CFR Cluj a obtinut o victorie foarte importanta, 1-0 (1-0) in deplasare cu formatia franceza Rennes, joi seara, pe Roazhon Park din Rennes, in Grupa E a Europa League la fotbal.



Campioana Romaniei a castigat nu fara emotii un meci in care trebuia sa se impuna clar, avand in vedere ca Rennes a jucat mult timp in noua oameni. Unicul gol al partidei a fost inscris de Ciprian Deac (9), dar gazdele au ratat un penalty prin Mbaye Niang.



Bretonii au inceput avantat meciul si au avut o prima ocazie in min. 4, cand Niang a sutat din careu, dar Arlauskis a prins balonul.



