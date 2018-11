Filipe Teixeira, fotbalistul preferat al lui Gigi Becali – pentru modul in care se pregatește, dar și pentru viața extrasportiva – are și el nevoie, din cand in cand, de cate un ”șprițuleț”. (Ia-ti masina visurilor tale in doar cateva luni!) Pe care il alege bine și il face mereu regulamentar. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, […] The post Fotbalistul preferat al lui Gigi Becali a facut șpriț regulamentar cu baieții! appeared first on Cancan.ro .