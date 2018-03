Stiri pe aceeasi tema

- Premier League Anglia, etapa a 31-a. Runda suprapusa cu meciuri din FA Cup. Joaca Liverpool. VINERI Tottenham – Newcastle (amanat) SAMBATA Burnley – Chelsea (amanat) Leicester – Arsenal (amanat) Swansea – Southampton (amanat) 17.00 Bournemouth – West Bromwich Huddersfield – Crystal Palace Stoke Everton…

- Potrivit raportului, Finlanda este cea mai fericita tara din lume, tara nordica urcand pe primul loc in acest clasament de pe a cincea pozitie ocupata anul trecut, detronand astfel Norvegia, potrivit Agerpres. Ca de obicei, si in 2018 primele zece locuri ale topului celor mai fericite tari din lume…

- Raportul a clasificat nivelul de multumire din 156 de tari conform unui punctaj obtinut la evaluari privind PIB-ul pe cap de locuitor, speranta de viata, libertate sociala, asistenta sociala, generozitate si lipsa coruptiei. Primele zece locuri ale topului sunt detinute de urmatoarele tari:…

- Raportul Mondial al Fericirii 2018, realizat de Reteaua de Solutii pentru Dezvoltare Durabila (SDSN), un program mondial al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), a clasificat nivelul de multumire din 156 de tari conform scorurilor obtinute la evaluari privind PIB-ul pe cap de locuitor, asistenta sociala,…

- Premier League e cel mai scump si cel mai mediatizat campionat din lume, insa Spania continua sa dea ora exacta in fotbalul european. Dupa Tottenham si Manchester United, inca o formatie britanica a fost eliminata din Liga Campionilor.

- Țara noastra a fost inclusa pe lista statelor UE pentru care nu vor mai fi necesare inspecții suplimentare ale Administratiei Americane pentru Alimente si Medicamente, in cazul exporturilor de produse farmaceutice catre aceasta țara, fiind suficient avizul Agenției Europene Medicamentului. Calitatea…

- Noua senzație a fotbalului olandez, Kik Pierie, a atras atenția granzilor din Premier League, care se vor bate pentru semnatura puștiului in varsta de 17 ani in urmatoarea perioada de transferuri. Fotbalistul lui Heerenveen joaca pe poziția de fundaș central și reprezinta Olanda la nivelul echipelor…

- Peste 2.500 de zboruri anulate in SUA din cauza furtunii de zapada. Nord-estul SUA a fost afectat puternic, miercuri, de un nou val de caderi abundente de zapada, care au provocat anulare a circa 2.500 de curse aeriene, accidente rutiere și intreruperi de curent pentru mii de familii. Dintre cele 2500,…

- Comisia Europeana va nominaliza miercuri sapte tari pentru masuri fiscale care afecteaza echitatea pietei unice, a anuntat marti comisarul european Pierre Moscovici, citat de AFP. "Pentru prima oara, Comisia insista asupra problemei planificarii fiscale agresive in cele sapte tari: Belgia,…

- ”Politicile de diabolizare” au fost propice unor nenumarate incalcari ale drepturilor omului in 2017, afirma Amnesty International in raportul sau anual publicat joi, denuntand politicile europeana si americana a lui Donald Trump in domeniul imigratiei si primirii refugiatilor, relateaza AFP conform…

- Willian, 29 de ani, cumparat de Șahtior in 2007 cu 14 milioane de euro și ajuns la Chelsea pentru 35 milioane 6 ani mai tarziu, a ținut Barcelona sub teroare. A inscris 6 goluri din afara careului in Liga, unul in plus fața de Cristiano și Messi in ultimii cinci ani. ...

- Tehnicianul echipei Chelsea, Antonio Conte, a declarat, marti seara, ca jucatorii sai sunt dezamagiti de remiza cu FC Barcelona, scor 1-1, din turul optimilor Ligii Campionilor, dar este increzator ca acestia pot realiza o performanta extraordinara in returul de la Camp Nou."Nu am fost departe…

- Formatia engleza Chelsea si echipa spaniola FC Barcelona au terminat la egalitate, 1-1, marti seara, la Londra, pe stadionul Stamford Bridge, in prima mansa din optimile de finala ale Ligii Campionilor la...

