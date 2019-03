Stiri pe aceeasi tema

- Miscarea paralimpica trebuie sustinuta, a subliniat principele Radu, care a primit vineri, la Palatul Elisabeta, membrii echipelor de fotbal pentru nevazatori din Romania, Grecia, Belarus si Georgia, care participa la Buftea la un turneu de calificare la Campionatul European 2019.

- Daca naționala de fotbal orbecaie in preliminariile Euro 2020, o reprezentativa a Romaniei, mai puțin vizibila publicului, cea a nevazatorilor, a obținut astazi biletele pentru Euro 2019, turneu final care va avea loc la Roma, in septembrie anul acesta, sub egida IBSA. Romania, antrenata de selecționerul…

- Romania a invins reprezentativa Insulelor Feroe, in al doilea joc al preliminariilor Campionatului European de anul viitor, scor 4-1 (3-1), partida disputandu-se pe Stadionul “Dr. Constantin Radulescu” din Cluj-Napoca, in prezeța a 12.000 de spectatori. “Tricolorii”, la care a fost titular fostul unirist…

- FRF a publicat lista preliminara a stranierilor convocați de Cosmin Contra pentru „dubla" cu Suedia și Insulele Feroe, din grupa de calificare pentru Campionatul European din 2020. Suedia - Romania, primul meci din grupa de calificare pentru EURO 2020, e pe 23 martie. Romania - Insulele Feroe se joaca…

- Simona Halep va deschide sesiunea de seara de pe terenul central. Simona Halep, dezvaluire incredibila. Ce a obligat-o WTA sa faca la Dubai: "Trebuie sa respect niste reguli!" Adversara ei va fi castigatoarea partidei dintre Belinda Bencic (Elvetia), 45 WTA, si Arina Sabalenka (Belarus),…

- Simona Halep (3 WTA) e favorita principala la Doha, dupa ce nume grele, in frunte cu Osaka (1 WTA) si Wozniacki (10 WTA) s-au retras, iar detinatoarea trofeului, Petra Kvitova (2 WTA), nici nu s-a inscris.

- Echipa Romaniei a urcat de pe locul 8 pe locul 5, cu 8.912,5 puncte, in clasamentul FedCup, dupa ce a reusit, week-end-ul trecut, sa se califice in semifinalele Cupei Federatiei, relateaza News.ro.Citește și: Arbitrul Ovidiu Hategan va arbitra meciul dintre Celtic si Valencia din Liga Europa…