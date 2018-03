Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 26 de hoteluri și pensiuni din județul Alba au fost premiate, sambata, la prima ediție a Galei de Excelența AmFostAcolo 2018, dupa ce au acumulat recomandari pozitive și note foarte bune din partea utilizatorului acestui site in acest an. Trebuie menționat faptul ca 13 dintre unitațile de…

- Din județul Alba, 21 de candidați vor susține maine proba scrisa a concursului de incadrare directa, din sursa externa și prin reincadrare, pentru ocuparea posturilor de polițiști și personal contractual, din Poliția Romana. La nivel național susțin examenul peste 3.600 de persoane. Acestea au trecut…

- Societatea Romana de Radiodifuziune a primit, aseara, Premiul pentru excelenta in gestionarea drepturilor de autor si pentru educarea ascultatorilor. Trofeul a fost acordat la prima editie a Galei drepturilor de autor si a drepturilor conexe, organizata de Legal Magazin. La sectiunea mass-media, au…

- Circulația trenurilor intre stațiile Dealu Ștefaniței și Fiad, pe rutaa Sighetu Marmației – Beclean pe Someș, este intrerupta temporar dupa ce un vagon de marfa a deraiat joi seara. Traficul feroviar intre judetele Bistrita-Nasaud si Maramures este blocat in urma deraierii, joi seara, a unui tren incarcat…

- In sedinta de Guvern de joi, 15 martie a fost aprobata Anexa nr. 5 “Lista localitatilor atestate ca statiuni turistice de interes national, respectiv local” la Hotararea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice, publicata in Monitorul Oficial…

- Ponta, Maior și Sarbu au negociat lista arestarilor, afirma Marian Vanghelie, intr-un interviu pentru Antena 3. Potrivit spuselor sale, aceasta lista includea oamenii de care sistemul ar fi vrut sa...

- Hidrologii au emis, marti, o avertizare Cod galben de inundatii si posibile depasiri ale Cotelor de atentie, valabila pana miercuri seara in 12 bazine hidrografice din Oltenia, Muntenia, Transilvania si Moldova.

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a facut publice rezultatele finale la Olimpiada de Limba Italiana, faza județeana. Va prezentam lista elevilor, clasa, numele profesorului care s-a ocupat de ei, unitatea de invațamant unde studiaza, localitatea și nota finala obținuta. Felicitari tuturor! Nr. Crt.…

- Comitetul Executiv al PSD, care se reuneste vineri, la Parlament, urmeaza sa valideze lista candidatilor care vor cere votul in congresul de sambata. Procedura a fost contestata chiar si de catre unii candidati, pe motiv ca nu permite tuturor sa ...

- Guvernul Romaniei a inițiat recent, un proiect de ordonanța de urgența pentru modificarea și completarea unor prevederi din Legea nr. 232/2016 privind industriei naționala de aparare, obiectiv important pentru revigorarea acestui sector strategic cuprins in Programul de guvernare 2018 – 2020. Potrivit…

- Decesul senatorului UDMR, Verestoy Attila, a lasat un loc vacant in Camera Superioada a Parlamentului. Conform legii, in Senat intra urmatorul pe lista de la alegerile parlamentare din anul 2016. Citește și: Liviu Dragnea, scrisoare catre guvernatorul BNR, Mugur Isarescu In ședința…

- Emailul ramane unul dintre mediile preferate de hackeri, iar 80% din malware-ul trimis pe mail este atasat la mesaje sub forma de fisiere Office, PDF sau arhive. De asemenea, hackerii folosesc tot mai mult informatiile partajate de utilizatori pe retelele sociale, precum Facebook si Twitter, pentru…

- Laura Codruța Kovesi s-a aparat in fața Secției pentru Procurori a CSM impotriva celor 20 de acuzații aduse de ministrul Justișiei in raportul prin care acesta a cerut revocarea din funcție a șefei DNA. In discursul sau, Kovesi s-a ascuns dupa anumite hotarari ale CSM, dupa posibilele incompetențe…

