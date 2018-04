Stiri pe aceeasi tema

- 14 ani de cand Romania a aderat la NATO Cei 14 ani care au trecut de când România a aderat la NATO, cea mai puternica alianta militara din lume, au fost marcati duminica în toate garnizoanele din tara si din teatrele de operatii. Totodata, presedintele tarii, liderul…

- Tragedie la Iasi. Un profesor cunoscut si un amic de-al sau au fost gasiti morti intr-o anexa • Nimeni nu poate intelege cum s-a putut produce o asemenea nenorocire, insa totul are o explicatie logica • Tragedia putea fi mult mai mare, avand in vedere ca inca trei persoane au avut nevoie de ingrijiri…

- Strins din ce in ce mai tare cu usa de efectele timpeniilor trecute si actuale, primarasul cel viteaz cunoscut drept ” Misu Chiri’ ” o da in gard din ce in ce mai des, ajutat cu brio si cu vrio de turma ultra-desteapta a papagalilor care il consiliaza si il ajuta teribel, mai ceva ca sapunul – funia…

- In calitate de deputat USR Galati, Bogdan Rodeanu, poate adresa intrebari si interpelari Guvernului, ministrilor sau altor conducatori ai organelor administratiei publice. De la inceputul mandatului (decembrie 2016) si pana in prezent, deputatul galatean a adresat Guvernului patru intrebari si doua…

- Unul dintre obiectivele Guvernului este cresterea veniturilor bugetare prin îmbunatatirea colectarii si a relatiei dintre fisc si contribuabili, le-a transmis ministrul Finantelor Eugen Teodorovici reprezentantilor FMI la întâlnire la care au

- Cica ” Strategia de turism a Iasului ” a fost intocmita de niste experti. Unii chiar de la Facultatea de Geografie a Universitatii ” Al. I. Cuza “, cica. Iar printre mirobolantele chestii propuse de acesti magistrali experti e si una absolut supercalifragelistica : reconstruirea halei metalice proiectate…

- Gigel Stirbu spune ca a corespondat cu ministrul, ca l-a invitat in mai multe randuri la comisie, si ca ministrul a confirmat pentru marti.Gigel Stirbu si presedintele Comisiei pentru administratie publica si amenajarea teritoriului, deputatul Florin Roman, au programata marti si o conferinta…

- Ei vor forma si o Liga a Alesilor Locali Unionisti. Din aceasta Liga, fac parte, deocamdata, primarii din 100 localitati din Republica Moldova care si-au exprimat in scris dorinta de unire a Basarabiei cu Romania. Din Romania, s-au inscris primarii din doua orase, al Iasului si al unei localitati din…

- Primarii unionisti din Romania si Basarabia se vor reuni la Iasi, weekendul acesta, a anuntat, primarul Mihai Chirica. Acestia vor forma o Liga a Alesilor Locali Unionisti si va fi elaborat un memorandum pro-unire. Intalnirea va avea loc sambata, 10 martie, de la ora 10 la Palatul Culturii. Din aceasta…

- Primarii unionisti din Romania si Basarabia se vor reuni la Iasi, weekendul acesta, a anuntat astazi, primarul Mihai Chirica. Acestia vor forma o Liga a Alesilor Locali Unionisti si va fi elaborat un memorandum pro-unire. Intalnirea va avea loc sambata, 10 martie, la Palatul Culturii. Din aceasta Liga,…

- Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice a fost adoptata miercuri de plenul Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional, cu 175 de voturi “pentru”, 83 de voturi “impotriva” si 14 abtineri, transmite…

- Discursul lui Dan Zaharia de la TEDxGalatiED despre rolul de promotor al orasului IASI catre industria IT & Outsourcing: "Cred ca trebuie sa capitalizam oportunitatea dezvoltarii acestui domeniu de activitate si sa catalizam efortului de tranzitie dinspre zona de software la comanda, unde conteaza tariful…

- Mihai Chirica, fost membru PSD, exclus recent din partid, a postat un mesaj dur pe Facebook la adresa liderului formațiunii, Liviu Dragnea. Mihai Chirica, primarul din Iași, exclus recent din PSD , a transmis un mesaj dur la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, intrebandu-se daca exista vreo diferenta…

- Edilii marilor orase ale tarii au venit in Capitala, pentru ca vineri dimineata au avut o intrevedere cu sefa Guvernului. Printre cei care s-au aflat,de la ora 10 incepand, la masa discutiilor cu premierul Dancila s-au numarat edilul Iasului, Mihai Chirica, si cel al Aradului, Gheorghe Falca. La intalnire…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi, la Bucuresti, ca a discutat cu oficialii romani intensificarea legaturilor, mesajul sau fiind acela ca Romania sa alerge in directia corecta, pe ultima suta de metri pentru ridicarea Mecanismului de Coordonare si Verificare.…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans a ajuns la Bucuresti, unde il asteapta o zi plina de intalniri pe tema justitiei. Primele discutii au fost cu Dragnea si Tariceanu, urmeaza intrevederi cu presedintele si premierul, dar si cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, si cu ministrul Justitiei,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat marti ca nu sustine limitarea gradului de indatorare pentru consumator, mentionand ca este normal ca populatia sa apeleze la instrumente de creditare. "Nu sunt în favoarea unei plafonări, şi încă foarte joase, pe această…

