- Un medic și un avocat, prieteni, sunt invitați la un dineu. Ajung ei acolo, toata lumea se distreaza de minune, socializeaza, uita de munca și de stresul cotidian. Numai docotorul nu era in largul lui, ba chiar era nervos ca toata lumea il intreba cate ceva despre sanantate și nu putea sa se simta și…

- Tatal baiatului din Cluj, care s-a aruncat de la etajul 11 al unui bloc din Maraști, a facut infarct când a aflat despre tragedie. Tatal baiatului lucreaza în Londra, unde a fost vizitat de fiul sau în cursul lunii ianuarie. Tânarul s-a întors…

- Tânarul a 18 ani care s-a aruncat de la etajul 11 al unui bloc din cartierul Maraști a lasat în urma lui un mesaj de adio. El s-a filmat cu propriul telefon. Polițiștii au stabilit ca este vorba despre o sinucidere, dupa ce au gasit în camera tânarului…

- In Parlament se intampla lucruri bune pentru romanii din afara frontierelor. Saptamana aceasta am avut o dezbatere cu foarte multe rezultate alaturi de conducerea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni. Diaspora și etnicii romani din afara granițelor au fost o preocupare continua de cand am fost…

- Mai multe asociatii civice din Constanta cer administratiei publice locale sa publice proiectul de buget al orasului pentru anul 2018. Totodata, primarul Decebal Fagadau este acuzat de incercari de a „disimula calendarul bugetar”. Conform legii, proiectul trebuia postat pe site-ul primariei pe 18 ianuarie.

- Mai multe planete care se afla in afara galaxiei noastre, Calea Lactee, au fost descoperite recent de o echipa de astrofizicieni de la Universitatea Oklahoma din Statele Unite, informeaza Xinhua. Utilizand teoria microlentilei gravitationale - un fenomen astronomic si, totodata, singura…

- Oana Lis ne-a lasat iar fara cuvinte! De aceasta data insa, Oana Lis a vorbit in cadrul emisiunii „Xtra Night Show” despre cum Viorel Lis i-a rupt rochia de pe ea. Oana Lis socheaza iar prin acuzatiile pe care i le aduce lui Viorel Lis. Sotia acestuia din urma sustine ca Viorel a bruscat-o, deoarece…

- Totul s-a petrecut in apropiere de Aeroportul Otopeni. Taximetristul a fost surprins in timp ce arunca cu o doza de suc in capul unuia dintre clienții cu care se certa, iar apoi se duce la portbagaj și scoate un pistol pe care il pune la spate. Dupa ce s-a inarmat, șoferul i-a provocat pe…

- Femeia care a fost gasita fara suflare la hotelul Ibis din municipiul Constanța se numește Cristina Iofcea, este din Galați și era de profesie medic. Aceasta fusese data disparuta pe Facebook.

- "Important e ca ne aflam intr-o alta realitate, un guvern care este controlat, e un guvern paralel (...), de fapt, deciziile se iau in alta parte sau se mai si intersecteaza. (...) In schimbul unui ministru marioneta, o papusa ridicola, domnul Misa (...), au venit doi ministri, domnul Stefan Viorel,…

- Un medic din Galati s-a sinucis intr-un hotel din Constanta. Femeia disparuse de acasa de trei zile, iar prietenii daduse alerta pe Facebook si au cautat-o disperati. Din primele informații, femeia avea varsta de 50 de ani si s-a sinucis luand pastile, scrie rtv.net.

- Un barbat in varsta de 46 de ani, angajat la serviciul de salubritate din Husi, a ajuns, luni la spital, dupa ce un coleg cu care lucra la deszapezire l-a lovit din greseala cu lopata si i-a taiat nasul. Cei doi barbati au incercat sa indeparteze zapada din acelasi loc, iar unul dintre…

- Decesul cantaretei Dolores O'Riordan, solista trupei The Cranberries, pe 15 ianuarie, ar fi fost cauzat de o supradoza de fentanil, un analgezic opioid folosit ca anestezic si in tratarea durerilor cronice, medicament care i-a provocat moartea...

- Combinand ospitalitatea tradiționala cu tehnologia autonoma de conducere pe care o pot oferi automobilele Nissan, un han din orasul japonez Hakone trateaza oaspeții cu unele facilitați neobișnuite: papuci de casa, mese și perne de podea.

