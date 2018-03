Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul echipei CSU Craiova, Devis Mangia, a declarat, sambata, ca meciul cu CFR Cluj, scor 0-0, din play-off-ul Ligii I, nu a fost unul frumos si nu i-a placut."Nu a fost un meci frumos, un spectacol foarte frumos. Un astfel de teren nu ajuta echipele sa joace un fotbal bun. Nu am gasit…

- Universitatea Craiova a remizat, scor 0-0, in partida disputata sambata, pe stadionul “Ion Oblemenco”, in compania liderului CFR Cluj, contand pentru etapa a treia din play-off-ul Ligii I. “U” Craiova: Mitrovic – R. Popa, Kelic (’79, Gardoș), Ferreira – Martic, ...

- UNIVERSITATEA CRAIOVA - CFR CLUJ LIVE in Liga I. ONLINE STREAM DigiSport Telekom - VIDEO. CS Universitatea Craiova joaca sambata cu liderul CFR Cluj, in etapa a treia din faza play-off a Ligii I de fotbal, pe stadionul ''Ion Oblemenco'' din Banie, de la ora 20,45. In sezonul regulat, fiecare echipa…

- Fanii Craiovei de la Peluza Nord au anuntat, vineri, prin intermediul paginii de Facebook, ca au dezinfectat stadionul "Ion Oblemenco", inaintea meciului pe care CS Universitatea Craiova il va juca, sambata, cu liderul CFR Cluj.

- Antrenorul echipei de fotbal CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca va introduce mereu pe teren doar jucatorii care merita sa joace, indiferent de varsta lor. ''Sunt un antrenor care incearca tot timpul sa puna pe teren pe cine…

- Antrenorul principal al echipei de fotbal CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca adversara de sambata, CFR Cluj, este o formatia foarte periculoasa la fazele fixe, iar el si jucatorii sai sunt constienti de acest lucru. ''Stim ca CFR este o…

- Primul meci din etapa a 3-a a play-off-ului, CS Universitatea Craiova - CFR Cluj, se va disputa sambata seara, de la ora 20:45, pe "Ion Oblemenco". Jocul din Banie, dintre prima si a treia favorita la castigarea campionatului, daca tinem cont de clasament, a fost prefatat de antrenorul…

- Clubul Universitatea Craiova a organizat vineri dimineața o conferința de presa in care antrenorul Devis Mangia și fundașul central Renato Kelic au prefațat intalnirea cu CFR Cluj, programata sambata, de la ora 20.45, pe stadionul „Ion Oblemenco”, din cadrul etapei ...

- Selecționerul Suediei, Janne Andersson, a vorbit despre gazonul de pe "Ion Oblemenco", dar și situația inedita in care a fost pus inaintea meciului cu Romania de maine, ora 21:30, in direct la ProTV și liveTEXT pe GSP.RO. "E al 21-lea meci pentru mine la echipa naționala și niciodata nu mi s-a intamplat…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat astazi programul partidelor tur din semifinalele Cupei Romaniei. Astfel, echipa noastra, Universitatea Craiova, va juca primul meci cu FC Botoșani pe 19 aprilie 2018, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Cupa Romaniei, ...

- Deși are șansa caștigarii campionatului, Universitatea Craiova pare ca nu știe sa-și gestioneze avantajele și calitațile in momentele cheie. Unul dintre acestea s-a consumat vineri seara, la Ovidiu – Constanța, cand trupa lui Devis Mangia a remizat, scor 0-0, cu ...

- Universitatea Craiova a susținut astazi o conferința de presa in care antrenorul Devis Mangia și mijlocașul Ivan Martic au prefațat meciul cu FC Viitorul, din etapa a doua a play-off-ului Ligii I, programat vineri, de la ora 20.45, pe stadionul ...

- Directorul sportiv al clubului de fotbal CS Universitatea Craiova, Ovidiu Costesin, a declarat, miercuri, ca tragerea la sorti a semifinalelor Cupei Romaniei a fost cu ghinion deoarece formatia condusa de Devis Mangia va intalni FC Botosani, cel mai greu adversar posibil. "A fost o tragere la sorti…

- U CRAIOVA - ASTRA GIURGIU ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT Fotbalistul portughez al formatiei CS Universitatea Craiova, Tiago Ferreira, a declarat ca el si colegii sai trebuie sa profite de atmosfera creata de suporterii proprii, pentru ca adversarilor le este greu sa joace pe noul stadion "Ion…

- Fundașul fortughez al formației Universitatea Craiova, Tiago Ferreira (foto), a prefațat vineri, in cadrul unei conferințe de presa, partida cu Astra Giurgiu, programata sambata, de la ora 20.45, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Lusitanul a subliniat ca adversara este dificila, ca ...

