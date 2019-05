Fotbalist român la SOS Autism Reprezentanții SOS Autism spun ca fotbalistul a fost generos cu asociația și a donat un tricou care a fost licitat la seara caritabila organizata recent. El a acceptat apoi sa viziteze Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilitați, pentru a cunoaște tinerii din Centru. Asociația S.O.S. Autism Bihor organizeaza anual seri caritabile cu strangeri de fonduri pentru a finanța activitatea Centrului de zi și pentru a susține proiectele aflate in derulare. In acest scop, sunt deschiși in a primi vizite de la personalitați din orice domeniu, parteneri, sponsori sau orice persoana… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

