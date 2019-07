Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele FC Dinamo, Florin Prunea, a declarat, duminica, dupa meciul Dinamo-CSU Craiova, ca antrenorul Eugen Neagoe a fost aproape de o mare tragedie, dar se simte bine dupa interventia medicilor. Prunea spune ca nu intelege comportamentul galeriei, care l-a contestat tot timpul pe Neagoe si…

- Fotbalistul dinamovist Mihai Popescu a declarat, duminica seara, ca el si colegii sai au “cazut din toate punctele de vedere” dupa ce au vazut ce i s-a întâmplat tehnicianului Eugen Neagoe, scrie News.ro.“Pe plan fotbalistic nu stiu ce s-a întâmplat,…

- Antrenorul lui Dinamo București, Eugen Neagoe, a fost luat cu ambulanța in timpul meciului pe care echipa sa il juca cu Universitatea Craiova. Tehnicianului i s-a facut rau in timp ce se afla pe banca, iar meciul a fost intrerupt in minutul 25, cand lui Eugen Neagoe i s-a facut rau! Ambulanța a fost…

- Antrenorul formatiei Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat ca romanii sunt mandri de performanta Simonei Halep, care a castigat sambata titlul la Wimbledon, spunand ca pentru el jucatoarea de tenis este un geniu.Hagi a fost intrebat duminica, in conferinta de presa sustinuta inainte de meciul…

- Deși este casatorita cu antrenorul Laurențiu Reghecampf, presa a speculat ca Anamaria Prodan are o relație extraconjugala cu Dan Alexa. Deși a negat vehement, declarand la vremea respectiva: „Astea au aparut de cand m-am aplecat eu serios pe cariera lui Alexa. Faptul ca Dan a divortat, cum…

- George Pușcaș (23 de ani) și Florin Ștefan (23 de ani) au vorbit intr-o conferința de presa despre atmosfera de la meciurile cu Croația (4-1) și Anglia U21 (4-2). Fotbalistul lui Palermo a marturisit ca l-a auzit pe selecționerul primei reprezentative, Cosmin Contra, strigand din tribuna și incurajand…

- O tanara de 21 de ani a murit dupa ce a cazut in gol dintr-un hotel de 5 stele din București. Victima a fost gasita fara suflare de echipele de intervenție. Anchetatorii iau in calcul orice varianta.Incidentul s-a produs vineri seara. Surse din ancheta spun ca tanara de 21 de ani a fost gasita…

- Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Eugen Neagoe, a declarat, vineri, inaintea meciului cu Universitatea Craiova, ca echipa sa are mai multi jucatori accidentati, dar, in ciuda acestui fapt, spera sa obtina un rezultat bun in confruntarea de luni. "Avem un joc foarte greu luni, impotriva…