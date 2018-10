Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistii rusi Pavel Mamaev (FC Krasnodar) si Aleksandr Kokorin (Zenit Sankt Petersburg) au fost plasati in detentie provizorie pentru doua luni in urma agresiunilor de care sunt acuzati, informeaza agerpres.ro. Un tribunal rus a hotarat, joi, plasarea in detentie pana pe 8 decembrie a celor doi fosti…

- Aleksandr Kokorin (Zenit, 27 de ani) și Pavel Mamaev (Krasnodar, 30) l-au batut, luni, intr-o cafenea din Moscova, pe Denis Pak, oficial in Ministerul Industriei și Comerțului. Dupa ce ministrul rus al Sportului, Pavel Kolobkov, a cerut sa fie suspendați pe viața din echipa naționala, liderii primei…

- Internationalii rusi Pavel Mamaev si Aleksandr Kokorin au fost arestati miercuri, dupa ce au agresat un inalt oficial rus, la inceputul acestei saptamani, intr-o cafenea din Moscova, informeaza AFP. Mamaev, mijlocasul echipei FC Krasnodar, si Kokorin, atacantul formatiei Zenit Sankt Petersburg, "au…

