana la sfarsitul anului si deja au fost aplicate cateva sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea legislatiei privind regimul…

- Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) DSU, criticat dur pe Facebook dupa moartea unui protestatar din Piața Victoriei. DSU a facut mai multe precizari in cazul lui Ilie Gazea, barbatul de 62 de ani, din Turnu Magurele, care a murit dupa ce ar fi inhalat gaze lacrimogene la protestul din 10…

- In cea mai recenta postare de pe contul sau de Facebook, Marian Godina, polițistul devenit cunoscut pentru postarile sale din mediul virtual, a transmis un mesaj dur la adresa Jandarmeriei, dupa ce in ultima perioada a primit amenințari de la mai mulți oameni ai legii. Mai mult decat atat, polițistul…

- Un tanar din Iași a ramas stupefiat dupa ce a fost la o terasa sa vada meciul Rudar-FCSB, care a avut loc joi seara (26 iulie), la ora 18:30. Barbatul s-a dus cu alți doi prieteni la restaurantul respectiv, unde au comandat pizza. Intamplarea șocanta este ca acesta s-a trezit fara telefonul mobil și…

- Oamenii au inceput sa se avertizeze pe rețelele de socializare, dupa ce astfel de furturi au devenit tot mai dese, ultimul caz inregistrandu-se recent la Jupa. „Atenție!!! In Caransebeș și in imprejurimi exista o filiera care urmarește șantierele in construcție și fura tot ce prinde la mana.…

- Angajatul unui supermarket de pe strada Victoriei, din Targu-Jiu, a gasit, joi, intr-un coș de cumparaturi, o borseta cu aproape 200 de lei, carduri, chei și documente, el anunțand imediat Poliția. Oamenii legii care patrulau prin zona au aflat ca proprietarul bunurilor este un profesor de…