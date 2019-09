FC Arges, Viitorul Pandurii Targu Jiu si Petrolul Ploiesti au obtinut victorii in deplasare, sambata, in etapa a sasea a Ligii a II-a de fotbal. FC Arges a castigat la Bucuresti, 2-0 cu ASC Daco-Getica, Viitorul Pandurii a invins-o pe Rapid cu 2-1, provocand surpriza etapei, iar Petrolul s-a impus cu 1-0 la Timisoara in fata Ripensiei. Rezultate: Vineri CS Mioveni - Metaloglobus Bucuresti 2-2 Sambata CS Sportul Snagov - AFC Dunarea Calarasi 0-2 CS Pandurii Lignitul Targu Jiu - SCM Gloria Buzau 0-0 CS Concordia Chiajna - CSM Resita 2-1 AFC Turris-Oltul Turnu Magurele - ASU Politehnica Timisoara…