- ”A fost o victorie de pus in rama”! Poli Iasi a intors rezultatul in inferioritate numerica la Giurgiu si Flavius Stoican poate pregati in liniste duelul cu FCSB din Copou. Ambrosie: ”Este victoria care ne va descatusa”

- Capitanul Andrei Cristea a adus victoria Politehnicii Iasi, scor 2-0 (0-0), in amicalul cu juniorii de la Sporting Vaslui, disputat marti seara, in Copou. Intrat in teren la pauza, Cristea a reusit o dubla, primul gol fiind marcat din pasa lui Badic, in minutul

- Universitatea Craiova este de departe performera rundei a XIII-a, ultima a turului acestui sezon regular al Ligii I. Elevii lui Devis mangia s-au impus clar cu 3-0 la Giurgiu inn duelul cu Astra rezultatul venind sa confirme faptul ca victoria din runda trecuta din Banie cu FCSB, scor 2-1, nu a fost…

- Antrenorul „Batranei Doamne” nu a fost foarte entuziasmat de victoria din Derby-ul Vestului cu ASU Politehnica. Pe langa necazul fanilor, Ionut Popa a subliniat, in stilu-i caracteristic problema salariilor de la UTA. Tehnicianul a amenintat ca poate parasi gruparea de pe Mures. „Este o victorie care…

- Comisia de Disciplina si Etica a Federatiei Romane de Fotbal l-a suspendat trei etape pe directorul sportiv al Politehnicii Iasi, Tibor Selymes, dupa meciul cu FC Viitorul, din etapa a 11-a a Ligii 1 Betano. Totodata, oficialul din Copou a

- Oficialii lui Dinamo negociaza in aceste momente aducerea lui Claudiu Niculescu pe banca tehnica, in locul lui Florin Bratu, demis dupa esecul din Copou, dar primul antrenor pe lista presedintelui Alexandru David a fost Flavius Stoican, informeaza mediafax. Seful lui Dinamo l-a contactat pe…

- Flavius Stoican, antrenorul principal al formației Politehnica Iași a declarat la conferința de presa premergatoare duelului pe care elevii sai il vor susține astazi de la ora 21:00 in Copou in epilogul etapei a VII-a a Ligii I, ca victoria este singura varianta cu Chiajna,. „Este un meci pe care trebuie…

- Victoria obtinuta cu FC Botosani in etapa a V-a a Ligii I de fotbal, prima din actualul sezon, a detensionat atmosfera existenta la Politehnica Iasi. Formatia ieseana a pregatit in aceasta saptamana mult mai relaxata partida cu Dunarea Calarasi, din runda a VI-a, care se va disputa sambata, in orasul…