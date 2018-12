Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a lasat de ințeles ca s-a ințeles deja cu Iulian Cristea de la Gaz Metan Mediaș. Inchizatorul de 24 de ani, reprofilat in acest sezon ca fundaș central, este insa departe de transferul la FCSB. Sau cel puțin asta anunța Ioan Marginean, președintele Gazului. "Noi nu am vrea sa ii dam drumul…

- Gigi Becali a declarat, joi, ca fundasul Iulian Cristea, de la Gaz Metan Medias, va fi achizitionat de FCSB fie in aceasta iarna, fie vara urmatoare.”Daca ne intelegem cu Gaz Metan, il luam din iarna, daca nu, in luam din vara. E sub contract pana in vara cu Gaz Metan. Vom semna pe 3-4 ianuarie…

- Gigi Becali a anunțat astazi ca din iarna il va transfera pe Iulian Cristea (24 de ani) de la Gaz Metan plus alți 5 jucatori pe toate compartimentele. "Mai iau unul sau doi atacanți, doi mijlocași și inca un fundaș central pe langa Iulian Cristea. Am un atacant in minte, dar nu e de la noi de aici.…

- Deși a incercat sa evite sa spuna clar daca a ajuns la o ințelegere cu Iulian Cristea (24 de ani), Gigi Becali a lasat totuși de ințeles ca FCSB așteapta iarna pentru a-l transfera oficial pe fundașul de la Gaz Metan. "Daca ne ințelegem cu Gaz Metan il luam pe Iulian Cristea din iarna, daca nu, il luam…

- Ioan Marginean, presedintele lui Gaz Metan, clubul de la care FCSB vrea sa-l transfere pe Iulian Cristea (24 de ani), a avut, miecuri, un mesaj ironic pentru Gigi Becali (60 de ani) si a transmis ca sibienii nu ar dori sa mai vanda niciun jucator.

- Gigi Becali (60 de ani) a anuntat, marti, ca pregateste sase transferuri pentru perioada de mercato din iarna: doi fundasi centrali, dintre care unul se va alege dintre Alex Pascanu (Leicester) si Iulian Cristea (Gaz Metan), doi mijlocasi centrali si doi atacanti care sa concureze cu Florinel Coman,…

- FCSB cauta fundași centrali pentru a-și acoperi unul dintre posturile deficitare. Adrian Rus și Iulian Cristea sunt doua dintre soluții. Liderul din Liga a 2-a, Sportul Snagov, vine cu o soluție. Catalin Rufa, conducatorul formației ilfovene care in acest moment este pe primul loc, cu 43 de puncte,…

- Mihai Pintilii (34 de ani) a oferit detalii din interior despre modul in care este tratat Nicolae Dica in vestiarul celor de la FCSB. Mijlocașul naționalei a dat și indicii despre fundașul central pe care il vrea Gigi Becali. "Dica este antrenorul echipei, are licența PRO. Ce spune patronul ca face…