- Seful PSD, Liviu Dragnea, le-a transmis protestatarilor din Piata Victoriei ca nici nu se gandeste sa demisioneze din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Mai mult, acesta spune ca acestia nu trebuie sa iasa in fata Guvernului, ci la Palatul Cotroceni pentru ca presedintele Klaus Iohannis…

- Noua misiune de evaluare a MCV: Se cer informatii despre legile Justitiei O delegatie a misiunii pentru evaluarea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) va veni la Bucuresti in perioada 14-16 martie, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cerand Camerei Deputatilor informatii privind legile justitiei.…

- Premierul Viorica Dancila a sustinut, marti, o conferinta de presa alaturi de presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani. Liderul PE a declarat ca a cerut Guvernului roman „sa consolideze statul de drept si lupta impotriva coruptiei“.

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a avut, marti, o intrevedere care a durat aproximativ o ora, la Parlament, cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Intalnirea s-a desfasurat in biroul presedintelui Camerei Deputatilor. A participat si vicepremierul pentru implementarea parteneriatelor…

- Senatul a adoptat luni un proiect de lege al Guvernului prin care pungile de transport din plastic subtire si foarte subtire, cu maner, vor fi interzise atat la introducerea pe piata nationala (incepand cu 1 iulie 2018), cat si la comercializare (1 ianuarie 2019). Proiectul de lege care modifica…

- Textul de mai jos este un plagiat, in proporție de peste 90%, dupa moțiunea depusa de PRM in 18 iunie 2002, impotriva guvernului PSD. Semnatara la poz. 57, insași Olguța-peremista, dupa cum se poate constata pe site-ul Camerei Deputaților. Regasim invocate in moțiune, metehnele pesediste, care au…

- Subiectul justitiei a fost discutat la intalnirea de luni dintre ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Hans Klemm, si premierul Viorica Dancila, informeaza un raspuns al Ambasadei SUA la Bucuresti, la solicitarea AGERPRES. Prim-ministrul Viorica Dancila a discutat, luni, cu ambasadorul…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a ajuns luni dimineata la Palatul Victoria pentru o intalnire cu premierul Viorica Dancila. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat duminica, la solicitarea AGERPRES, ca intalnirea dintre prim-ministrul Dancila si ambasadorul Klemm,…

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea AGERPRES, ca intalnirea dintre prim-ministrul…

- Ce-i drept, evenimentul nici nu a fost promovat bine pe retelele sociale. 15 oameni purtand tricolorul, steagurile UE si SUA, si cateva pancarte rezistau in aceasta seara la picioarele statuii lui Cuza, intr-o Piata a Unirii gol-goluta. Din cand in cand, se auzea si strigatul stins al unei vuvuzele.

- Pe 6 decembrie 2017, Cosette Chichirau a povestit cum a fost „injurata" de senatorul PSD Serban Nicolae in sala de plen a Camerei Deputatilor. CNCD considera ca afirmatiile senatorului Serban Nicolae adresate deputatului Cosette Chichirau reprezinta discriminare si incalca dreptul la demnitate, conform…

- Europarlamentarul Catalin Ivan spune ca prin propunerea de excludere din PSD a primarului de Iași, partidul nu face altceva decat sa dea cu piciorul șansei de a recaștiga primaria municipiului la alegerile din 2020. Ivan mai spune și ca propunerea ilustreaza faptul ca PSD este condus dupa agenda unui…

- "Socialistii grupati in PSD-ALDE isi continua ofensiva de a-si largi bazinul electoral. Mai nou, doresc sa ofere Casei Regale statul de institutie publica, adica sa ii transforme pe membrii Casei Regale in asistati social care sa primeasca fonduri din taxele si impozitele platite de cetatenii Romaniei",…

- Anca Alexandrescu, consiliera de imagine a președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a fost numita consilier onorific al prim-ministrului Viorica Dancila, conform unei decizii publicate joi in Monitorul Oficial. Activitatea sa este neremunerata, se mai arata in decizia semnata de sefa Guvernului…

- Premierul desemnat si ministrii din noul Guvern se pregatesc pentru votul de luni din Parlament. Duminica au avut loc ultimele discutii intre echipa Vioricai Dancila si parlamentarii PSD si ALDE, intr-o sedinta care a decurs pe repede inainte, la Parlament După o şedinţă cu aplauze,…

- „Iasul a fost un leagan al Coroanei, iar marile evenimente care au faurit Romania Mare, al carei Centenar il serbam in 2018, nu ar fi fost posibile fara relatia privilegiata dintre orasul nostru si Casa Regala“, a declarat primarul Iasului. Din pacate, nicio notorietate politica sau din administratia…

- Discutiile privind formarea Guvernului condus de Viorica Dancila vor fi amanate pentru ca social-democratii nu au ajuns la o intelegere privind unele portofolii, a declarat, luni, presedintele PSD Tulcea, Horia Teodorescu, potrivit News.ro. Teodorescu a facut aceste declaratii dupa o intalnire cu liderul…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, care vizeaza trecerea acestei entitati publice de sub autoritatea Guvernului sub autoritatea Camerei Deputatilor.

