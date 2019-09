Stiri pe aceeasi tema

- Fosta jucatoare de tenis Ana Ivanovici din Serbia a anuntat, vineri, pe retelele de socializare, ca a nascut al doilea baiat."Baiatul nostru are un fratior", a scris pe Twitter sotia fotbalistul german Bastian Schweinsteiger, fost jucator la Bayern Munchen si Manchester United, acum la Chicago…

- Oliver Kahn revine la Bayern Munchen. Legendarul portar german a fost inclus in comitetul executiv al clubului. Din anul 2021, Kahn va deveni presedinte al formatiei bavareze, dupa ce contractul lui Karl-Heinz Rummenigge va ajunge la final.

- Primaria comunei Jurilovca pregateste turistilor care vor veni in acest sfarsit de saptamana la Festivalul borsului lipovenesc 30.000 de portii de bors de peste, cu aproape 10.000 mai multe decat cele preparate anul trecut. "Initial, am spus ca vom pregati 20.000 de portii de bors de peste, insa astazi…

- Cineastul american Quentin Tarantino si sotia lui, Daniella, asteapta primul copil, informeaza People, potrivit news.roCei doi au transmis ca sunt „foarte incantati sa anunte ca asteapta un copil”. In varsta de 56 de ani, Tarantino s-a casatorit cu Daniella, in varsta de 35 de ani,…

- Dinu Maxer va deveni tata de fetița, in toamna acestui an. Artistul a povestit in cadrul emisiunii „Star Matinal” ca s-a lasat cu greu convins, sa aiba al doilea copil. Acum insa, este foarte fericit și așteapta cu nerabdare sa iși țina fetița in barțe. „Deea este ok, totul decurge normal. In octombrie…

- Fotbalistii echipei Pandurii Targu Jiu au incheiat sambata cantonamentul de pregatire centralizata de 12 zile pe care l-au efectuat la baza de antrenament a clubului de la centrul de Copii si Juniori. Antrenorul Adrian Bogoi a avut la dispozitie, din lotul care a evoluat sezonul trecut, un…

- Buzoianca Bianca Mihai are planuri mari. Cunoscuta mai ales pentru prestațiile sale de solista de muzica jazz, remarcata in showuri televizate precum ,,Romanii au Talent” sau ,,Canta acum cu mine”, Bianca s-a evidențiat și in cadrul trupei de teatru al Clubului 3,14 a Colegiului Hasdeu, care a facut…

- Borussia Dortmund a perfectat inca un transfer in aceasta perioada de mercato. Clubul prusac l-a achizitionat pe fundasul Mats Hummels de la Bayern Munchen.Clubul din Dortmund va plati pentru internationalul german 38 de milioane de euro, care includ si bonusurile de performanta.