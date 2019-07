Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistii echipei Arsenal, Mesut Ozil si Sead Kolasinac au fost atacati, joi, de persoane inarmate cu cutite, la Londra.Potrivit Daily Mail, cei doi jucatori se aflau intr-o masina Mercedes G Class 4x4, in nordul Londrei, cand au fost atacati de o banda de persoane pe scutere, inarmate cu…

- O scena incredibila a fost surprinsa in cartierul Micro XIV din Satu Mare. Un tanar a fost surprins „aranjandu-și” o doza de droguri pe o bancuța din spatele unor blocuri, in vazul tuturor vecinilor. Tanarul a fost surprins, puține minute mai tarziu, fiind „zombie”, a notat presasm.ro. Acesta nu-și…

- Momente de groaza pentru un viceprimar care s-a trezit atacat de trei barbați inarmați. Aceștia s-au infuriat pe el pentru ca i-a atenționat sa nu arunce gunoi pe jos. The post Viceprimar atacat pe strada de trei barbati inarmati cu un levier si cutite appeared first on Renasterea banateana .

- O tanara de 19 ani din Sibiu a batut si jefuit doi copii, pe care i-a prins pe strada, fara vreun motiv anume. Tanara i-a lovit puternic, din senin, apoi i-a jefuit de bani si telefoane. Fata, care este...

- A aparut prima fotografie cu adolescentul injunghiat mortal in Londra. Cheyon Evans, in varsta de 18 ani, a fost injunghiat cu un cuțit in Wandsworth, sud-vestul Londrei. Martorii au declarat...

- Imagini terifiante au fost surprinse pe o strada aglomerata din Birmingham. Un adolescent de 15 ani și un barbat de 35 de ani au fost impușcați. Poliția spune ca victimele au fost vizate in mod deliberat de catre atacator.