- Spectacolul „Rambuku” de Jon Fosse, pus in scena de Teatrul National „Mihai Eminescu” din Timisoara, a fost nominalizat de un juriu alcatuit din criticii de teatru Ludmila Patlanjoglu, Calin Ciobotari si Alina Epingeac, pentru „Cel mai bun spectacol” la editia din acest an a Galei premiilor UNITER.…

- Directorul CTP Cluj-Napoca, Liviu Neag, a declarat, miercuri, ca masura va duce la disciplinarea personalul companiei, dar va oferi si o oglinda mai clara asupra activitatii corpului de control al companiei. „In cursul lunii martie corpul de control al CTP Cluj-Napoca va fi echipat, in premiera…

- „Clienții din Timișoara și Arad sunt clienți exigenți, deschiși la a cunoaște mereu noi destinații sau produse turistice, care iubesc deopotriva Romania și destinațiile externe, apreciaza reducerile dar, inainte de toate, cer calitate și urmaresc ca banii platiți in avans pentru vacanțe sa fie in…

- Liceul ”Mihail Kogalniceanu” Vaslui se regasește pe lista unitaților de invațamant care fac demersuri pentru a deveni centre de excelența in informatica. Liceul ”Mihail Kogalniceanu” (LMK) Vaslui și-a depus dosarul la Ministerul Educației in cadrul proiectului „Promovarea și susținerea excelenței in…

- Lungmetrajul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" a castigat cinci trofee la gala BAFTA, duminica seara, la Londra, dupa ce s-a impus inclusiv la categoriile "cel mai bun film", "cel mai bun scenariu original" si "cea mai buna actrita in rol principal". Prezentam mai jos lista completa a trofeelor…

- Cea mai mare parte a calatorilor romani nu stiu ca au dreptul la despagubiri in cazul in care zborul lor are intarzieri sau este anulat. Anul trecut, s-au inregistrat 782 de incidente care au condus la situatii neplacute pentru pasageri – pierderea zborului de legatura, pierderea unor zile de concediu,…

- Presedintele moldovean Igor Dodon a condamnat, miercuri, initiativa crearii unui batalion militarizat mixt moldo-romanesc, dupa ce ministrul roman al Apararii, Mihai Fifor, s-a declarat in favoarea acestui demers.

- Un clujean a infiintat o firma care face audit turistic dupa criterii total diferite de cele practicate in Romania. Conduce o echipa de experti in turism, design, marketing, cultura organizationala, inteligenta emotionala si branding. Impreuna pun in aplicare un sistem complex si inovativ de auditare…

- Antrenorul si patronul FC Viitorul, Gheroghe Hagi, a anuntat ca nu va mai vorbi despre situatia fotbalului romanesc pentru o perioada nedeterminata, fiind nemultumti de modul in care mass-media a...

- Antena Stars a acordat ”Premiile showbiz-ului romanesc” Publicul a votat si, astfel, au fost desemnati marii castigatori in cadrul unei gale pline de stralucire. ”Premiul de Excelenta” i-a fost acordat lui Horia Moculescu, iar cel care i-a inmanat trofeul a fost nimeni altul decat Cristi Minculescu.…

- 'Nu poti sa dezvolti capital uman fara sa ai o lege functionala a parteneriatelor public private si fara o lege a lobby-ului. PPP-ul si lobbyul trebuie sa fie mecanisme eficiente si legitime de aparare a intereselor capitalului romanesc, nu doar o relatie cu Guvernul Romaniei, ci in relatie cu institutiile…

- Colegiul National Banatean isi premiaza elevii! Este vorba despre cei care au obtinut rezultate deosebite la olimpiade si concursuri in anul 2017! Maine, incepand cu ora 12.00, in Aula Magna a Universitatii de Vest din Timisoara va avea loc a cincea editie a Galei de Excelenta a Colegiului National…

- Valentin Popa, propus ministru al Educatiei Nationale, considera ca invatamantul romanesc este foarte bun si ca se vorbeste prea mult de 0,1% din tezele de doctorat care s-au constatat a fi plagiate. "Medicii nostri sunt cautati in strainatate, pleaca in strainatate, nu mai avem IT-isti…

