- Universitatea Craiova a incheiat la egalitate, scor 0-0, meciul susținut sambata seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in compania echipei CFR Cluj. Despre confruntarea din etapa a treia din play-off, Devis Mangia a declarat la conferința de presa ca jocul l-a ...

- Universitatea Craiova a remizat, scor 0-0, in partida disputata sambata, pe stadionul “Ion Oblemenco”, in compania liderului CFR Cluj, contand pentru etapa a treia din play-off-ul Ligii I. “U” Craiova: Mitrovic – R. Popa, Kelic (’79, Gardoș), Ferreira – Martic, ...

- CS Universitatea Craiova a terminat la egalitate cu CFR Cluj, 0-0, sambata seara, in Banie, intr-un meci din etapa a treia a fazei play-off a Ligii I de fotbal. Meciul a fost unul echilibrat, in care echipele si-au impartit perioadele de dominare. CFR a avut mai multe ocazii de gol, prin…

- UNIVERSITATEA CRAIOVA - CFR CLUJ LIVE in Liga I. ONLINE STREAM DigiSport Telekom - VIDEO. CS Universitatea Craiova joaca sambata cu liderul CFR Cluj, in etapa a treia din faza play-off a Ligii I de fotbal, pe stadionul ''Ion Oblemenco'' din Banie, de la ora 20,45. In sezonul regulat, fiecare echipa…

- Antrenorul echipei de fotbal CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca va introduce mereu pe teren doar jucatorii care merita sa joace, indiferent de varsta lor. ''Sunt un antrenor care incearca tot timpul sa puna pe teren pe cine…

- Antrenorul principal al echipei de fotbal CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca adversara de sambata, CFR Cluj, este o formatia foarte periculoasa la fazele fixe, iar el si jucatorii sai sunt constienti de acest lucru. ''Stim ca CFR este o…

- Primul meci din etapa a 3-a a play-off-ului, CS Universitatea Craiova - CFR Cluj, se va disputa sambata seara, de la ora 20:45, pe "Ion Oblemenco". Jocul din Banie, dintre prima si a treia favorita la castigarea campionatului, daca tinem cont de clasament, a fost prefatat de antrenorul…

- Conducerea și jucatorii echipei FC Zimbru Chișinau desfașoara prima conferința de presa inainte de meciul cu Milsami ce va avea loc duminica, 1 aprilie. Antrenorul zimbrilor, Marius Codescu a declarat ca obiectivul de baza al echipei este sa presteze un joc bun, sa promoveze tineri jucatori, iar astfel…

- Dan Petrescu și Mihai Stoica sunt in plin scandal, iar antrenorul lui CFR Cluj a aruncat o noua declarație taioasa la adresa directorului sportiv de la FCSB. "MM Stoica trebuie suspendat din fotbal. Doar in Romania se intampla ca un conducator sa atace antrenorul altei echipe pe Facebook. Nici in Bangladesh…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a fost suspendat doua etape de catre Comisia de Disciplina a FRF si a primit o penalitate sportiva de 6800 de lei, dupa ce a fost trimis in tribuna la meciul cu CSM Poli Iasi, din Liga I. Petrescu a ispasit prima etapa de suspendare la meciul cu FCSB, de…

- "2 etape suspendare si o mie si ceva de euro amenda Petrescu pentru ca a injurat arbitrii de mama, de gura si de morti in fata camerelor de filmat. Pacat ca nu se poate apela decizia, poate era mai corect un avertisment sau, eventual, un bonus. Plus rejucarea meciului cu Steaua. Astfel, impulsionati…

- Dan Petrescu, antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, a primit o amenda de 6.800 de lei si o suspendare de doua etape, dupa incidentele de la meciul cu Poli Iasi (2-1), a decis miercuri Comisia de disciplina din cadrul FRF. Tehnicianul a fost trimis in tribuna de arbitrul Iulian Calin din…

- Dan Petrescu a primit o suspendare de doua etape (din care a ispașit una, la intalnirea cu FCSB, din a doua etapa a play-off-ului) și o amenda in valoare de 6.100 de lei. Al doilea meci pe care Dan Petrescu va fi obligat sa il priveasca din tribune este cel cu CS Universitatea Craiova, programat…

- "Daca dupa toate discutiile CFR deschide scorul printr-un penalti controversat, atunci nu inteleg pentru ce ne mai chinuim sa castigam un campionat daca nu suntem lasati. Bai Mara, nu stiu ce faci tu la CFR, dar noi am facut adresa si CFR nu a vrut arbitri straini.Acest rezultat ajuta foarte…

- Universitatea Craiova iși va afla maine adversara din semifinalele Cupei Romaniei, ediția 2018-2018. Tragerea la sorți va avea loc de la ora 12.00, la Casa Fotbalului, in sala „Nicolae Dobrin”. Alaturi de gruparea din Banie, care s-a calificat in semifinale ...