- Antrenorul Universitații Craiova, Devis Mangia, a prefațat vineri, intr-un cadru organizat, partida cu Astra Giurgiu, prima din play-off-ul Ligii I, programata sambata, de la ora 20.45, pe stadionul „Ion Oblemenco”, și a spus ca elevii sai nu trebuie sa-și subestimeze ...

- Universitatea Craiova debuteaza sambata in noua ediție a play-off-ului, contra Astrei, pe "Ion Oblemenco". Jucatorii se gandesc la titlu, la event, dar antrenorul Devis Mangia ramane in continuare precaut. Totuși, n-a mai fost atat de reticient ca-n trecut cand a abordat subiectul legat de șansele la…

- CS Universitatea Craiova debuteaza in play-off impotriva Astrei, la fel ca anul trecut, dar, de aceasta data, va juca pe teren propriu, sambata, de la ora 20:45. Devis Mangia spune ca va fi un meci dificil, deoarece adversarul, in intregul sau, cu jucatori, antrenori si conducere, este unul…

- Universitatea Craiova a susținut vineri o conferința de presa in care antrenorul Devis Mangia și fundașul Tiago Ferreira au prefațat intalnirea cu Astra Giurgiu, prima din cadrul rundei de debut din play-off-ul Ligii I. Site-ul nostru va prezinta opiniile celor ...

- Universitatea Craiova a reușit calificarea in semifinalele Cupei Romaniei, dupa un meci foarte disputat cu eterna rivala Dinamo. Alb-albaștrii s-au impus cu 1-0 in confruntarea din aceasta seara, de pe stadionul „Ion Oblemenco“, din sferturile competiției, grației unei „sclipiri” ale ...

- CS Universitatea Craiova s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei la fotbal, marti, dupa ce a invins-o pe Dinamo Bucuresti cu scorul de 1-0 (0-0), pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Banie, in sferturile de finala ale competitiei. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Anda…

- Comisia Centrala a Arbitrilor (CCA) a surprins prin delegarea arbitrului central pentru partida Universitatea Craiova – Dinamo, din sferturile Cupei Romaniei, programata maine, de la ora 17.00, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Astfel, deși se preconiza ca va arbitra aradeanul Istan ...

- Universitatea Craiova a susținut ieri o conferința de presa in care antrenorul Devis Mangia și mijlocașul Hristo Zlatinski au prefațata partida cu Dinamo, din sferturile Cupei Romaniei. In timpul dialogului cu presa, cei doi au aflat ca LPF a amanat ...

- Antrenorul echipei CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca Dinamo va veni joi in Banie cu o motivatie mare pentru meciul din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, dar ''alb-albastrii'' vor avea o motivatie si mai mare. …

- Universitatea Craiova a remizat cu Poli Timișiara, scor 1-1, vineri seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in etapa a 26-a, ultima din campionatul regular al Ligii I. Pentru galeria foto a meciului, click aici.

- Universitatea Craiova n-a invins și n-a convins vineri seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, deși nu a avut in fața o echipa de „calibru“. Trupa lui Devis Mangia a remizat, scor 1-1, cu ACS Poli Timișoara, și a lasat impresia ca ...

- Universitatea Craiova nu a reușit sa obțina decat un punct din confruntarea de vineri seara, de pe stadionul “Ion Oblemenco”, cu ACS Poli Timișoara, din etapa a 26-a, ultima din campionatul regulat al Ligii I. A fost 1-1, la capatul ...

- Universitatea Craiova intalnește vineri, de la ora 20.45, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe ACS Poli Timișoara, intr-un joc contand pentru etapa a 26-a, ultima din campionatul regulat al Ligii I. Calificata deja in play-off, trupa lui Devis Mangia nu concepe ...

- Comisia Centrala a Arbitrilor a stabilit brigada care va oficia partida Universitatea Craiova – ACS Poli Timișoara, programata vineri, de la ora 20.45, pe stadionul „Ion Oblemenco”, contand pentru etapa a 26-a, ultima din campionatul regular al Ligii I. Astfel, ...