- Dinamo - cu o trupa de aur - Prunea, ”Babicu” Munteanu, Bratu, Danciulescu, Daniel Florea, Iftodi, Marica ori Gica Mihali - a caștigat finala Galei ”Campionii din Oțel”, sarbatoarea retragerii lui Daniel Florea, dupa ce s-au impus, in finala, contra Naționalei Artiștilor. In amintirea vremurilor de…

- Actorul Casey Affleck s-a retras din lista prezentatorilor galei Oscar 2018, unde urma sa inmaneze trofeul categoriei "cea mai buna actrita in rol principal", scrie Variety. Un reprezentant al Academiei de film americane a confirmat joi retragerea lui, scrie adevarul.ro.

- Miercuri, 24 ianuarie 2018, calatorii prezenti la primele ore ale diminetii in Aeroportul International ldquo;Henri Coanda" Bucuresti au fost martorii unui flashmob sustinut de artistii Ansamblului ldquo;Ciocarlia". Cei prezenti in terminalul aeroportului s au prins in Hora Unirii alaturi de dansatorii…

- Presedintele FR Volei, Gheorghe Visan, a declarat, marti, pentru News.ro, ca forul continental de profil (CEV) a acceptat candidatura Romaniei pentru organizarea unei grupe a CE feminin din 2021. Competitia ar urma sa aiba loc la BT Arena, din Cluj-Napoca, iar costurile de organizare s-ar ridica…

- Saritoarea in lungime Alina Rotaru, campioana mondiala universitara, finalista la Campionatele Mondiale de la Londra, si aruncatorul de greutate Andrei Gag, bronz la Universiada si finalist la CM, au fost desemnati cei mai buni atleti romani din 2017, premierile fiind facute in cadrul Galei atletismului…

- Pe masura ce data alegerilor la Federatia Romana de Handbal se apropie – 14 februarie – si echipele candidatilor pentru functia de presedinte incep sa se contureze. Fata de alte ocazii, de aceasta data oamenii care si-au declarat intentia de a concura pentru functia numarul 1 in handbalul romanesc…

- Sorin Raducanu, primul candidat la șefia FRF: ”Și din mormant vin la alegeri!” Comitetul Executiv al Federației Romane de Fotbal a stabilit ca alegerile pentru președinția Federației Romane de Fotbal sa aiba loc la data de 18 aprilie 2018. Primul care a confirmat faptul ca il va infrunta pe actualul…

- Peste 20 de filme concureaza pentru "Oscarul" romanesc. De la "Ana, mon amour" la "Planeta Petrila" Peste 20 de filme documentare și de ficțiune lansate in cinema in 2017 sunt eligibile pentru a fi jurizate si nominalizate la Premiile Gopo 2018. Gala de premiere va avea loc in martie 2018, la București.…

- Incep inscrierile pentru filmele de scurtmetraj și documentar Gala Premiilor Gopo, cel mai important eveniment ce recompenseaza realizarile anuale ale cinematografiei autohtone a ajuns la cea de-a XII-a ediție și va avea loc in martie 2018, la București. Anul acesta, peste 20 de filme documentare și…

- Sute de aradeni au aderat la un protest initiat pe Facebook fata de majorarea cu 50 la suta a tarifelor la transportul cu tramvaie si autobuze, care a intrat in vigoare miercuri, anuntand ca nu vor mai cumpara bilete timp de doua saptamani, in cadrul actiunii numite "Olimpiada de fugit de controlorii…

- Comparativ cu circuitele profesioniste de Dota 2, League of Legends, CS:GO și chiar și de Overwatch, cel de Heroes of the Storm are destul de puține competiții. Cu toate acestea, el a cunoscut o ușoara creștere comparativ cu anul trecut, reușind sa se mențina pe locul cinci in topul celor mai bine…

- Lista pentru 2018 cuprinde și calatorii catre destinații indepartate? Daca nu ai cumparat inca biletele de avion, acum este momentul. O companie aeriana a anunțat prețuri foarte atractive la peste 100 de destinații din America de Nord, America de Sud, Asia, Africa, dar și din zona Caraibelor și a Oceanului…

