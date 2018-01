Stiri pe aceeasi tema

- Valerica Gaman, care a evoluat ultima oara la echipa Karabukspor (Turcia) va purta tricoul cu numarul 25."Sunt foarte bucuros pentru faptul ca am ajuns la cea mai buna echipa din Romania, care an de an joaca in cupele europene si este singura calificata in primavara europeana. Imi doresc…

- Valerica Gaman, oficial la FCSB. ”Am ajuns la cea mai buna echipa din Romania”. Anunțat inca de zilele trecute de Gigi Becali, mutarea lui Valerica Gaman la FCSB s-a oficializat in aceasta seara. Clubul roș-albastru a anunțat ca fundașul de 29 de ani a semnat un contract valabil doua sezoane cu FCSB și…

- Intalnire de taina in padurea Baneasa! Doua nume grele ale fotbalului romanesc si-au spus parerile vizavi de Dinamo, un club al carui patron a tintit gloria, nu a atins-o, iar acum vrea sa vanda! Victor Piturca, fost selectioner in mai multe randuri, si Basarab Panduru, fost international roman, si-au…

- Dinamo se afla in afara locurilor de play-off din Liga 1, insa Ionel Danciulescu se așteapta ca in acest an jucatorii lui Dinamo sa dea dovada de ambiție și sa se bata la titlu. "Se simte optimismul, increderea in fortele proprii, dar asta vreau sa o vad in prima etapa, impotriva celor de la Craiova,…

- Nicolae Stanciu va ajunge la Sparta Praga. Anderlecht si Sparta au ajuns la un acord de principiu in ceea ce priveste transferul, iar acum fotbalistul asteapta sa primeasca acceptul clubului belgian pentru a merge la Praga sa efectueze vizita medicala. Suma de transfer va fi undeva in jurul…

- Ionut Negoita zice ca vrea sa vanda, ca de data asta decizia e ireversibila, dar... Nimeni nu se atinge de Dinamo, desi pretul de patru milioane de euro, daca o fi asa!, este mai mult decat ieftineala pentru un club de calibrul celui din ”Stefan cel Mare”! Dar, cine stie, poate o fi vreun secret al…

- Gicu Grozav nu revine in Romania. Cu ce echipa a semnat atacantul roman. Dupa ce a fost pus pe lista de disponibilizați de Karabukspor, Gicu Grozav s-a aflat in atenția mai multor cluburui din Liga 1. Pe lista echipelor care l-au dorit in lot pe Grozav s-au aflat in aceasta iarna principalele favorite…

- Scandal la CFR Cluj. Dan Nistor nu mai suporta sa fie rezerva și ii cere explicații lui Dan Petrescu. „N-a vorbit cu mine, dar o sa discut eu cu el. «Spune, nene, ai ceva cu mine? Spune-mi, nene, de ce nu joc?» Tacerea asta… Ce-i asta? N-am 20 de ani. Și vreau sa joc, iar daca nu se poate aici, voi…

- I-a fost un picut mai greu in urma cu aproximativ un an, atat pe plan sentimental, cat si profesional, dar a trecut peste dificultati, iar acum totul e OK! Gabi Enache se bucura din plin de viata: a dat la spate problemele pe care le avea cu fosta sotie, s-a casatorit apoi cu Lena, are si un baietel…

Banel Nicolita a aflat ca tatal lui se confrunta cu grave probleme financiare si a decis sa ia atitudine. Mijlocasul va suporta din propriul buzunar datoria pe care barbatul nu a achitat-o si din cauza careia a ajuns sa fie executat silit.

- Țeapa de proporții: CFR Cluj l-a dat afara, iar acum va semna cu Benfica Lisabona! Fotbalul romanesc a ajuns in sapa de lemn și din pricina conducatorilor care știu sa se certe, dar care n-au „ochi” la jucatori și iși iau „țepe” de zile mari. Atacantul australian care a jucat 5 meciuri la CFR Cluj,…

- Edilii acestui oraș au pregatit doua focuri de artifici i, la ora 00.00, apoi la ora 1.00, pentru a marca trecerea Romaniei, respectiv a Ungariei in noul an. In centrul municipiului Sfantu Gheorghe a fost organizat un Revelion Stradal. Petrecerea din centrul orasului este traditionala, fiind organizata…

- Mohamed Aidara, la Astra. Antrenorul Edi Iordanescu l-a dorit pe mijlocașul senegalez și la startul sezonului, insa acesta a ales Mouscron (Belgia). Astra a avut posibilitatea sa-l transfere pe mihocașul de 28 de ani și doar 1.71 metri in vara. Pana la urma, insa, africanul a ales formația Royal Excel…

