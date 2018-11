Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a terminat la egalitate cu ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, 1-1 (0-1), vineri seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Banie, in primul meci din etapa a 15-a a Ligii I de fotbal. Oaspetii au deschis scorul prin belarusul Aleksandr Karnitki (36), dar Universitatea…

- Antrenorul echipei Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Eugen Neagoe, a declarat, miercuri, ca echipa sa este pregatita pentru confruntarea pe care o va avea vineri cu Universitatea Craiova, in cadrul etapei a 15-a a Ligii I de fotbal, si spera ca nici elevii sai, dar nici arbitrii sa nu mai faca greseli.…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova, Devis Mangia, s-a aratat total nemulțumit de maniera de arbitraj și de starea gazonului de pe „Ion Oblemenco“, in meciul cu Hermannstadt, incheiat la egalitate, 1-1. Italianul a recunoscut totodata ca jocul alb-albaștrilor a fost slab ...

- Antrenorul formației Universitatea Craiova, Devis Mangia, a prefațat astazi intalnirea cu Sportul Snagov, programata maine, de la ora 18.45, pe stadionul „Ion Oblemenco”, din cadrul 16-imilor de finala ale Cupei Romaniei. Vezi video!

- Echipa de fotbal Dinamo Bucuresti a anuntat incheierea raporturilor contractuale, de comun acord, cu antrenorul principal Florin Bratu, duminica, pe site-ul sau oficial al clubului, dupa ultimele rezultate inregistrate. Bratu a fost numit la conducerea tehnica a echipei din Soseaua Stefan cel Mare in…

- Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Eugen Neagoe, a declarat, joi, ca o victorie in meciul de vineri cu FC Voluntari va propulsa echipa sa pe primul loc in campionat. "Suntem in fata unui joc foarte important, probabil cel mai important joc pentru noi in acest moment, deoarece daca…

- Antrenorul formației Concordia Chiajna, Ionuț Badea, a declarat la finalul intalnirii cu Universitatea Craiova, caștigate cu 1-0, ca rezultatul este just și ca echipa sa nu a venit sa „ciupa“ un punct in Banie. Vezi conferința de dupa meci!