- Abdul Baset al-Sarout (27 de ani), fost portar al echipei Al-Karamah FC, din Siria, a murit azi din pricina ranilor capatate in timpul unei lupte din Razboiul Civil Sirian. Din 2011, de cand a izbucnit razboiul civil din Siria, Abdul s-a alaturat taberei „rebelilor” și chiar a devenit comandantul unei…

- O tanara romanca insarcinata in patru luni a fost atacata de un barbat care a incercat sa o violeze, intr-o gara din Italia. Femeia a reusit sa scape de agresor dupa ce a inceput sa tipe, iar un trecator i-a sarit in ajutor. Politistii italieni il cauta acum pe atacator.

- Triplul campion mondial austriac de Formula 1, Niki Lauda, a decedat luni la varsta de 70 de ani, a declarat familia sa pentru presa austriaca citata de AFP. Lauda, legenda circuitelor din anii '70 și '80, a scapat ca prin urechile acului de la moarte in 1976, victima unui accident la Grand Prix-ul…

- Microbuzul clubului Alanyaspor din Turcia s-a rasturnat dupa ce șoferul ar fi adormit la volan, scrie antena3.ro. In mașina erau 7 jucatori, iar Sural, in varsta de 28 de ani, nu a supraviețuit.i Citeste si Tragedie de Paste. A facut INFARCT, iar medicii nu l-au mai putut salva Și fostul…

- Horacio Sala, tatal fostului fotbalist Emiliano Sala, decedat intr-un accident aviatic, a murit, vineri, dupa ce a suferit un infarct miocardic, informeaza publicatia Clarin, relateaza News.ro.Citește și: Marturii ȘOCANTE ale martorilor oculari - Procuroarea care s-a ARUNCAT de la etajul 5…

- Un accident rutier a avut loc joi in Sectorul 4 al Capitalei, dupa ce un sofer care conducea un cap tractor a pierdut controlul directiei de mers si a lovit mai multe autovehicule, informeaza Agerpres.roPotrivit Brigazii Rutiere, soferul se deplasa pe str. Luica, dinspre bd. Constantin Brancoveanu catre…

- Incredibil, dar adevarat! Bosniacul Ognjen Vranjes (29 de ani), fotbalist legitimat la Anderlecht Bruxelles, a fost reținut de poliție, pentru ca proprietarul apartamentului in care locuia fundașul a cerut anularea permisului de rezidența a jucatorului.

- Bayer Leverkusen s-a impus in deplasarea de la Hannover, scor 3-2, pe o zapada ca in basme. Vremea a oferit și un moment unic pe terenurile de fotbal. Vezi FOTO cu zapada cazuta la Hannover In minutul 34, la scorul de 2-0 pentru Leverkusen, japonezul Genki Haraguchi (27 de ani) parea sa o aduca pe Hannover…