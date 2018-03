Stiri pe aceeasi tema

- LIVE PRO TV ISRAEL ROMANIA LIVE VIDEO ONLINE STREAM PRO TV. ISRAEL si ROMANIA s-au intalnit de 20 de ori pana acum. Palmaresul este favorabil "tricolorilor": zece victorii, cinci egaluri si cinci infrangeri, golaveraj 29-19. Meciul amical ISRAEL ROMANIA se joaca, sambata, de la ora 20:00, la Netanya,…

- Partida amicala dintre FC Viitorul si Juventus Bucuresti, care ar fi trebuit sa se desfasoare, vineri, de la ora 14.00, la Ovidiu, a fost anulata din cauza conditiilor meteo nefavorabile.Jucatorii formatiei bucurestene nu au putut sa se deplaseze la Constanta din cauza caderilor masive de…

- Iata ce urmari a avut intalnirea lui cu o blonda prea hot intr-un hotel din South Beach, Florida… Trebuia sa fie, probabil, o noapte fierbinte la Hotel Croydon. Sau cel putin asta planificase actorul de 49 de ani atunci cand s-a cazat acolo impreuna cu o blonda focoasa. Atata doar ca cei doi au ales…

- Jucatorii echipei nationale au sustinut o noua sedinta de pregatire in vederea meciurilor amicale cu Israel si Suedia, iar din cauza conditiilor meteorologice, Cosmin Contra a decis sa mute antrenamentul programat initial la Mogosoaia pe un teren sintetic acoperit aflat in apropierea cantonamentului.…

- Cat de mult a decazut naționala de fotbal a Romaniei. Selecționerul Cosmin Contra are o misiune foarte grea. Trebuie sa califice Romania la Euro 2020, dar din cauza ariei de selecție devenita din ce in ce mai restransa a ajuns sa convoace la lot jucatori care abia au jucat cateva meciuri in Liga 1.…

- Aproximativ 800 de oameni de afaceri si experti din 40 de tari dezbat pe 19 si 20 martie, la Tel Aviv, prezentul si viitorul canabisului in scopuri terapeutice in cadrul Conferintei Internationale CannaTech 2018, relateaza EFE. La conferinta vor fi prezentate ultimele progrese medicale in utilizarea…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, sustine astazi al doilea meci din turneul play off al Ligii 1, intalnind, la Ovidiu, de la ora 20.45, CSU Craiova. "Se intalnesc doua echipe frumoase, tinere si bune, care incearca sa joace fotbal. Sunt sigur ca va iesi un meci frumos. Si noi, si ei avem nevoie de rezultat.…

- Sortii au fost din nou nemilosi cu FC Botosani. Dupa ce rand pe rand a fost nevoita sa intalneasca in editia din acest an liderul si campioana Romaniei, CFR Cluj, respectiv Viitorul Constanta, si sa dispute derby-ul marilor orgolii cu CSM Poli Iasi, FC Botosani va intalni in drumul spre finala CS „U”…

- Fotbalistii lui Tottenham Hotspur Hugo Lloris si Harry Kane au vizitat santierul de constructie a noului stadion al clubului. Jucatorii au facut o plimbare si au ramas impresionati de arena ce va fi inaugurata la sfarsitul verii anului curent.

- FCSB a invins Viitorul, 2-1, dar finantatorul trupei ros-albastre a fost nemultumit de prestatia elevilor lui Nicolae Dica. Gigi Becali a anuntat ce se va intampla cu tehnicianul in cazul unui esec cu CFR, derby-ul fiind progamat duminica. "N-are rost sa comentam. Stai sa se termine campionatul.…

- O calificare in semifinalele editiei din acest an a Cupei Romaniei printr-o victorie cu CSM Poli Iasi in jocul de maine, de pe „Municipal”, poate salva acest sezon pentru FC Botosani. Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani, a declarat ca va fi foarte greu ca jocul echipei sa se schimbe mult…

- Tehnicianul FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat, duminica seara, ca jucatorii sai nu a reactionat bine la meciul cu FCSB, fiind suparat pentru lipsa de personalitate a echipei sale in partida pierduta, scor 1-2, in play-off-ul Ligii I."Din pacate nu a iesit asa cum a trebuit, am terminat…

- FCSB - Viitorul // FCSB a câstigat la limita partida de pe teren propriu cu Viitorul, scor 2-1. Golurile gazdelor au fost marcate de Budescu ('32) si Momcilovic ('40), iar pentru echipa lui Gica Hagi a înscris Mladen ('77).

