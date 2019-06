Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei, care a remizat vineri cu Norvegia, la Oslo, scor 2-2, s-a deplasat sambata in Malta, pentru urmatoarea confruntare din preliminariile Campionatului European din 2020, potrivit news.ro.La capatul unui zbor de aproape patru ore, delegatia Romaniei a fost intampinata in La…

- Naționala Romaniei a reușit o remiza, scor 2-2, la Oslo, in fața Norvegiei, in etapa a 3-a din grupa F din preliminariile Campionatului European din 2020. Articolul Fotbal / Cu Ianis și Keșeru nu ne-au facut nordicii felul apare prima data in GAZETA de SUD .

- olgheterul Ligii I, cu 18 goluri, atacantul lui CFR Ckuj, George Tucudean, spune ca este apt sa evolueze pentru nationala Romaniei impotriva Norvegiei, vineri, de la ora 21.45, la Oslo, si Maltei, tot in deplasare, luni, de la ora 21.45, partide din cadrul preliminariilor Euro 2020. Articolul Fotbal…

- Reprezentativa Romaniei s-a reunit oficial sambata, la pranz, la Centrul National de Fotbal Mogosoaia, pentru a pregati partidele cu Norvegia si cu Malta, din preliminariile Campionatului European din 2020, potrivit news.roSeara, de la ora 18.00, la Mogosoaia va avea loc un antrenament deschis…

- La turneul de tenis Premier Mandatory deținut de Ion Țiriac, Simona Halep, 27 de ani, 3 WTA, are parte de o susținere consistenta, asta și pentru ca multe persoane din sportul romanesc au venit din țara in capitala Spaniei pentru mega-petrecerea pe care omul de afaceri o va da maine, cu ocazia implinirii…

- Consiliul Europei i-a cerut din nou Maltei, intr-un raport preliminar publicat miercuri, sa lupte mai eficient impotriva coruptiei in cadrul guvernului sau si al politiei, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Malta dispune, pe hartie, de un arsenal impresionant de institutii publice care asigura…

- Luis Enrique (48 de ani) a parasit cantonamentul Spaniei chiar in ziua meciului cu Malta din cadrul preliminariilor Campionatului European din 2020. Astfel, fostul antrenor al Barcelonei nu va sta pe banca ibericilor, iar locul sau va fi luat de secundul Robert Moreno, potrivit mediafax.Citește…