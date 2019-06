Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul egiptean Mohamed Salah este in continuare "in vana", chiar daca vine dupa un sezon extreme de extenuant in Anglia. Dupa ce a caștigat Liga Campionilor cu FC Liverpool, acesta isi doreste sa triumfe si cu reprezentativa Egiptului in Cupa Africii pe Natiuni.

- FC Arges si-a inceput deja campania de achizitii pentru noul sezon al Ligii 2, unul in care si-a stabilit ca obiectiv promovarea, dupa ce trecerea de la club de drept public la privat va fi efectuata in scurt timp. Ieri, gruparea pitesteana l-a anuntat pe Nicolae Dica drept noul manager general,…

- Laszlo Csaba este, incepand de miercuri, noul antrenor al echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe. Laszlo Csaba, in varsta de 55 ani, s-a nascut la Odorheiu Secuiesc, in judetul Harghita si a coordonat, ca antrenor principal, echipe din Scotia (Dundee United, Heart of Midlothian), Ungaria (Ferencvaros,…

- Alexandru Ionița (24 de ani) e in vacanța dupa titlul caștigat cu CFR Cluj și a profitat de ocazie ca sa-și ceara iubita in casatorie. Fotbalistul ardelenilor e intr-o relație cu Adriana Cerasela din luna octombrie a anului trecut. Adriana are 30.000 de urmaritori pe Facebook și este make-up artist.…

- Fotbalistul echipei Hapoel Haifa, Gabriel Tamas, care a fost surprins in martie baut la volan si conducand cu viteza excesiva, s-a imbatat din nou, la o petrecere organizata in ajunul Zilei Nationale a Israelului, la 8 mai.Patronul clubului, Yoan Katz, a spus ca Tamas l-a sunat in toiul noptii…

- Gabriel Tamas (35 de ani) primeste inca o veste proasta. Va ramane in arest la domiciliu in Israel, dupa ce a fost prins conducand cu 205 km/ora sub influenta bauturilor alcoolice.Asta inseamna ca sezonul din Israel s-a incheiat pentru Gabi Tamas, care nu va prinde ultimele doua etape din…

- Yoav Katz a vorbit și despre situația fundașului roman Gabriel Tamaș, aflat de o luna in arest la domiciliu. Gabriel Tamas, prima petrecere in arest la domiciliu. Ce a sarbatorit fotbalistul lui Hapoel Haifa FOTO "Am vorbit cu Gabriel Tamaș și nu are un moral foarte bun. Noi incercam…