- Ianis Hagi este unul dintre cei mai valoroși jucatori din Liga 1. Este titular de drept la Viitorul, formație calificata in play-off. Gica Hagi este foarte mandru de fiul sau, caruia i-a facut, recent, un super cadou. “Regele” i-a cumparat o mașina de lux, care costa in jur de 100.000 de euro. Ianis…

- Gheorghe Hagi, antrenorul campioanei Viitorul, propune un nou nume interesant in Liga 1. Este vorba despre mijlocașul ofensiv Alexandru Mațan (18 ani), mijlocaș care are deja 3 goluri in 10 meciuri jucate pentru Viitorul in toate competițiile. "Fotbalul nu se joaca doar cu decari, se joaca cu 11 jucatori.…

- Cristian Bivolaru, presedintele celor de la Viitorul, a dezvaluit ca Gica Hagi a fost folosit de un candidat la alegerile pentru sefia clubului Galatasaray. HAGI contra DUCKADAM. Scandal MONSTRU intre cele doua MARI GLORII. Replici VIOLENTE "A fost un bluf cu academia din Turcia. Cred…

- U-BT reincepe aventura europeana. Mihai Silvașan: Avem de luat o revanșa cu Donar Clujenii vor intalni din nou formația olandeza Donar Groningen, de data aceasta in play-off-ul FIBA Europe Cup. Antrenorul "studenților" spera ca elevii sai vor fi motivați și vor reuși sa învinga fosta adversara…

- Actuala vicecampioana a Romaniei trece printr-un moment greu din punct de vedere sportiv. FCSB a fost eliminata din Europa League de Lazio si, imediat, a pierdut si sansa de a juca in semifinalele Cupei Romaniei, dupa umilinta suferita la Hermannstadt. Astfel, echipa antrenata de Nicolae Dica mai…

- CSM Politehnica Iasi reia astazi pregatirea in vederea play-off-ului Ligii i de fotbal. Jucatorii ieseni vor participa la primul antrenament al saptamanii dupa ce au avut liber trei zile. "Oboseala, stresul acumulat in intensul final de sezon regulat se simtea. In plus, a fost si foarte frig, astfel…

- Miercuri, o delegație oficiala a plecat din Polonia spre Israel, cu scopul de a gasi o soluție de detensionare a situației complicate aparute dupa publicare controversatei Legi a Holocaustului. Norma ar urma sa intre in vigoare joi.

- Viitorul politicii romanești nu ofera nicio raza de speranța, evenimentele care i-au avand in centrul atenției pe tinerii din politica autohtona, fie ca a fost vorba de social-democrați sau liberali, au fost negative. Ultimul care s-a afișat intr-un mod care va avea efecte nedorite asupra carierei sale…

- Pentru al treilea an consecutiv, FC Viitorul s a calificat in turneul play off al Ligii 1. Performanta se cuvine subliniata in mod deosebit, in conditiile in care, din aceasta iarna, Gica Hagi pune un accent si mai mare pe tineri, iar principalii oameni de atac, golgheterul George Tucudean si pasatorul…

- Gica Hagi și-a felicitat jucatorii la finalul meciului cu CSMS Iași, scor 1-0, in urma caruia Viitorul s-a calificat in play-off-ul Ligii 1. "Imi place cand primim felicitari. Am luat decizii importante in iarna. Ne-am asumat riscuri calculate. Echipa a crescut de la meci la meci. Am meritat sa intram…

- Gica Hagi a prefațat partida cu CSMS Iași, care poate duce Viitorul in play-off pentru al 3-lea an la rand. CSMS Iași - Viitorul și Astra - Dinamo, meciurile care decid ultima echipa calificata in play-off, se joaca sambata, de la 19:45, și pot fi urmarite in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct…

- Dupa meciul cu FC Botosani, Gica Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul, a comentat din nou pe marginea faptului ca, in acest sezon, fiului sau, Ianis, nu i s au dat sanse la prima echipa a Fiorentinei. FC Viitorul a invins FC Botosani cu 2 1, iar Ianis a avut din nou o evolutie apreciata si mare pofta…

- Viitorul lui Gica Hagi a reușit și ea un transfer in ultima zi de mercato. Așa cum a obișnuit, cauta in continuare jucatori tineri, de perspectiva. Dobrogenii l-au achiziționat pe atacantul Robert Raducanu, atacant de 21 de ani care a evoluat la Concordia Chiajna și era in ultimele 6 luni de contract.…

- Rivali doar pe gazon! Fotbalistii echipei Chelsea, Cesc Fabregas si Pedro Rodriguez, vor sa savureze un ceai londonez cu fostii lor colegi de la FC Barcelona.Jucatorii spanioli vor intalni "catalanii" in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor.