- Vlad Dragomir continua forma buna pe care o traverseaza in ultimele luni. A reușit un nou gol pentru echipa U23 a celor de la Arsenal. Mijlocașul roman a punctat golul de onoare al echipei sale in minutul 84, Leicester reușind sa se impuna pe teren propriu, scor 3-1. Gordon (9), Eppiah (22) și Barnes…

- FC Barcelona n-a avut parte de un meci ușor cu revelația Eibar, chiar daca in cele din urma s-a impus, scor 2-0. Jocul echipei lui Ernesto Valverde n-a stralucit insa. VEZI AICI VIDEO! Gazdele au inceput mai bine, insa Barcelona a fost cea care a deschis scorul, in minutul 16, prin Luis Suarez. Atacantul…

- Americanul de origine afgana Ahmad Khan Rahimi a fost condamnat marti la inchisoare pe viata pentru atentatele cu bombe comise in 2016, in cartierul Chelsea din districtul newyorkez Manhattan, informeaza AFP si Reuters. Un juriu decisese inca din octombrie anul trecut ca el a comis opt infractiuni legate…

- ♦ Actionarii inregistrati in Cipru au adus in 2017 peste 800 mil. euro la capitalul firmelor locale, jumatate din totalul capitalului injectat de investitorii straini. Sase dintre cele mai mari zece infuzii de capital realizate de investitori straini in companiile din Romania au…

- Mathieu Flamini, mijlocasul francez care a semnat saptamana trecuta cu echipa spaniola Getafe, este prezentat de ziarul Marca drept "cel mai bogat" fotbalist din lume. Fostul jucator al lui Arsenal si Milan, care va implini luna viitoare 34 de ani, este coproprietarul unei firme…

- Eurovision in Salina Turda, la 90 m adancime. Cine sunt concurentii FOTO/VIDEO Salina Turda din judetul Cluj gazduieste duminica, 11 februarie, semifinala Eurovision Romania. Scena va fi amplasata in mina Rudolf, la o adancime de aproape 90 de metri, si masoara 42 de metri inaltime, 50 de metri latime…

- Internaționalul german Max Meyer ar putea pleca la sfarșitul acestui sezon de la Schalke 04. Potrivit publicației Daily Star, Meyer este dorit de Arsenal și Barcelona. Aceeași sursa susține ca liderul din La Liga se afla in pole-position pentru obținerea semnaturii mijlocașului german la vara. In varsta…

- Olivier Giroud, atacantul nationalei de fotbal a Frantei, s-a transferat de la Arsenal la alta echipa londoneza, Chelsea, a anuntat site-ul clubului de pe Stamford Bridge, miercuri, in ultima zi de mercato.

- "Impreuna, sa construim o America sigura, puternica si mandra", a lansat el in primul sau discurs despre "Starea Natiunii" urmarit in direct de zeci de milioane de telespectatori. Intr-un lung discurs sarac in detalii sau anunturi, liderul de la Casa Alba a adoptat un ton mai conciliant…

- Biletul zilei Variantele de pariere ale zilei au in vedere doua dintre partidele cu miza programate. La Bergamo, Atalanta și Juventus iși dau intalnire in manșa tur a primei semifinale de Cupa Italiei. Deși sunt favoriți, torinezii se vor lovi de indarjirea și elanul unei formații care de…

- Cristiano Ronaldo nu mai e multumit cu statutul din Spania, fiind tarat prin tribunale in cazul unei evaziuni fiscale de 14.7 milioane de euro. Recent, el a anuntat ca atunci cand juca in Anglia, la Manchester United, nu a avut niciodata astfel de probleme.

- Patru clujeni au pus pe roate o afacere extrem de profitabila, dar complet ilegala. Cristian Muntean, Cosmin Muntean, Ovidiu Piroș și Dorin Gabriel Poruțiu au fost saltați de la Cluj-Napoca de Agenția Antidrog din SUA. Rețeaua de clujeni care vindeau medicamente interzise…

- Formula 1 va lansa un serviciu prin care va transmite cursele in direct și contra-cost, iar primele țari care vor beneficia de aceasta opțiune sunt Germania, Olanda, Franta, Statele Unite și Mexic.

- Arsenal s-a calificat in ultimul act al Cupei Ligii Angliei, dupa ce s-a impus cu 2-1, pe "Emirates Stadium", in fata celor de la Chelsea. In lupta pentru trofeu, "tunarii" o vor intalni pe Manchester City, formatie care domina autoritar campionatul din Anglia.

- Semifinalele Cupei Ligii Angliei 2018, prima manșa. Manchester City, victorioasa. Miercuri, Chelsea – Arsenal. In Football League Cup (Carabao Cup in acest sezon) au participat doar 92 de cluburi, 20 din Premier League și 72 din Football League. Caștigatoarea Cupei Ligii merge in calificarile pentru…

- Cei care sunt in cautarea unui loc de munca in strainatate pot opta pentru una dintre ofertele Eures, ce insumeaza peste 600 de locuri de munca in Belgia, Danemarca, Finlanda, Germania, Bulgaria, Lituania, Malta, Slovenia, Luxeombourg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, Republica Ceha, Slovenia…