- Antrenorul echipei de fotbal CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca Florin Gardos, legitimat in ultima zi a perioadei de transferuri, este in forma, chiar daca nu a evoluat mult timp, si a precizat ca poate juca in centru sau dreapta in sistemul cu trei…

- Antrenorul echipei FC Voluntari, Claudiu Niculescu, a fost foarte nervos la conferința de presa de dupa jocul pierdut vineri seara in fața Universitații Craiova, scor 0-1, și i-a acuzat pe arbitri de viciere de rezultat, fiind frustrat și pentru faptul ...

- Universitatea Craiova s-a impus ieri seara, cu 1-0, in fața formației Sepsi Sfantu Gheorghe. Antrenorul alb-albaștrilor, Devis Mangia, a recunoscut ca Baluța și colegii sai nu au avut o misiune ușoara, dar se bucura pentru cele trei puncte caștigate.

- Vorbele lui Devis Mangia de la conferința de presa premergatoare meciului cu Sepsi s-au adeverit, in sensul ca formația din Covasna s-a prezentat foarte bine ieri seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, a fost organizata și mult mai puternica decat in ...

- Universitatea Craiova intalnește in aceasta seara, de la ora 20.45, pe „Ion Oblemenco“, pe Sepsi Sfantu Gheorghe, iar despre acest joc din etapa a 24-a a Ligii I vom vorbi maine, de la ora 13.00, in cadrul emisiunii „Repriza de ...

- Comisia Centrala a Arbitrilor (CCA) a anunțat brigada de fluierași care va oficia partida Universitatea Craiova – Sepsi Sfantu Gheorghe, programata duminica, de la ora 20.45, pe stadionul „Ion Oblemenco“, din cadrul etapei a 24-a din Liga I. Astfel, arbitru ...

- Universitatea Craiova a susținut astazi o conferința de presa in care antrenorul principal Devis Mangia și mijlocașul Cristi Barbuț au prefațat partida cu Sepsi Sfantu Gheorghe, programata duminica, de la ora 20.45, pe stadionul „Ion Oblemenco”, din cadrul etapei a ...

- Dinamo și Universitatea Craiova se intalnesc in aceasta seara, de la ora 20.45, in „Groapa“, iar miza și orgoliile acestui joc din cadrul etapei a 23-a, coroborate cu rivalitatea de peste 50 de ani, ne asigura ca vom vedea un ...

- Fostul capitan al Romaniei, Universitații Craiova și al Barcelonei, Gica Popescu (foto), este nerabdator sa se reia Liga I și in special sa vada luptele din play-off. „Baciul” considerand ca CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova pornesc favorite in lupta ...

- Antrenorul echipei de fotbal CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca ar fi preferat ca meciul din deplasare cu Dinamo, de duminica, sa aiba loc pe Arena Nationala si nu pe stadionul din Soseaua Stefan cel Mare, informeaza site-ul clubului. …

- Aflata in cantonament in Antalya, Universitatea Craiova se pregatește sa inceapa seria partidelor amicale pe pamant turcesc. Primul test al trupei lui Devis Mangia are loc duminica, de la ora 10.00, in compania unui adversar mai modest, SV Meppen. Formația ...

- Antrenorul echipei de fotbal CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat, joi, pentru site-ul oficial, ca este fericit pentru faptul ca partida cu Dinamo din sferturile de finala ale Cupei Romaniei se va disputa pe noul stadion "Ion Oblemenco". "Va fi frumos. Este un meci foarte,…

- Ce spune Devis Mangia despre meciul Craiova – Dinamo din sferturile Cupei Romaniei. Derby-ul rundei se va disputa pe stadionul „Ion Oblemenco”, in perioada 27 februarie – 1 martie. Federația Romana de Fotbal va anunța, in curand, ziua și ora de disputare a meciului. Antrenorul Științei a oferit și o…

- Strategul Universitații Craiova, Devis Mangia, și-a completat staff-ul tehnic Mario Capece, acesta inlocuindu-l pe Catalin Mulțescu. Capece are licența A UEFA și a absolvit Coverciano și s-a alaturat lotului alb-albastru in Antalya. Mario Capece a activat ca antrenor cu portarii ...