- Nicolae Dica a spus ca FCSB a pierdut la scor deoarece jucatorii nu au reusit sa faca un pressing suficient de bun. "Nu a mers nimic din ceea ce am pregatit, din ceea ce ne-am dorit sa facem. Am vrut sa facem acelasi joc din tur, cu un pressing avansat, am vrut sa recuperam mingi in jumatatea…

- Gigi Becali a recunoscut ca s-a inselat cand a spus ca FCSB e mai buna ca Lazio. "Cum adica au fost mai buni? In timpul meciului aveam sentimentul ca vreau sa spun ca nu mai vreau sa vorbesc despre fotbal toata viata mea. Am zis sa vorbesc, dar sa vorbesc la locul meu, cu bunul simt. Deja…

- Paul Codrea, 36 de ani, a vorbit in presa din Italia despre confruntarea dintre Lazio și FCSB din Europa League și ii vede pe italieni favoriți la calificarea in optimi, chiar daca "roș-albaștrii" s-au impus in tur, 1-0. Fostul mijlocaș i-a avertizat insa pe italieni ca risca sa rateze calificarea daca…

- FCSB joaca, astazi, la Roma, un meci extrem de important pentru viitorul clubului. In mansa a doua a 16-imilor de finala ale Europa League, echipa patronata de Gigi Becali o va intalni pe Lazio. Dupa 1-0 in tur, Nicolae Dica vrea sa dea lovitura pe „Stadio Olimpico”.

- Scandal monstru la Draganești-Olt, unde un barbat a fost lovit cu o ranga in cap. A avut, totuși, noroc și a ajuns intreg acasa! La cateva zile dupa incident, agresorul a fost saltat de mascați! CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, a aflat ca Anda Adam ar avea legatura cu acesta. Nici mai mult, nici…

- Antrenorul lui Lazio, Simone Inzaghi, spera ca suporterii echipei sale vor fi mai zgomotosi decat cei ai lui FCSB la meciul de joi, de la Roma, din returul saisprezecimilor de finala ale Europa League la fotbal, a declarat miercuri tehnicianul intr-o conferinta de presa, scrie tuttomercatoweb.com. Intrebat…

- LAZIO FCSB EUROPA LEAGUE. Thomas Strakosha spune ca echopa sa trebuie sa dea totul pentru a obtine calificarea in optimile de finala ale Europa League. Gigi Becali, anunt incredibil inainte de LAZIO - FCSB. Soc in vestiar! LAZIO FCSB EUROPA LEAGUE. "Sunt linistit, cum e toata echipa.…

- Gigi Becali este convins ca FCSB poate castiga Europa League daca va trece de Lazio. "Daca o eliminam pe Lazio, nu vad de ce nu am putea sa castigam competitia. De ce trebuie neaparat noi sa picam cu o echipa mare? Poate picam cu Plzen, nu se poate si asta? Iar astea bune se elimina intre…

- FCSB l-a transferat in ultima zi de mercato pe portarul Cristi Balgradean, de la Chiajna. Gigi Becali l-a adus pe Balgradean pentru 50.000 de euro, fiind nemulțumit de prestația lui Andrei Vlad, 19 ani, in meciul cu Dinamo 2-2. Mai mult, patronul FCSB a declarat ca le mulțumește celor de la Dinamo pentru…

- „Tot ce mi se intampla in ultimele sezoane e cu adevarat formidabil”, a declarat duminica Harlem Gnohere, fotbalistul francez al lui FCSB, pentru emisiunea „Completement Foot”, informeaza site-ul radioteleviziunii belgiene RTBF, citat de Agerpres. Dupa cinci ani petrecuti in Belgia, unde a jucat la…

- Fostul mare international Silviu Lung ii ia apararea lui Andrei Vlad, portarul vicecampioanei pus la zid de Gigi Becali dupa derby-ul cu Dinamo (scor 2-2). Lung l-a pregatit pe Andrei Vlad la CS Universitatea Craiova si spune ca tanarul goalkeeper al FCSB-ului ar fi avut nevoie de…

- Danut Lupu, membru in deparatamentul de scouting al lui Dinamo, a precizat ca in derby-ul de duminica elevii lui Miriuta nu au aratat niciun complex in fata rivalilor de la FCSB, 2-2, desi finantatorul trupei ros-albastre a investit foarte mult in transferuri. Ca o comparatie,…

- Gigi Becali a schimbat din mers obiectivele celor de la FCSB, trecand pe primul plan calificarea in optimile de finala ale Europa League. ...despre obiectivele echipei: "Spuneam ca nu ne intereseaza Europa League pentru ca nu credeam ca putem trece de Lazio. Eram ca vulpea care nu ajunge la struguri.…

- FCSB a caștigat meciul cu Lazio, 1-0, din turul 16-imilor Europa League. Returul va avea loc pe 22 februarie, la Roma. Dupa victoria cu italienii, Gigi Becali a dezvaluit ca fiecare jucator stelist va primi cate 20.000 de euro daca FCSB se va califica in optimile Europa League.