- Un fragment de mandibula cu sapte dinti descoperit intr-o pestera din Israel reprezinta ceea ce oamenii de stiinta numesc cea mai veche ramasita de Homo sapiens gasita in afara Africii, aceasta demonstrand ca stramosii nostri au pasit in afara acestui continent mult mai devreme decat se credea anterior,…

- O femeie din Australia a fost arestata miercuri si inculpata pentru uciderea a doi copii ai sai de varsta adulta, care aveau dizabilitati grave, precum si pentru torturarea unei alte fiice minore, relateaza DPA, conform agerpres.ro. Femeia in varsta de 51 de ani a fost arestata in suburbia…

- Jurnalistul Liviu Brindușoni a devenit consilier local USR, dupa constituirea filialei locale a acestui partid. Acest lucru este o premiera, Brandușoni fiind primul ales local USR din afara Capitalei. El a candidat la Lugoj ca independent, astfel ca trecerea la USR nu se afla sub incidența legii care…

- Conform datelor de la Camera de Conturi, cei trei ar fi sustras peste 40.000 de lei din care, 14.300 de lei in anul 2010 iar restul, adica 26.700 de lei, in 2011. „Rechizitoriul este aproape gata iar in Primarie este agitatie mare din acest motiv. Este ca in Caragiale, toti se aduna la o masa si incep…

- Internauții se bucura de zapada de afara mai ceva decit copiii. In aceasta dimineața, rețelele de socializare au explodat la propriu, fiind invadate de fotografii care arata cit de frumos ninge afara.

- Producatorul Dan Waite este cel care a primit ultimul mesaj trimis de Dolores O'Riordan. Prietenul solistei de la "The Cranberries" a declarat presei ca aceasta parea entuziasta cu cateva ore inainte de moartea ei, a carei cauza nu este cunoscuta pana la ora transmiterii acestei stiri.

- Ei bine, frigul nu este tocmai un dușman, daca știi cum sa il transformi intr-un aliat de partea ta. Da, atunci cand este frig, ești mai expus la anumite afecțiuni, in special cele ale aparatului respirator. Pe de alta parte, nici caldura excesiva nu-ți face bine, deoarece contribuie…

- Alex Velea si Antonia au doi baieti frumosi dar si o mare neimplinire. Nici pana acum nu i-au botezat, desi Dominic are acum doi ani si noua luni iar mezinul, Akim, un an si doua luni. Totul are legatura cu divortul parca fara de sfarsit al Antoniei, care are ca efect indirect faptul ca din punct de…

- Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, este si el de partea lui Mihai Tudose in conflictul cu Liviu Dragnea. Dobre spune ca premierul trebuie sa aiba libertatea de a schimba ministri, daca acestia nu corespund exigentelor lui. Mircea Dobre este al doilea ministru care si-a anuntat sustinerea pentru…

- L-au dat afara si acum sunt obligati sa il angajeze din nou. Plus sa ii plateasca niste restante salariale, pentru aproape doi ani. Cam asta se intampla cand conduci iresponsabil institutiile publice, atunci cand crezi ca daca esti vremelnic intr-o functie mai inalta decat a celor mai putin abili in…

- Intr-un interviu in exclusivitate pentru Gazeta de luni, Valeriu Rachita pune tunurile pe Dica și dezvaluie cum l-a dat afara Pițurca pe Becali din vestiar. "E injositor ce accepta Dica la Steaua!" Ajuns la 47 de ani, fostul capitan al roș-albaștrilor considera ca actualul antrenor al lui FCSB a facut…

- Descoperire șocanta facuta de criminaliștii greci! Polițiștii au gasit doi tineri morți intr-o locuința de pe insula elena Kefalonia, veniți sa-și petreaca Anul Nou in paradisul elen. Potrivit Daily Mail, autoritațile cred ca aceștia și-au pus capat zilelor intr-un ritual satanic.

- Doi tineri au fost gasiți morți într-o locuința de pe insula elena Kefalonia, iar autoritațile cred ca aceștia și-au pus capat zilelor într-un ritual satanic, noteaza Daily Mirror. Lilia Botusheva (23 de ani) din Bulgaria a plecat în Grecia, împreuna cu iubitul ei din…

- Raed Arafat, despre procedura de angajare a medicilor: Trebuie sa schimbam lucrurile, sa le facem mai usoare Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat joi, la Gala Studentilor Romani din Strainatate, ca ar trebui simplificata procedura de ocupare a posturilor in sistemul medical. "De la…

- In noaptea de 27 spre 28 decembrie 2017, pe DN 7, la kilometrul 351, in afara localitații Sibot, o tanara de 23 de ani, din Oraștie, județul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism, ar fi adormit la volan, imprejurare in care a pierdut controlul asupra autoturismului si s-a rasturnat in afara carosabilului.…

- ZILE LIBERE in anul 2018. Cate zile nu vor lucra romanii anul viitor Anul viitor, in 2018, romanii se vor bucura de mai mult de zece zile libere. Zilele libere in 2018 sunt: 1 ianuarie, 2 ianuarie — Anul Nou 24 ianuarie — Ziua Unirii Principatelor Romane 8 aprilie 2018 (duminica), 9 aprilie (luni)…

