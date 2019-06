Stiri pe aceeasi tema

- ​Clubul Sivasspor a anuntat, pe site-ul oficial, ca a încheiat colaborarea cu fotbalistii Gabriel Torje si Paul Papp, potriviit News.ro. “Contractul lui Gabriel Torje, care era legitimat la noi din 31 august 2018, a fost valabil pâna la 31 mai 2019. Îi multumim lui Gabriel Torje…

- FOTO – Arhiva Fotbalistul dejean Paul Papp este la un pas de a parasi Sivasspor (Turcia), cel mai probabil urmand sa se intoarca in Romania. Potrivit unor informații publicate de presa din Turcia, judcatorul dejean, in varsta de 29 de ani, s-ar fi ințeles cu formația clujeana CFR Cluj, care este in…

- Paul Papp (29 de ani) este la un pas de a parasi Turcia și cel mai probabil se va intoarce in Romania. Presa din Turcia susține ca jucatorul lui Sivasspor s-ar fi ințeles cu CFR Cluj, formație ce este in cautarea unui fundaș central. Fotbalistul s-a aratat incantat de o revenire in Romania și iarna…

- CFR Cluj pregateste in mare taina o mutare cu adevarat spectaculoasa. Presa din Turcia a aflat ca ardelenii incearca sa-l repatrieze pe Paul Papp (29 de ani), aflat in acest moment sub contract cu Sivasspor. Jurnalistii mai noteaza ca partile s-au inteles, iar in urmatoarele zile se semneaza actele.Dan…

- Paul Papp, stoper de 29 de ani liber de contract dupa aventura la turcii de la Sivasspor, a povestit azi la GSP LIVE ca a renunțat la 80.000 de euro pentru a pleca de la FCSB, in iulie 2016. Vezi in video dezvaluirea lui Paul Papp „Mi-am spart fața de doua ori pentru Steaua. Mai mult, cand am plecat,…

- Paul Papp, 29 de ani, liber de contract dupa desparțiea de Sivasspor, a fost invitat marți la emisiunea GSP Live, unde a vorbit despre cele mai interesante experiențe ale carieriei de jucator. Acum 8 ani, cand Paul era doar un puști, fotbalistul a participat la o escapada incredibila alaturi de greii…

- Paul Papp, fundașul de 29 de ani de la Sivasspor, va fi invitatul de marți de la GSP LIVE. Emisiunea incepe la 09:01. Jurnalistul Costin Ștucan și fundașul Paul Papp, care de-a lungul carierei la Astra, Chievo sau FCSB, vor vorbi despre fotbalul romanesc și despre viața lui Papp in Turcia. GSP LIVE…

- Mike Trout, starul echipei de baseball Los Angeles Angels, a semnat un contract pe urmatorii 12 ani in valoare de 430.000.000 $. Trout, 27 de ani, va caștiga, astfel, 36.000.000 $ anual in urma noii ințelegeri. Mike Trout, care va incasa, practic, 100.000 $ pe zi, il devanseaza astfel pe Bryce Harper,…