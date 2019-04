Danny Drinkwater, mijlocașul de 29 de ani al lui Chelsea, a fost reținut de poliție, luni, dupa ce a condus sub influența bauturilor alcoolice și a comis un accident. Fotbalistul englez a participat, luni seara, la o petrecere intr-un bar, in timpul careia a consumat bauturi alcoolice. Ulterior, in jurul orei 12 noaptea, Drinkwater (al carui nume s-ar traduce, in limba romana, prin "bea apa") a parasit localul insoțit de Beth Mantel, o frumoasa avocata. Cei doi s-au suit in mașina sportivului, care s-a așezat la volan, și s-au indreptat spre locuința acestuia. Pe drum, bolidul lui Drinkwater…