- Înca de acum 16 ani, Regina Elisabeta a II-a bea zilnic vin românesc. Prințul Charles i-a adus prima sticla, iar de atunci, regina nu mai suporta sa bea un alt vin. Regina Elisabeta a II-a susține faptul ca sanatatea ei este atât de buna datorita vinului românesc. Aceasta…

- Monica Niculescu, locul 85 WTA, a caștigat duelul romancelor de la Hobart și este in turul II, dupa ce a invins-o pe Irina Begu, locul 40 WTA, scor 6-3, 6-2. Monica a profitat de faptul ca Begu venea dupa ce a jucat finala de dublu la Shenzen, caștigata alaturi de Simona Halep, și a fost mai bine pregatita…

- Politistii monitorizeaza, la finalul minivacantei de Revelion, in special traseele de deplasare dinspre statiunile turistice catre Capitala si celelalte aglomerari urbane, autostrazile A1, A2 si A3, precum si sectoarele de drum dinspre punctele de trecere a frontierei. "Politistii continua…

- Cand nu-si invata elevii sa scrie si sa citeasca, Ana Banu, o invatatoare din judetul Ialomita, preda lectii de tesut traditional. De peste 20 ani, intr-o clasa de la scoala, a infiintat un atelier in care le arata tuturor cum se practica acest mestesug popular. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA…

- Toboșarul Beatles, Ringo Starr și co-fondatorul BeeGees Barry Gibb se afla pe lista personalitatilor britanice care au primit titlul de cavaler ca parte a Onorurilor Anuale celebrate de Anul Nou de regina Marii Britanii, scrie CNN. Starr de 77 de ani, al carui nume real este Richard Starkey, este cel…

- Viorel Soroceanu, un fost campion national la box, a fost gasita fara suflare in propria masina, intr-o parcare din Iasi. Barbatul avea 63 de ani si si-a taiat venele din cauza problemele de sanatate pe care le avea. A

- Putem sa vorbim de o noua prestație superba a Corului Filarmonicii de Stat Arad, care a susținut un concert cu cele mai frumoase colinde romanești, dar și din repertoriul intrenațional. Chiar daca in ultimii ani „isprava” corului se repeta calatorii aflați in gara au fost luați prin surprindere și s-au…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) continua dezvoltarea investitiilor de eficienta energetica in sectorul rezidential din Romania prin acordarea unui nou imprumut de 206 milioane de lei (echivalentul a 45 milioane de euro) catre UniCredit Bank, se arata intr-un comunicat, remis…

- Rezervarile de zboruri spre Cluj-Napoca au crescut cu 67% în ultimele 12 luni, în timp ce prețul biletelor de avion a scazut cu circa 17%. “Cu o scena artistica înfloritoare și atmosfera sa autentica, de teritoriu neexplorat, nu este de mirare ca tot mai mulți turiști vor…

- Prin intermediul platformei lui Andrei Duma copiii de la Centrul „Viata si lumina ” s-au putut bucura de darurile lui Mos Nicolae. Povestea lor e tulburatoare. Mircea Zamfir si sotia sa s-au dus la Centru pentru a afla ce nevoi au copii. Mircea povesteste ca acolo i s-a spus: „Vrem sa punem…

- Cu ocazia desfașurarii, la sfarșitul saptamanii trecute, a „Galei sportului simerian 2017”, la Simeria au fost prezente o sumedenie de nume mari ale fotbalului romanesc. La Simeria au fost prezenți, printre alții, foștii mari jucatori Gheorghița Geolgau, Romulus Gabor, Adrian Mutu,…

- Presedintele Federatiei Romane de Rugby (FRR), Alin Petrache, a declarat, pentru AGERPRES, ca anul 2017 a fost unul bun pentru sportul cu balonul oval romanesc, FRR fiind singura federatie la sporturi pe echipe care a castigat un campionat european. ''Incheiem un an bun, iar din punct de vedere competitional,…