- The fixtures of the 1st round of League I football matches held Friday through Monday show the CFR Cluj as leader. Results: Play-off, 1st round: Friday 9 March CFR 1907 Cluj - CSM Poli Iasi 2-1 (1-0) Saturday 10 March: CS Universitatea Craiova - AFC Astra…

- Titlul de campioana a ramas singurul obiectiv al celor de la FCSB, dupa eliminarile rusinoase suferite in Europa League si in Cupa Romaniei. Echipa lui Nicolae Dica trebuie sa recupereze doua puncte fata de liderul CFR Cluj, iar antrenorul se afla sub presiune.

- Universitatea Craiova a reușit calificarea in semifinalele Cupei Romaniei, dupa un meci foarte disputat cu eterna rivala Dinamo. Alb-albaștrii s-au impus cu 1-0 in confruntarea din aceasta seara, de pe stadionul „Ion Oblemenco“, din sferturile competiției, grației unei „sclipiri” ale ...

- CS Universitatea Craiova s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei la fotbal, marti, dupa ce a invins-o pe Dinamo Bucuresti cu scorul de 1-0 (0-0), pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Banie, in sferturile de finala ale competitiei. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Anda…

- Antrenorul echipei Manchester United, Jose Mourinho, a declarat vineri ca, dupa parerea sa, atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic, accidentat la un genunchi in mare parte a sezonului, va parasi clubul la finalul acestui sezon. ''In ce-l priveste pe Zlatan, noi credem ca acesta este ultimul sau…

- Dupa ce amanat startul meciurilor din play-off și play-out, din cauza vremii, Liga Profesionista de Fotbal a anunțat ca partidele se vor relua pe 9 martie și a prezentat programul primelor doua etape. Etapa 1 din play-off și din play-out va incepe pe 9 martie, cu meciul FC Botoșani - Juventus București,…

- Dupa ce nu a jucat ieri partida cu FC Botosani, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, Federatia Romana de Fotbal hotarand ca meciul sa fie amanat, din cauza vremii nefavorabile, CSM Politehnica Iasi nu va disputa nici al doilea duel oficial programat in aceasta saptamana. Disputa ce la Cluj,…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Chinei, italianul Marcello Lippi, a declarat ca nimic nu se compara cu castigarea unei Cupe Mondiale, el reusind aceasta performanta cu reprezentativa azzurra in 2006. "Liga Campionilor sau Cupa Mondiala? Am castigat toate cupele cu Juventus Torino,…

- Craiova, decisa spre semifinalele Cupei Romaniei. Antrenorul echipei CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca Dinamo va veni in Banie cu o motivatie mare pentru meciul din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, dar ”alb-albastrii” vor avea o motivatie…

- Antrenorul echipei CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca Dinamo va veni joi in Banie cu o motivatie mare pentru meciul din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, dar ''alb-albastrii'' vor avea o motivatie si mai mare. …

- Antrenorul echipei de fotbal Gaz Metan Medias, Cristian Pustai, spune ca formatia sa trebuie sa fie pragmatica si sa adune puncte in play-out-ul Ligii 1. Intr-o conferinta de presa in care au fost prezentate noile achizitii ale clubului - Paul Pirvulescu si Sokratis Fytanidis - Pustai a subliniat, marti,…

- Universitatea Craiova n-a invins și n-a convins vineri seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, deși nu a avut in fața o echipa de „calibru“. Trupa lui Devis Mangia a remizat, scor 1-1, cu ACS Poli Timișoara, și a lasat impresia ca ...

- Antrenorul echipei ACS Poli Timisoara, Leo Grozavu, si-a felicitat jucatorii pentru remiza obtinuta, vineri, scor 1-1, in fata formatiei CS Universitatea Craiova, iar tehnicianul banatenilor a remarcat si atmosfera de pe noul stadion Ion Oblemenco.

- Antrenorul echipei de fotbal CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca Florin Gardos, legitimat in ultima zi a perioadei de transferuri, este in forma, chiar daca nu a evoluat mult timp, si a precizat ca poate juca in centru sau dreapta in sistemul cu trei…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, s-a declarat multumit de cum a jucat formatia sa in meciul castigat, sambata, cu scorul de 2-0, contra Astrei Giurgiu, dar a recunoscut ca nu crede ca jucatorii sai vor reusi sa pastreze acelasi ritm si in play-off, in jocurile de pe teren propriu.…

- Antrenorul echipei FC Voluntari, Claudiu Niculescu, a fost foarte nervos la conferința de presa de dupa jocul pierdut vineri seara in fața Universitații Craiova, scor 0-1, și i-a acuzat pe arbitri de viciere de rezultat, fiind frustrat și pentru faptul ...

- Universitatea Craiova s-a impus la limita, scor 1-0, in partida disputata vineri seara, pe stadionul “Anghel Iordanescu” din Ilfov, in fața echipei FC Voluntari, contand pentru etapa a 25-a din Liga I. Alb-albaștrii au marcat prin Nicușor Bancu, mijlocașul oltean ...