- Southampton si Tottenham Hotspur au terminat nedecis, 1-1, duminica seara, in penultimul meci din etapa a 24-a a campionatului de fotbal al Angliei. ''Sfintii'' au deschis scorul prin autogolul lui Davinson Sanchez (15), dar Tottenham a egalat la scurt timp prin golgheterul…

- Manchester United a devenit clubul cu cele mai mari venituri din lume în ultimul an financiar (2016), cu o crestere de 32%, care l-a propulsat înaintea lui Real Madrid si FC Barcelona, se arata într-un raport al UEFA. Conform raportului forului european, veniturile a…

- Leicester a produs surpriza etapei a 23-a din Premier League, reușind un egal, 0-0, pe terenul lui Chelsea, care a acumulat 47 de puncte. Chelsea n-a putut s-o invinga pe fosta campioana a Angliei, deși a jucat cu un om in plus din minutul 68 cand Chilwell a fost eliminat pentru doua cartonașe galbene.…

- Mesajul UE, care face ecoul altuia al Statelor Unite luna trecuta, intervine pe fondul incertitudinii in legatura cu reincluderea unui vot asupra tribunalului pe ordinea de zi in parlamentul Kosovo saptamana viitoare, dupa ce a fost suspendat pe 22 decembrie sub presiunea SUA si UE. "Aceasta…

- Faiq Bolkiah (19 ani), nepotul sultanului din statul Brunei, este considerat cel mai bogat fotbalist din lume, cu o avere estimata la 14 miliarde de euro. Faiq Bolkiah are deja o carte de vizita impresionanta. S-a nascut in Los Angeles, iar in 2009 a fost selecționat de academia lui Southampton, recunoscuta…

- Economia globala este asteptata sa urce cu aproape 4% in 2018, exprimata la paritatea puterii de cumparare (PPP), adaugand 5.000 de miliarde de dolari peste valoarea curenta, potrivit estimarilor PwC cuprinse in raportul Global Economy Watch. “Vedem în 2018 un trend similar al dezvoltării…

- Faiq Bolkiah, junior la Leicester, este cel mai bogat fotbalist din lume. Este nepotul Sultanului din Brunei. Are doar 19 ani și este o promisiune a clubului Leicester. Evolueaza la juniorii ”vulpilor”. ”Visez de mic sa joc fotbal”, spune Faiq (foto). Este nepotul lui Hassanal Bolkia, adica Sultanul…

- Romania se afla pe locul 5 in topul statelor membre ale UE unde populatia este deranjata de zgomotul produs de traficul rutier si de cel venit de la vecini. Potrivit celor mai recente date Eurostat, aferente anului 2016, circa 20% din populatie semnaleaza aceasta problema. In Brasov, zgomotul produs…

- Derbiul londonez Arsenal – Chelsea, desfașurat ieri seara, pe „Emirates Stadium” (59.379 spectatori), care a „inchis” etapa a 22-a din Premier League, s-a incheiat la egalitate, scor 2-2, insa spectacolul a fost la el acasa. Toate golurile s-au marcat in ...

- Compania Soccerrex, specializata in studierea factorului comercial din fotbal, a publicat topul celor mai puternice cluburi de fotbal din lume din punct de vedere financiar. Ierarhia arata astfel: 1. Manchester City ( protagonista unui parcurs incredibil in Premier League ), 2. Arsenal, 3. PSG, 4. Guangzhou…

- Arsenal a incheiat la egalitate derby-ul cu Chelsea, scor 2-2, in etapa cun numarul 22 din Premier League. Formatia pregatita de Arsene Wenger a salvat un punct in prelungirile partidei de pe "Emirates Stadium", gratie reusitei lui Hector Bellerin (90+2').

- Ești nevoit sa dai o cautare pe Google pentru varsta lui Petr Cech. Il vezi undeva intre Lobonț și Șovkovski, dar nu, portarul croit dupa omul-guma din Cei 4 Fantastici are doar 35 de ani. "Doar" pentru ca, la debut, juca pentru o echipa al carei stadion avea mai multe locuri decat sateni in comuna,…

- Anglia, etapa a 19. Arsenal – Liverpool, derby-ul rundei. Liderul Manchester City evolueaza pe ”Emirates” cu Bournemouth. United inchide la Leicester. Vineri, 22 decembrie 21.45 Arsenal – Liverpool Sambata, 23 decembrie 14.3o Everton – Chelsea 17.00 Brighton – Watford Manchester City – Bournemouth Southampton…

- El spune ca accidentele feroviare lipsesc din Romania pentru ca transportul cu trenul a devenit aproape inexistent. "Eu sunt ingrijorat ca au fost accidente de tren in Germania, Franța, Marea Britania, Spania, Olanda, acum in SUA, iar in Romania nu. Asta arata ca in Romania nu mai exista…