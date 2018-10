Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea ar putea ieși din inchisoare pe 2 noiembrie, atunci cand a fost stabilit termenul pentru apelul facut de avocatul fostului politician la masura arestului preventiv din Costa Rica, a declarat, intr-o interventie la Romania TV, avocatul Veronel Radulescu.

- Termenul pentru apelul declarat de Elena Udrea la masura arestului preventiv din Costa Rica a fost stabilit de judecatori pentru data de 2 noiembrie, a declarat, pentru Mediafax, avocatul fostului ministru, Veronel Radulescu. Atunci judecatorii vor decide daca o vor elibera sau o vor mentine in inchisoare…

- Un fost ministru de Justitie al statului Costa Rica spune ca sansele Elenei Udrea sa scape de arestul preventiv sunt aproape nule. In acelasi timp, procurorul care se ocupa de cererile de extradare declara ca fetita de numai cateva saptamani nu o poate salva pe romanca de la extradare.

- Fapte, domnule Cioloș: In Statele Unite, din 2010 pana azi, au avut loc circa 1300 de referendumuri statale. Doar in noiembrie 2018, in 38 de state ale SUA, se vor desfașura 154 de referendumuri. De exemplu, in Louisiana, la 6 noiembrie, alegatorii vor fi intrebați daca sunt de acord ca persoanelor…

- Un mafiot in varsta de 39 de ani a fost impușcat mortal la scurt timp dupa ce a ieșit din pușcarie. Alexander Zhestokov, liderul temutei grupari mafiote Zapsibokvskie, a organizat o petrecere dupa...

- A fost eliberat de mai puțin de o luna și deja Cristi Borcea pare ca iși traiește viața din plin și incearca sa recupereze timpul petrecut in spatele gratiilor. El și Valentina Pelinel au parasit deja Romania pentru a petrece o vacanța de lux in Italia.

- Tanara palestiniana Ahed Tamimi, eliberata duminica dintr-un penitenciar din Israel unde a fost inchisa pentru lovirea unui soldat israelian, a lansat un apel la continuarea rezistentei anti-israeliene in Cisiordania ocupata, transmite Reuters. Tamimi (17 ani) a devenit un personaj cunoscut dupa ce…