- Victoria putin scontata in fata lui Lazio, scor 1-0, gol Gnohere, l-a extaziat pe Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera le-a promis jucatorilor lui Nicolae Dica ca le va suplimenta de patru ori suma promisa pentru calificarea mai departe in Europa League....

- Presa din Italia scoate in evidenta pasa proasta prin care trece echipa antrenata de Simone Inzaghi, dar considera si ca Lazio a avut ghinion in meciul cu FCSB. Gigi Becali, ANUNT FABULOS dupa FCSB-LAZIO 1-0 "Continua momentul negativ al formatiei lui Inzaghi, ajunsa la 4 infrangeri…

- Ce a declarat Gigi Becali dupa FCSB – Lazio 1-0. Finanțatorul din Pipera a ieșit cu pieptul umflat de pe Arena Naționala, convins ca Steaua are prima șansa la calificarea in optimile Europa League. ”Ca și rezultat speram. Ca valoare credeam ca sunt mult mai valoroși decat noi. Speram sa cștigam meciul,…

- FCSB s-a impus in fața italienilor de la Lazio, 1-0, din turul 16-imilor Europa League. (Detalii aici) Andrei Vlad, portarul de 18 ani al steliștilor, a avut o partida excelenta și a salvat-o pe FCSB in mai multe randuri. Dupa meci, Gigi Becali, care l-a numit "Messi al portarilor" in vara, cand l-a…

- FCSB a caștigat meciul cu Lazio, 1-0, din turul 16-imilor Europa League. Returul va avea loc pe 22 februarie, la Roma. (Detalii aici) Dupa victoria cu italienii, Gigi Becali a dezvaluit ca fiecare jucator stelist va primi cate 20.000 de euro daca FCSB se va califica in optimile Europa League. "Inițial,…

- FCSB a caștigat meciul cu Lazio, 1-0, din turul 16-imilor Europa League. Returul va avea loc pe 22 februarie, la Roma. (Detalii aici) Gigi Becali a vorbit despre meciul cu italienii și l-a laudat pe Dragoș Nedelcu, dupa ce l-a criticat in inceputul acestui an. Patronul FCSB a declarat ca echipa roș-albastra…

- In jur de 700 de suporteri ai lui Lazio au intrat pe Arena Naționala in jurul orei 21:15 pentru a urmari meciul cu FCSB, din 16-imile Europa League. Fanii italienilor și-au inceput razboiul cu formația din Romania inca din afara stadionului cand au scandat mai multe cuvinte triviale la adresa roș-albaștrilor…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat azi ca Denis Alibec nu va evolua contra celor de la Lazio, in turul 16-imilor Europa League. Atacantul de 26 de ani s-a accidentat la antrenamente și va lipsi in urmatoarele zile. "Este o chestiune de 2 saptamani. Alibec are o leziune fibrilara", a dezvaluit Becali…

- FCSB - LAZIO ONLINE 2018: Gigi Becali admite ca partida cu Lazio este una importanta, dar nu și una mare. Patronul FCSB este de parere ca nici adversarul pe care echipa lui il va intalni in aceasta seara pe Arena Naționala nu este unul puternic. "E meci important, dar nu poti sa spui ca e…

- Incident incredibil cu un fotbalist pe care Gigi Becali l-a laudat aproape un an, pe cand juca la o rivala, si pe care a reusit sa-l transfere! Este vorba de Junior Morais, fost fotbalist al campioanei Astra, care, cu o zi inaintea meciului cu Lazio, de pe Arena Nationala, a fost implicat intr-un scandal,…

- FCSB LAZIO 2018. Florin Tanase crede ca FCSB trebuie sa fie unita si sa nu le ofere spatii celor de la Lazio. "Ne va astepta un meci dificil, jucam inpotriva unei echipe bune, dar dupa parerea mea ne putem califica. Important este sa nu pierdem si sa nu primim gol. Eu mi-as dori 1-0 pentru noi. Maine…

- Cristiano Bergodi (53 de ani), fostul antrenor al Stelei, a prefațat duelul dintre FCSB și Lazio din 16-imile Europa League și a povestit un episod cu Gigi Becali. "Lazio este favorita in aceasta dubla mansa. Steaua este puternica in Romania, insa campionatul Italiei este altceva. Puncte slabe? Steaua…

- UEFA a decis sa-l delege pe neamțul Deniz Aytekin, cel care in sezonul trecut a arbitrat meciul FC Barcelona - PSG 6-1, din UEFA Champions League. Dupa acel meci, cei de la PSG i-au reproșat arbitrului de 39 de ani neacordarea a doua lovituri de pedeapsa, unul la faultul lui Mascherano asupra lui…

- FCSB LAZIO. Gigi Becali a dezvaluit ca ii va cere antrenorului Nicolae Dica sa foloseasca cel mai bun "11" al celor de la FCSB cu Lazio, dar schimbarile din timpul partidei sa le faca ținand cont de meciul cu Dinamo. Scandal MONSTRU inaintea meciului FCSB - Lazio. Antrenorul, la un pas de…

- FCSB va juca joi impotriva lui Lazio, in 16-imile Europa League, iar duminica va evolua contra lui Dinamo, in derby-ul Ligii 1. Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvaluit ca ii va cere antrenorului Nicolae Dica sa foloseasca cel mai bun "11" cu Lazio, dar schimbarile din timpul partidei sa le faca ținand…

