Fotbalistul Bogdan Vatajelu a declarat ca isi doreste sa marcheze in meciul sau de debut pe noul stadion ''Ion Oblemenco'', joi, cand Universitatea Craiova o infrunta echipa azera Sabail FK, in mansa a doua a turului intai preliminar al Europa League, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. ''Nu am jucat pe stadionul nou, asa ca abia astept sa vad cum se simte atmosfera. Nu este o formalitate meciul cu Sabail, poate aveam un avantaj mare daca terminam 3-1 meciul tur. Avem doar un gol avans si ei nu vor veni in vacanta. Vor aborda alta strategie decat la ei acasa si vor…