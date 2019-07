Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva Bianca Andreea Costea a castigat a doua medalie de aur a natatiei romanesti la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) 2019 de la Baku, ea urcand pe prima treapta a podiumului in proba de 50 m liber. Costea a fost inregistrata cu timpul de 25.34 secunde, un nou record…

- Inotatorul roman David Popovici a cucerit medalia de argint, joi, in proba de 50 m liber, iar judoka Alexandra-Maria Pasca a obtinut bronzul la cat. 52 kg, la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) 2019 de la Baku. Popovici, medaliat cu aur la 100 m liber, a fost cronometrat…

- Inotatorul David Popovici a obtinut, joi, medalia de argint in proba de 50 de metri liber, a opta pentru Romania, la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE), de la Baku, anunța news.ro.David Popovici a incheiat cu timpul de 23.03 secunde, dupa polonezul Mateusz Chowaniec (22.91)…

- Judoka Alexandra Maria Pasca a obtinut, astazi, medalia de bronz la categoria 52 de kilograme, a saptea medalie pentru Romania la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE), de la Baku. Alexandra Pasca s-a impus la Golden Score, prin ippon, in fata sportivei britanice Tatum Keen, obtinand medalia…

- Judoka Alexandra Maria Pasca a obtinut, joi, medalia de bronz la categoria 52 de kilograme, a saptea medalie pentru Romania la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE), de la Baku. Alexandra Pasca s-a impus la Golden Score, prin ippon, in fata sportivei britanice Tatum Keen, obtinand medalia…

- Echipa feminina de gimnastica artistica a Romaniei, formata din Irina Antonia Duta, Silviana Maria Sfiringu-Gheorghe si Ioana Andreea Stanciulescu, a cucerit medalia de argint, miercuri, la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) 2019 de la Baku (Azerbaidjan). Rusia a ocupat…

- Inotatorul David Popovici (15 ani) a caștigat miercuri, medalia de aur pentru Romania, la proba masculina de 100 de metri, stilul liber, la Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Baku, anunța MEDIAFAX.David Popovici a terminat cursa in 49.82 secunde. Podiumul a fost completat de…

- Judoka romana Giorgia-Barbara Hagianu a cucerit medalia de aur la cat. 40 kg, miercuri, la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE 2019), dupa ce a invins-o in finala pe turcoaica Muberra Gunes. Hagianu intrase direct in semifinalele categoriei, unde a obtinut victoria in fata frantuzoaicei…