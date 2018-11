Stiri pe aceeasi tema

- Ma vezi? Intre 29 octombrie-13 noiembrie vom repune in atenția locuitorilor din București, Constanța, Iași, Sighet, Alba Iulia și Arad 10 cladiri de importanța istorica printr-un spectacol de lumini in cadrul caruia vor fi relatate povești mai puțin știute despre acestea.

- „Ma vezi? 1918 intr-o alta lumina” este denumirea proiectului derulat de Asociatia Culturala pentru Educatie prin Arta, in parteneriat cu Apart Production si Five’s Internațional. Zece cladiri a caror istorie este strans legata de momentul Marii Uniri si de ultimii o suta de ani sunt iluminate…

- Academia Romana si Palatul Regal din Bucuresti, Cazinoul din Constanta, Muzeul Unirii din Iasi, Catedrala Incoronarii din Alba Iulia se afla intre cladirile istorice iluminate, pana pe 13 noiembrie, in cadrul proiectului “Ma vezi? 1918 intr-o alta lumina”. Proiectul “Ma vezi? 1918 intr-o alta lumina”…

- Proiectul "Ma vezi? 1918 intr-o alta lumina" este strans legata de momentul Marii Uniri si de ultimii o suta de ani. Este cofinantat de Ministerul Culturii si Integrarii, se deruleaza in Capitala si in Iasi, Constanta, Sighet, Arad si Alba Iulia. Ateneul Roman, Gradina Capitol, Academia Romana, Palatul…

- In perioada 29 octombrie - 13 noiembrie se desfașoara, in București și in alte 5 orașe din țara, proiectul „Ma vezi? 1918 intr-o alta lumina”, in cadrul caruia vor fi iluminate arhitectural 10 cladiri a caror istorie este strans legata de momentul Marii Uniri și de ultimii o suta de ani. Proiectul,…

- Zece cladiri a caror istorie este strans legata de momentul Marii Uniri si de ultimii o suta de ani sunt iluminate arhitectural, pana pe 13 noiembrie, in cadrul proiectului "Ma vezi? 1918 intr-o alta lumina", care se desfasoara in Bucuresti si in alte cinci orase din tara. Proiectul, cofinantat…

- In perioada 29 octombrie – 13 noiembrie se desfașoara, in București și in alte 5 orașe din țara, proiectul „Ma vezi? 1918 intr-o alta lumina”, in cadrul caruia vor fi iluminate arhitectural 10 cladiri a caror istorie este strans legata de momentul Marii Uniri și de ultimii o suta de ani. Proiectul,…

- Dupa ce, in urma cu cateva zile, un medic cardiolog din Arad a murit in timpul garzii, la spital, o colega din Craiova, Livia David, medic la Spitalul Clinic Județean de Urgența, a publicat o lista cu 43 de nume ale unor medici decedati in aceleasi conditii. „€Știți cați medici au murit in garzi sau…