Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul principal al echipei FC Voluntari, Dinu Todoran, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca asteapta ca vineri formatia ilfoveana sa obtina prima sa victorie din acest sezon al Ligii I de fotbal. ''Noi suntem intr-o situatie la care nu ne asteptam la inceputul campionatului,…

- Lionel Messi a marcat doua goluri in victoria Barcelonei din prima etapa a campionatului de fotbal al Spaniei, 3-0 sambata pe teren propriu cu Alaves. Messi a deschis scorul din lovitura libera, reusind golul cu numarul 6.000 pentru Barcelona in La Liga. Tot atacantul argentinian a inscris golul cu…

- Atacantul croat Nikola Kalinic se va desparti in aceasta vara de echipa italiana AC Milan, urmand sa isi continue cariera in Primera Division, la formatia Atletico Madrid, informeaza presa italiana si spaniola. Gazzetta dello Sport anunta ca cele doua cluburi au ajuns luni la un acord in privinta acestui…

- Formația olteana Pandurii Targu Jiu a reușit sa se impuna sambata, scor 1-0, in Moldova, in fața echipei Aerostar Bacau, in prima etapa a sezonului 2018/2019 din Liga 2. Destinația punctelor a fost decisa de Florin Maicaneanu, care a reluat ...

- Reprezentanta Olteniei de la Liga 2, Pandurii Targu Jiu, a susținut ieri seara cel de-al doilea joc amical din perioada precompetiționala. Dupa 0-0 pe terenul lui CS Mioveni, trupa lui Adrian Bogoi s-a impus cu 4-1 la Rovinari, in fața ...

- Andreea Paraluta, portarul echipei feminine de fotbal a Romaniei, si unul dintre cei mai buni goalkepeeri din lume, va evolua in continuare in Primera Division. Dupa doi ani petrecuti la Atletico Madrid, timp in care si-a trecut in CV doua titluri de campioana a Spaniei, Andreea, 23 de ani, s-a transferat…

- Dupa eliminarea Spaniei in optimile de finala, niciun jucator de la celelalte selectionate ramase in cursa la Cupa Mondiala din Rusia nu a mai jucat o finala de Mondial, relateaza agentia EFE. Cu plecarea acasa a Germaniei si Spaniei, ultimele doua campioane mondiale, niciun jucator ramas la turneul…

- Jocul excelent prestat de Maroc, impotriva unei naționale a Spaniei neinspirata, ne-a anulat șansele de profit cu biletul propus ieri. Ar fi fost al 7-lea caștigator din ultimele 8 zile. Nu ne facem, insa, griji, iar astazi investim pe un combo capabil sa deschida o noua serie de profit. Biletul zilei…