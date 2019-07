Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii cartierului Paclișa din Alba Iulia pot sta liniștiți. Ursul care iși facuse apariția cu cateva saptamani in urma, a fost tranchilizat vineri spre sambata noaptea, dupa o noua acțiune de cautare, inceputa dupa amiaza de autoritați. Este vorba despre un exemplar foarte frumos, de dimensiuni…

- Zeci de cetateni din cartierul Paclisa al orasului Alba Iulia s-au adunat miercuri, 10 iulie, in fata locuintei unui localnic ”atacata” de un urs agresiv in timpul noptii. Oamenii au protestat fata de indiferenta autoritatilor si au cerut ca ursul sa fie prins sau chiar impuscat. Miercuri dupa-amiaza…

- Un urs care terorizeaza de mai multe zile un cartier al orasului langa Alba Iulia si-a facut din nou aparitia, in noaptea de marti spre miercuri, pe strazi. Animalul a intrat intr-o gospodarie si a fost alungat, in final, de jandarmi cu focuri de arma. Cusca amplasata pentru prinderea acestuia este…

- Birocrația și ursul de la Paclișa fac ”casa buna” la Alba Iulia. Cu fiara la aproximativ 50 de metri de gospodarie, care sta pe leșul scroafei rupte in doua, acum doua zile, proprietarul animalului mancat de urs a fost amendat de Direcția Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba.…

- Un cititor Alba24 a filmat la marginea unui cartier din Alba Iulia trei berbecuți și un caine, sfașiați și intrați in putrefacție. Acesta a surprins imaginile in apropierea gardului din spate al Fabricii de porțelan Apulum, la aproximativ 4-5 kilometri de locul unde a fost semnalata in ultimele zile…

- "Atentie. A fos semnalata prezenta unui urs pe raza localitatii Paclisa. Sporiti atentia si nu va expuneti la pericol. In caz de pericol, apelati 112. ISU Alba", este mesajul pe care l-au primit cetatenii din Paclisa. Ursul a fost observat, potrivit unor imagini postate pe retelele de socializare,…

- Un urs gasit prins intr-un laț intr-o padure din apropierea localitații Fratești, din județul Gorj, a fost eliberat in mediul natural. Animalul a fost tranchilizat de medicii veterinari și de angajații Garzii de Mediu, transmite corespondentul MEDIAFAX.Ursul a fost gasit in laț in padurea…