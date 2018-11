Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins fara drept de apel formatia Lituaniei, cu scorul de 3-0 (1-0), sambata seara, in Grupa a 4-a din Seria C a Ligii Natiunilor, pe Stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti, cu portile inchise. AGERPRES (editor: Mihai Tenea)

- Francezul Francois Letexier va arbitra meciul dintre nationalele de fotbal ale Romaniei si Lituaniei, care va avea loc joi, de la ora 21,45, la Vilnius, in Grupa a 4-a din Seria C a Ligii Natiunilor, potrivit site-ului UEFA. Arbitri asistenti vor fi Cyril Mugnier si Mehdi Rahmouni, arbitri aditionali…