- Mijlocasul croat Ivan Curjurici, atacantul togolez Camaldine Abraw si atacantul brazilian Miguel Bianconi-Kohl si-au reziliat contractele cu ACS Poli Timisoara, club care in viitor va miza pe tineri, a anuntat, vineri, gruparea din Liga I."Le multumim jucatorilor Ivan Curjuric, Camaldine Abraw…

- Mai multi judecatori ai Tribunalului Maramures au participat, marti dupa orele de program, la un protest tacut in fata sediului institutiei. De asemenea, in urma intrunirii Adunarii Generale a Judecatorilor din cadrul Tribunalului Maramures, desfasurata in aceeasi zi, s-a emis un comunicat de presa…

- Un vrancean de 33 de ani, din Nistorești, a fost gasit mort intr-o camera de hotel din Camden, Marea Britanie. Pentru repatrierea lui Neculai Popa, familia sa are nevoie de bani.Potrivit fratelui vranceanului mort, acesta ar fi fost plecat in Anglia de aproximativ 12 ani, pentru a-și face un rost…

- Neculai Popa, un vrancean din Nistorești, a fost gasit mort intr-o camera de hotel din Anglia. „Am vorbit cu fratele lui, a facut apel și la noi sa-i dam o mana de ajutor. Din cate am ințeles, a fost gasit mort in camera de hotel in care locuia, iar moartea lui este considerata suspecta. Era plecat…

- Tanara de 19 ani s-a sinucis dupa ce și-a pierdut locul de munca. Lucra intr-un centru comercial din Italia. Ana Maria Cioponea, originara din județul Caraș Severin, a suferit de depresie dupa ce a fost concediata. Ea locuia de ceva vreme in localitatea Balsorano din provincia L’Aquila și lucra ocazional…

- Ana Maria Cioponea, originara din judetul Caras Severin, a suferit de depresie dupa ce a fost concediata, relateaza Romania TV.Fata locuia de ceva vreme in localitatea Balsorano din provincia L 39;Aquila si lucra ocazional intr un centru comercial din localitatea Sora, potrivit ciociariaoggi.it.Dupa…

- Tanara de 19 ani s-a sinucis dupa ce și-a pierdut locul de munca. Lucra intr-un centru comercial din Italia. Ana Maria Cioponea, originara din județul Caraș Severin, a suferit de depresie dupa ce a fost concediata. Ea locuia de ceva vreme in localitatea Balsorano din provincia L’Aquila și lucra ocazional…

- Ministerul Economiei va monitoriza ancheta privind incidentul de marți, soldat cu decesul unui angajat al Oltchim și ranirea altuia, acesta din urma fiind in afara oricarui pericol și externat din spital, se arata intr-un comunicat al Ministerului Economiei, remis AGERPRES. Incidentul a…

- Un barbat care isi insela logodnica a fost prins dupa ce si-a apelat accidental partenera in timpul unei vizite la o escorta. Se pare ca ecranul telefonului nu era blocat, iar in timpul partidei de amor cineva s-a asezat peste el si apelul a fost initiat. Vikkie Kenward, in varsta de 30 de ani, a…

- Afara este un vânt rece, taios, deși temperaturile nu sunt negative. Din când în când, câțiva fulgi timizi fac tumbe în aer. În apropierea Cinematografului Florin Piersic, Emilia Gîrbo face același lucru de mai bine de un sfert de secol: vinde ziare.…

- Senatorul Traian Basescu, președinte PMP, considera ca protestele desfașurate in acest an ar putea fi soluționate printr-un dialog inițiat de PSD in strada cu oamenii care manifesta impotriva modificarii legilor justiției și a Codului fiscal, in condițiile in care președintele Klaus Iohannis nu pare…

- Mi se intampla foarte rar sa ma simt copleșita, cum sunt acum, atunci cand ma apuc de scris. Scriu ușor și cu mare placere, pun sufletul in“calimara” și literele curg, cuminți, in șiruri organizate corect, logic și, mai ales, sincer. Acum, insa, vreau sa scriu despre țara, astazi, de ziua…

- Uniunea de astazi constata ca are de luptat cu niste probleme care nu-i sunt familiare. Multe dintre cele mai mari riscuri cu care se confrunta acum sunt de natura externa si nu pot fi rezolvate doar prin simpla expansiune a legislatiei UE. Criza migratiei, de exemplu, care isi are originile in instabilitatea…

- O haina in plusAtunci cand iesi afara cu bebelusul, imbraca-l cu o haina in plus decat iti pui tu pe tine. Daca, de exemplu, tu iesi afara imbracat intr-o bluza subtire, plus o geaca si jeansi, imbraca-ti bebelusul intr-un body cu maneca lunga, o bluza, un hanorac si pantaloni. Daca iti…

- Circulatia auto pe drumul national 2 C Buzau - Slobozia a fost inchis din cauza unui TIR rasturnat. Autocamionul este incarcat cu azotat de amoniu. Din TIR au loc scurgeri de combustibil si exista riscul producerii unui incendiu.