- Pe picior de plecare de la Karabukspor, unde nu a mai fost platit de luni bune, Gabi Torje, fostul jucator al lui Dinamo, exclude categoric varianta unui eventual transfer la FCSB. "Nu banii fac totul in viata. Salariul nu e o problema. Gigi Becali are bani. Ar putea sa plateasca oricat daca vrea un…

Cum au scazut temperaturile, si-au strecurat izmenele pe sub pantaloni si au incaltat sosetele de lana crosetate de bunica. Asta in cazul oamenilor de rand. Milionarii tarii si-au scos, insa, de la naftalina cele mai fitoase si mai scumpe blanuri dupa care ar suspina multe femei.

Gigi Becali are concurenta serioasa. Nicolae Badea, rivalul milionar de la Dinamo, si-a cumparat un Maybach S500, in valoare de 200.000 de euro, bolid identic cu cel pe care il conduce patronul FCSB-ului.

S-a pus punct in scandalul dintre Gabriel Enache, fotbalistul de la FCSB, si Madalina, fosta lui sotie! Judecatoria Sectorului 1 a rezolvat ultimele neintelegeri dintre cei doi, custodia fetitei si pensia alimentara pe care jucatorul trebuie s-o onoreze chiar retroactiv.

- Gigi Becali isi implinea un vis, atunci cand il convingea pe Budescu sa semneze cu FCSB! Avea sa anunte apoi ca echipa lui nu mai poate fi oprita de nimeni, cu fostul mijlocas al Astrei pe teren. Dar inevitabilul s-a produs, iar Budescu a ajuns si el in gura patronului. Gigi l-a facut praf dupa meciul…

- Denis Terentyev, fundasul lui Zenit Sank Petresburg, a fost batut de doi barbati dupa ce fotbalistul le-a ocupat locul de parcare. Jucatorul de 25 de ani s-a ales cu nasul spart si cu cateva contuzii si vanatai. Eterna problema a locurilor de parcare afecteaza si Rusia, iar asta a simtit-o…

- Formatia Real Betis, cu fundasul Alin Tosca integralist, a fost eliminata, joi seara, in saisprezecimile de finala ale Cupei Spaniei, dupa ce a fost invinsa, pe teren propriu, cu scorul de 5-3, de divizionara secunda Cadiz, in cea de-a doua mansa. In tur, Real Betis reusise sa se impuna,…

- Cosmin Contra, despre munca la Dinamo: ”Eu dorm liniștit pentru ce am facut acolo”. Selecționerul Romaniei, Cosmin Contra, a vorbit despre situația de la Dinamo, echipa pe care a lasat-o pentru a prelua prima reprezentativa. Cosmin Contra este criticat pentru campania de transferuri din vara, din perioada…

La nici o luna dupa pronuntarea divortului de Madalina, Gabriel Enache i-a oferit iubitei sale, Lena, inelul de logodna, pe care a platit o avere. Cuplul se va casatori anul viitor. Pana atunci, in decembrie,…

- Sporting Juniorul Vaslui va intalni, maine, de la ora 13, academia de fotbal a lui Atletico Madrid, coordonata de Florin Raducioiu. Sporting Juniorul Vaslui are un nou adversar dificil in Liga Elitelor U17, intalnim maine, de la ora 13, Regal Sport București, satelitul lui Atletico Madrid in Romania,…

- Ape tulburi la Dinamo! Fotbalistii au baut in hotel, la Piatra Neamt, inaintea meciului de Cupa, apoi Negoita a anuntat ca vinde clubul si, ultima bomba, 0-2 cu CFR, iar lui Miriuta i se arata usa din ”Groapa”. Doar ca totul s-a sucit cu 180 de grade, la o discutie patron-antrenor: Vasile Miriuta are…

- Nati Meir n-a reusit sa ia Steaua de la Gigi Becali si spune ca il suna pe Ionut Negoita pentru Dinamo. Meir a fost condamnat de mai multe ori pt inselaciune in Romania. A iesit anul trecut din inchisoare, iar acum se afla in Israel. El spune ca mai are cativa oameni de afaceri interesati acolo de…

- Dayro Moreno a fost transferat la Steaua in 2008 si era prezentat ca o mare vedeta. Atacantul pe care Gigi Becali a platit 1.750.000 de euro a stat doua sezoane in Ghencea, insa nu s-a acomodat. Motiv pentru care latifundiarul din Pipera l-a vandut la Once Caldas. A