- Gica Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul, este de parere ca discutiile din fotbalul romanesc trebuie sa atinga fondul problemei: ce trebuie facut pentru performanta "Regeleldquo; si a reafirmat intentia de a pleca din Romania, pentru a antrena o echipa renumita, cu un proiect important. Antrenorul…

- Campioana en titre a Romaniei, FC Viitorul, sustine urmatorul meci in Liga 1 luni, 19 februarie, pe teren propriu cu FC Botosani, in etapa a 25 a a Ligii 1. Ambele echipe sunt angrenate in lupta pentru calificarea in play offIn acest moment, FC Viitorul se afla pe locul cinci, cu 38 de puncte, in vreme…

- Imediat dupa remiza cu Astra de la Ovidiu, Gica Hagi s-a lansat intr-o serie de atacuri legate de situatia dramatica in care a ajuns fotbalul romanesc si a amenintat ca pleaca din tara. Taxat de mai multa lume din fotbal si din mass-media pentru vorbele dure, antrenorul si patronul echipei Viitorul,…

- "La ultima conferinta de presa mi-am exprimat opinia personala legata de situatia fotbalului romanesc, in care am precizat ca fotbalul la nivel mondial se dezvolta, iar la noi in tara avem mai putine stadioane, echipe, jucatori, antrenori si mai putini suporteri. Aceasta situatie a fotbalului din…

- Gica Hagi a facut un anunt cat se poate de trist, vineri seara, la finalul meciului Viitorul - Astra Giurgiu 1-1. "Regele" a tinut un discurs in care a deplans situatia fotbalului romanesc, apoi le-a dezvaluit jurnalistilor prezenti la conferinta de presa ca e gata sa plece din Romania, informeaza…

- Gica Hagi a anuntat ca intentioneaza sa plece din Romania, dezamagit fiind de atitudinea unor jurnalisti. Deranjat de un articol, dar si de analizele facute in unele emisiuni televizate, "Regele" a marturisit ca nu va mai discuta de-acum despre problemele fotbalului romanesc si, cu prima ocazie, va…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, sustine astazi primul meci oficial din 2018, la club dandu se totodata startul unei noi strategii, in care se va pune accent si mai mare pe tineri Aflata pe locul sase in clasament, cu 34 de puncte, echipa constanteana intalneste diseara, in etapa a 23 a a Ligii 1, de…

- Managerul tehnic al FC Viitorul, Gica Hagi, a declarat ca in fotbalul romanesc trebuie conceput un proiect pe urmatorii zece ani, iar cine va fi la sefia Federatiei Romane de Fotbal, in urma alegerilor din acest an, de pe 18 aprilie, trebuie sa resusciteze fotbalul romanesc.Daca vreti sa aducem publicul…

- Stefano Pioli spune ca Ianis Hagi nu era pur si simplu suficient de bun pentru a face fata meciurilor din Serie A. "Cand esti tanar nu trebuie sa te grabesti, iar el a facut-o. Are un potential mare, dar nu era gata sa joace in acest moment. Niciodata nu esti gata imediat sa joace, iar daca…

- Campioana noastra e intr-o noua finala de Grand Slam si merita sa castige trofeul, a scris managerul FC Viitorul, Gheorghe Hagi, pe Facebook, dupa victoria constantencei in fata lui Angelique Kerber."Campioana noastra e intr-o noua finala de Grand Slam si merita sa castige trofeul. Mult succes,…

- Dupa plecarile lui George Tucudean si Eric de Oliveira, dar si revenirea lui Ianis Hagi, noua formula de echipa a campioanei se bazeaza aproape in exclusivitate pe jucatori crescuti la Academia lui Gica Hagi. Astfel, din formatia de start in amicalul de lux cu Galatasaray Istanbul, doar Cristi Ganea…

- Viitorul a pierdut primul meci amical din stagiul de pregatire din Turcia, scor 0-2 cu Galatasaray, iar antrenorul Gica Hagi a facut o criza de nervi. Pe parcursul meciului Hagi a fost mai mereu nervos și a țipat tot timpul pe jucatorii sai. La un moment dat, nemulțumit de jocul elevilor sai s-a enervat…

- Viitorul a anunțat oficial ca-l lasa pe Eric de Oliveira (32 de ani) sa se transfere, informație oferita in exclusivitate de GSP.ro. Clubul patronat și antrenat de Gica Hagi a emis un comunicat de presa in care și-a dat acordul ca jucatorul sa plece, insa n-a dat detalii legate de viitorul club al lui…

- Mihai Voduț, la Viitorul! Gica Hagi l-a ofertat pe atacantul de la FC Voluntari. Acesta l-ar inlocui pe George Tucudean, dorit la CFR Cluj. Conform prosport.ro, Hagi are deja o varianta de rezerva pentru inlocuirea varfului care a inscris 11 goluri in prima parte a sezonului. Daca transferul lui Tucudean…

- Fostul președinte FRF, Mircea Sandu, este de parere ca Gica Hagi ar trebui sa plece de la Viitorul in urmatoarele luni, pentru a se impune ca antrenor la un club important din afara țarii. "Nașul" considera ca Hagi și-a facut cu brio datoria la Academia de Fotbal "Viitorul", pe care o va lasa condusa…