- Muzeul National al Literaturii Romane (MNLR) Iasi va sarbatori Ziua Culturii Nationale la muzeele “Mihai Eminescu” si “Vasile Pogor“, unitati care vor fi deschise special. Concret, cu incepere de la ora 14:00, la Muzeul “Mihai Eminescu” din Copou se va desfasura evenimentul “Cum l-am cunoscut pe Eminescu”,…

- Imagini socante vin de la Iasi dupa ce doi caini de lupta ataca dur trei oameni • Animalele au scapat dintr-o curte si au muscat la intamplare, fara ca nimeni sa poata face ceva • Oamenii din zona au spus ca sunt terorizati de mai mult timp de familia care detine cainii si au depus [...]

- Comitetul Executiv al PSD ce va avea loc la sfarsitul acestei luni la Iasi, prin hotararile care vor fi luate acolo, va clarifica o serie de lucruri in partid, a afirmat joi, la Arad, deputatul Dorel Caprar, presedinte al Comisiei de aparare din Camera Deputatilor. "Privitor la o eventuala…

- „Intalnirea a fost un eșec”, au afirmat sursele citate care au precizat ca intalnirea dintre cei doi a avut loc in cursul serii de miercuri. Marian Oprișan nu a putut fi contactat pana la transmiterea acestei știri. Joi, liderul PSD a plecat intr-un un turneu prin judetele din Moldova unde se intalnește…

- Intrebat daca PSD Dambovita sustine ideea restructurarii Guvernului, Corneliu Stefan a raspuns: "In mare parte, da. Da. Este imbratisata pentru ca vrem o structura a Guvernului mai flexibila si o structura a Guvernului care sa fie mai aplicata pentru a pune in practica programul de guvernare pe care…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, considera ca este dreptul premierului Mihai Tudose sa gandeasca o "reasezare" a Guvernului. "In ceea ce priveste restructurarea Guvernului, cred ca deja toata lumea a fost informata si se stie decizia Comitetului Executiv (al PSD - n.r.), anume…

- Grupul de initiativa civica "Impreuna pentru A8" organizeaza o intalnire de lucru pe tema autostrazii A8. Intalnirea va avea loc in ziua de vineri, 12 ianuarie 2018, ora 11:00, la Iasi, Hotel Unirea, si va fi transmisa LIVE pe Facebook. Dezbaterea vine in urma mai multor actiuni civice de sustinerea…

- Contractele de achizitie au fost semnate ieri, la sediul Guvernului, de catre ministrul Sanatatii si de reprezentantul Bancii Mondiale. Ele fac parte dintr-un acord de imprumut incheiat cu Banca Mondiala, in valoare totala de 250 de milioane euro. Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a reamintit ca s-au…

- "Am aflat ca la Iasi, intr-una din ultimele zile ale acestei luni, vor avea loc evenimente istorice. La 100 de ani de la Marea Unire, in anul Centenarului, Iasului i se va 'servi' o sedinta de partid in care s-ar putea decide restructurarea Guvernului si chiar succesorul lui Liviu Dragnea. Dincolo…

- Tudose, intalniri cu mai multi lideri PSD, fara Dragnea - surse Premierul Mihai Tudose s-a intalnit, marti, la Palatul Victoria, cu presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, potrivit unor surse politice, dar si cu mai multi presedinti de consilii judetene care au participat la o ceremonie de semnare…

- Deputatul PNL Dumitru Oprea a declarat marti ca PSD organizeaza la Iasi "Noaptea cutitelor lungi", referindu-se la sedinta Comitetului Executiv National programata la sfarsitul lunii ianuarie, el considerand ca astfel social-democratii isi arata "dispretul suveran" fata de proiectele Moldovei. "Am…

- Premierul Mihai Tudose a declarat luni, dupa sedinta CEx, ca a lansat ideea restructurarii Guvernului, in sedinta de luni, dar va fi discuta in sedinta de la finalul lunii de la Iasi. "Restructurarea nu se putea face azi. La finalul lunii vom discuta in sedinta Consiliului Executiv de la Iasi", a spus…

- Premierul Mihai Tudose a declarat luni seara, la finalul reuniunii conducerii PSD, ca nu renunta la ideea restructurarii Guvernului si va face propuneri “in amanunt” la o noua reuniune a Comitetului executiv al social-democratilor, la Iasi, la sfarsitul lunii, informeaza ...

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, va fi prezent, saptamana aceasta, la o intalnire de lucru pe tema dezvoltarii infrastructurii rutiere in regiunea Moldovei. Intalnirea va avea loc vineri, 12 ianuarie a.c., la Iasi, si are ca scop principal sustinerea realizarii ...

- Cotidianul OPINIA reia rubrica prin care isi propune sa monitorizeze activitatea parlamentarilor buzoieni, dupa criteriile de apreciere a activitatii puse la indemana oricui, pe cale oficiala, pe site-urile Senatului si Camerei Deputatilor: initiative legislative, declaratii politice, intrebari adresate…