- Este, de departe, cel mai serios component al echipei antrenate de Nicolae Dica. Nu a fost implicat in niciun fel de scandal. Chiar si atunci cand s-a simtit nedreptatit, cazul neconvocarii, in urma cu un an, la nationala, nu a spus nimic. A tacut si s-a pregatit, asa cum o face de cand s-a apucat de…

- Pițurca l-a adus pe Gigi Becali la Steaua, dar acum a uitat: ”Exista o singura Steaua, cea care joaca in Liga 4”. Victor Pițurca și-a adus aminte de scandalul de la Steaua, dintre FCSB și CSA, și a mai spus inca o data ca echipa Armatei e „adevarata”, deși tocmai el a fost cel care l-a adus pe Gigi…

- Ianis Hagi (19 ani) ar putea pleca de la Fiorentina în aceasta iarna, formația viola dorind sa-l împrumute pentru a strânge mai multe minute. Gigi Becali a recunoscut ca e dispus sa-l aduca pe Ianis, pe care îl vede drept unul dintre cei mai buni tineri jucatori din…

- Ianis Hagi, dorit la FCSB. Ce spunea fiului ”Regelui” despre o eventuala inregimentare la formația lui Gigi Becali. Ianis Hagi (19 ani) ar putea pleca de la Fiorentina in aceasta iarna, formația viola dorind sa-l imprumute pentru a strange mai multe minute. Gigi Becali a recunoscut ca e dispus sa-l…

- George Becali si-a dezvaluit politica sa generatoare de bani din fotbal. Omul din varful FCSB a vorbit la Digisport despre viziunea sa in privinta jucatorilor din campionatul intern si a dus discutia catre relatia cu Viitorul. "Eu iau jucatorii ieftini, care cred ca sunt buni si... i-am…

- Oficialii clubului iesean au renuntat la primele de victorie la inceputul acestui sezon, dar au decis sa faca exceptie in cazul meciurilor importante. In tur, conducerea lui CSM Poli Iasi a fixat prime pentru fiecare punct castigat in „dubla” cu FCSB si Dinamo, iar reteta a functionat, iesenii obtinand…

- Gigi Becali a reactionat din nou dupa ce Mihai Stoica a fost implicat intr-o bataie in club, in urma cu doua seri. De aceasta data, cuvintele finantatorul FCSB-ului au fost mult mai dure fata de prima sa interventie. Prezent intr-un club din Bucuresti, Mihai Stoica si cei aflati cu el la…

- Toata lumea il aștepta la FCSB, dar a ales CFR-ul: ”Sunt fericit ca am ajuns aici” CFR Cluj continua intaririle pentru iarna. De data aceasta, ”feroviarii” au ales Banatul. L-au luat pe Sebastian Mailat, de la ACS Poli Timișoara, mijlocaș dorit cu insistența de FCSB. Fotbalistul de 19 ani a semnat…

- Plecata peste Ocean, la Miami, Alina pare sa fi renunțat la orice pretenție in legatura cu afacerile pe care le-a condus pe vremea in care era soția lui Cristi Borcea, scrie spynews.ro. Și, chiar mai mult decat atat, și-a negociat "ieșirea" din domeniu cu o maiestrie care dovedește ca nu a facut…

Sotia lui Ovidiu Popescu ar fi aflat ca fotbalistul lui FCSB are amanta dupa ce a studiat factura detaliata care continea convorbirile telefonice efectuate si mesajele expediate de cel poreclit "Lampard", de pe cartela personala!

- La 30 de ani de la Revolta de la Brasov din 15 noiembrie 1987, Muzeul Judetean de Istorie organizeaza la Brasov mai multe evenimente dedicate primei ample mișcari anticomuniste din Romania. Expoziția temporara „Brașov 1987” urmeaza sa fie organizata in Casa Sfatului, cuprinzand documente…

- Saptamana viitoare se implineste un an de la moartea „Piticului Colorado”. Saptamana viitoare se implineste un an de la moartea artistului de circ Cristian Serban, cunoscut in lumea artistica drept „Piticul Colorado”. Era cel mai cunoscut pitic din Romania si s-a stins din viata la doar 34 de ani, din…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, joi, ca Arena Nationala, cel mai mare stadion din Romania, este "National Steaua Arena" si apartine echipei sale, pentru ca fina lui, Gabriela Firea, este primarul Capitalei."Steaua e atat de puternica acum, incat atunci cand vii pe National Steaua…

Aproape un an a asteptat Gabi Enache acest moment, dar iata ca el a sosit! Fotbalistul a divortat oficial de Madalina. La inceputul anului, barbatul si-a parasit sotia si fiica, pentru amanta Lena, care intre timp i-a daruit un baietel.