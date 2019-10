Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Istanbul s-a numarat printre miile de pelerini care au trecut vineri pe la racla Cuvioasei Parascheva. Musulmanul de 34 de ani are probleme de sanatate si vine pentru a cincea oara la Iasi sa se roage la moaste.

- Aproximativ 25.000 de credinciosi asteapta la rand la Catedrala Mitropolitana din Iasi pentru a se inchina la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, coada pelerinilor atingand vineri la pranz cativa kilometri. Racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost scoasa, vineri dimineata, din interiorul…

- Un sofer din Galati a provocat vineri, 11 octombrie, un accident rutier in care au fost angrenate patru autovehicule. Masina se indrepta spre Iasi, la hramul Sfintei Parascheva, iar din cauze care nu au fost inca stabilite, conducatorul auto a intrat pe contrasens, in localitatea vasluiana Vulturesti,…

- UPDATE, ora 09:31 – Aproximativ 17.000 de persoane stau la un rand de cativa kilometri asteptand sa se inchine la racla cu moastele Sf Cuvioase Parascheva, care a fost scoasa in aceasta dimineata pe esplanada din fata Catedralei Mitropolitane. Potrivit reprezentantilor Mitropoliei Moldovei si Bucovinei,…

- Astazi a inceput pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva. In perioada 11-15 octombrie, la Iași, pe langa moaștele Cuvioasei Parascheva, peșerinii se vor putea inchina și la moaștele Sfantului Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei, din Insula Corfu, Grecia

- Avand in vedere numarul mare de pelerini care vin in municipiul Iasi cu trenul, pentru a participa la sarbatoarea Sfintei Parascheva, politistii de la transporturi transmit cateva recomandari pentru a preveni victimizarea in perioada calatoriei cu trenul, mai ales cand aceasta se efectueaza noaptea.…

- Pelerinii veniti la Iasi la hramul Sfintei Cuvioase Parascheva vor fi directionati pe urmatorul traseu, in functie de numarul acestora: Splai Bahlui Mal Stang (unde vor fi parcate si autocarele) - str. Alexandru Ipsilanti Voda - str. Sf. Petru Movila - str. Closca - str. Mitropoliei (str. arh. G. M.…