- Intr-un moment in care echipa vicecampioanei e schimbata aproape la fiecare meci de ordinele finantatorului, Nicolae Dica trebuie sa gaseasca linistea necesara pentru a pregati partida cu Lazio, de joi, din 16-imile Europa League. Echipa pe care antrenorul FCSB a trimis-o in prima etapa din 2018,…

- Dinamo și FCSB se vor intalni duminica in derby-ul Ligii 1, iar Gigi Becali a inceput deja razboiul cu marea rivala. Dupa 1-1 cu CFR Cluj, Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre Dinamo și a spus ca este sigur ca echipa alb-roșie nu poate prinde un loc de play-off. "Cel mai important meci e cel…

- Gigi Becali anunța in 2016 cand l-a vandut pe Nicolae Stanciu la Anderlecht ca a obținut 10 milioane de euro in schimbul lui cu tot cu bonusuri, fiind cel mai scump jucator plecat din Romania. Victor Pițurca il contrazice insa pe patronul FCSB și spune ca nu crede in suma prezentata de Becali. "Eu nu…

- Aflat in cel de-al doilea cantonament al iernii cu FCSB, Nicolae Dica este nevoit sa pregateasca finalul sezonului regular si ”dubla” cu Lazio din primavara Europa League in conditii dificile. Dincolo de problemele pe care le are la echipa cu situatia accidentatilor, s-ar parea ca antrenorul FCSB…

- "Regret ca nu l-am dat cu sapte (n.r. - milioane de euro) pe Alibec. De ce? Acum trei zile am cerut pe el doua milioane si jumatate si nu mi-a dat nimeni. Eu il dadeam daca nu venea in acelasi timp oferta de sapte sigur cu aia de zece la asteptare, il dadeam pe sapte. Si acum regret. Doua milioane…

- Anul 2018 incepe cu vesti proaste, dar previzibile pentru doi dintre cei mai importanti componenti ai echipei nationale de fotbal a Romaniei. Intrati intr-un con de umbra in ultima perioada la Anderlecht, Nicolae Stanciu si Alexandru Chipciu isi pregatesc plecarea din Belgia la doar un sezon si…

- PSG este gata sa faca un transfer de rasunet, iar de aceasta data este vorba de unul dintre fotbaliștii lui Lazio, echipa cu care FCSB se va intalni in 16-zecimile de finala ale Europa League. Parizienii ofera 170 de milioane de euro pentru a-l transfera pe mijlocașul central sarb Sergej Milinkovici-Savici…

- Dupa ce a platit 222 de milioane de euro pentru Neymar si 180 de milioane de euro pentru Kylian Mbappe (suma va fi achitata in vara anului viitor), PSG vrea sa dea o noua lovitura pe piata transferurilor. Mijlocasul sarb Sergej Milinkovic-Savic de la Lazio, adversara FCSB in 16-imile Europa League,…

- Victor Piturca, omul care a fost de doua ori antrenor la Steaua de cand Gigi Becali a preluat pachetul majoritar, il vede pe Nicolae Dica o victima a regimului impus de patron. De fiecare data, Piturca a plecat din Ghencea dupa ce Becali a incercat sa intervina la echipa. "Nu sunt speculatii,…

- Gigi Becali a declarat ca el este cel care decide strategia la FCSB, nu antrenorul Nicolae Dica. "Am trait cu emoție tragerea la sorți din Europa League. Dar sunt emoții cu cine cad Dinamo sau Rapid? Nu sunt. Vedeți ca daca nu se implica stapanul se alege praful? Ca așa s-a intamplat in fotbalul…

- Dupa ce FCSB a picat cu Lazio in 16-imile Europa League, Gigi Becali a anunțat ce fel de jucator vrea sa transfere in aceasta iarna. "Eu vreau un jucator la mijlocul terenului, un jucator de travaliu, care sa faca mai multe faze de poarta. Sa joace langa Pintilii sau Filip și sa fie un mijlocaș de putere,…

- "Probabil am fi fost mai norocosi. Eu merg pe mana lui Dumnezeu. N-am cum eu sa stiu ce e mai bine, Dumnezeu a hotarat! Primul meci il jucam acasa si asta e foarte bine. De ce? Avem CFR, Europa League, Dinamo. Al doilea semn a fost ca am castigat cu Botosaniul. Mai important e campionatul. Sunt semne…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre tragerea la sorți a 16-imilor Europa League și despre duelul echipei roș-albastre cu Lazio. "Acum, ce o vrea Dumnezeu. Merg pe mana Lui. El știe ce e cel mai bine pentru mine. Primul meci jucam acasa și e foarte important pentru noi. Jucam cu CFR Cluj, Lazio…

- FCSB si-a asigurat pana acum 6,7 milioane de euro de la UEFA, astfel: - participare play-off Champions League: 3 milioane euro; - calificare in grupele UEFA Europa League: 2,6 milioane euro; - victorii in grupe: 1,1 milioane de euro (360.000 euro pentru fiecare victorie).…

