- Poli Iași și Academica Clinceni deschid etapa cu numarul 3 din Liga 1. Partida e vineri, de la ora 16:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. live de la 18:00 » Poli Iași - Academica Clinceni Vezi AICI live + statistici Poli Iași: Rusu - Gallego, Frasinescu,…

- Poli Iași și Astra se intalnesc astazi in etapa a doua din Liga 1, de la ora 18:00. Partida poate fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. liveTEXT de la 18:00 » Iași - Astra Vezi aici live+statistici echipele probabile Poli Iași: 12. D. Rusu l 2.…

- CFR: Arlauskis – Peteleu ("46-Susic), Burca, Muresan, Camora – Itu (6- L. Aurelio), Sylla (64-Omrani), Djokovic – Deac, Rondon, Costache.Antrenor: Dan Petrescu. Poli: Rusu – Gallego, Frasinescu, Diallo, Pantiru –Chelaru, Loshaj("80aPassaglia) – Danale ("58 - Carlone), Teixeira ("61- A. Cristea), Horsia…

- Formatia CFR Cluj, campioana en titre, a inceput editia 2019/2020 a Ligii I cu o remiza pe teren propriu, sambata seara, scor 1-1 cu Poli Iasi.Golurile au fost marcate de Deac ’23 pentru gazde si Loshaj ’62 pentru oaspeti. CFR Cluj: Arlauskis – Peteleu (Susic ’46), Burca, Muresan, Camora…

- Golurile au fost marcate de Deac '23 pentru gazde si Loshaj '62 pentru oaspeti. CFR Cluj: Arlauskis – Peteleu (Susic '46), Burca, Muresan, Camora – Itu (Aurelio '61), Djokovic, Sylla (Omrani '64) – Deac, Rondon, Costache. Antrenor: Dan Petrescu Poli Iasi: Rusu - Gallego, Frasinescu,…

- Poli Iasi a suferit, marti, 2 iulie, primul esec de la venirea lui Mihai Teja pe banca tehnica, informeaza MEDIAFAX.Gruparea ieseana a fost invinsa de formatia ucraineana Vorskla Poltava, scor 0-1 (0-1), in al treilea meci amical disputat in cantonamentul din Turcia. Ucraienii au marcat unicul…

- Poli Iași a disputat vineri primul meci amical din aceasta vara, impotriva echipei SKA Khabarovsk, din liga a doua rusa. Moldovenii s-au impus cu scorul de 2-0, dupa golurile reușite de catre Carlone (penalty, min. 48), respectiv Zaharia (min. 90). Mihai Teja s-a bazat pe urmatoarea formula de start:…

- Ieșenii au rezolvat ieri transferurile lui Adrian Balan, Passaglia, Loshaj și Carlone. Poli incepe sa se miște pe piața transferurilor. Numai ieri, conducerea a rezolvat patru jucatori! Prima achiziție a zilei și a acestei veri a fost atacantul Adrian Balan, golgeterul all-time al Voluntariului, caruia…