- Universitatea Craiova s-a impus ieri seara, cu 1-0, in fața formației Sepsi Sfantu Gheorghe. Antrenorul alb-albaștrilor, Devis Mangia, a recunoscut ca Baluța și colegii sai nu au avut o misiune ușoara, dar se bucura pentru cele trei puncte caștigate.

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca partida de sambata cu liderul clasamentului, CFR Cluj, nu va decide lupta pentru titlu, dar a recunoscut ca obiectivul formatiei sale este sa intre in play-off de pe primul loc. "Ne asteapta un meci foarte…

- Antrenorul FCSB, Nicolae Dica, a fost dezamagit de jocul echipei sale in partida caștigata cu Gaz Metan, scor 2-1. Acesta a vorbit și despre situația lui Denis Alibec, atacant care este suspendat la meciul cu CFR Cluj. "Nu am teama de nimeni. Știu ceea ce putem, intalnim echipe bune, CFR, Lazio și…

- CFR Cluj a revenit pe primul loc dupa victoria cu Concordia Chiajna, scor 2-0. Ardelenii au doua puncte peste FCSB și 8 peste CS U Craiova, insa Dan Petrescu nu are liniște. Sistemul competițional il deranjeaza pe antrenorul ardelenilor, iar ideea cu injumatațirea punctelor a fost comentata de acesta…

- Fostul capitan al Romaniei, Universitații Craiova și al Barcelonei, Gica Popescu (foto), este nerabdator sa se reia Liga I și in special sa vada luptele din play-off. „Baciul” considerand ca CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova pornesc favorite in lupta ...

- Liga 1, etapa 23. Viitorul – Astra (ora 20.45, Digi Sport, Telekomsport, Look). Ultimele doua campioane ale țarii trag cu dinții de un loc de play-off. Arena din Ovidiu programeaza inca din prima zi de fotbal intern din 2018 un duel extrem de important in lupta pentru un loc in play-off, cel dintre…

- Antrenorul echipei de fotbal CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca ar fi preferat ca meciul din deplasare cu Dinamo, de duminica, sa aiba loc pe Arena Nationala si nu pe stadionul din Soseaua Stefan cel Mare, informeaza site-ul clubului. …

- Partida de duminica, dintre SCM Universitatea Craiova si Volei Municipal Zalau, castigata de olteni cu scorul de 3 – 1, a fost ultimul joc al antrenorului Marian Constantin pe banca echipei campioane a Romaniei. Tehnicianul bucurestean a purtat luni o discutie cu primarul Ionel Ciunt, tocmai in biroul…

- Noua achiziție a Universitații Craiova, atacantul Dominik Glavina, a declarat, intr-un interviu acordat site-ului clubului, ca este incantat ca a ajuns la gruparea din Banie și spera sa marcheze inca de la primul meci oficial, adica in poarta echipei Dinamo, ...

- Valerica Gaman, care a evoluat ultima oara la echipa Karabukspor (Turcia) va purta tricoul cu numarul 25."Sunt foarte bucuros pentru faptul ca am ajuns la cea mai buna echipa din Romania, care an de an joaca in cupele europene si este singura calificata in primavara europeana. Imi doresc…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a refuzat noua solicitare facuta de fostul sau club, Kuban Krasnodar, de amanare a achitarii datoriilor catre el. Clubul rus din liga a doua risca sa fie depunctat. Impresarul tehnicinaului roman, Nicolae Parnau a declarat, pentru sport-express.ru, ca gruparea…

- Conform unor surse din cadrul clubului Dinamo, Vasile Miriuța pregatește transferul portarului Mihai Minca (33 de ani) de la ACS Șirineasa, echipa din Liga a 3-a. Antrenorul lui Dinamo il cunoaște foarte bine pe goalkeeper din vremea cand cei doi au colaborat la CFR Cluj. De altfel, Minca a imbracat…

- Antrenorul echipei de fotbal CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat, joi, pentru site-ul oficial, ca este fericit pentru faptul ca partida cu Dinamo din sferturile de finala ale Cupei Romaniei se va disputa pe noul stadion "Ion Oblemenco". "Va fi frumos. Este un meci foarte,…

- Antrenorul francez Zinedine Zidane a confirmat miercuri seara ca si-a prelungit contractul cu echipa spaniola de fotbal Real Madrid pana in 2020, informeaza AFP. "Este semnat", a declarat Zidane in cadrul conferintei de presa pe care a sustinut-o la finalul meciului cu Numancia (2-2),…

- Campioana en titre din Premier League, Chelsea, a remizat sâmbata, 0-0, pe terenul divizionarei secunde Norwich City, în turul 3 al Cupei Angliei, astfel ca meciul se va rejuca, de aceasta data pe Stamford Bridge. Antrenorul lui Chelsea, Antonio Conte, a efectuat noua schimbari în…

- Nicușor Bancu, mijlocașul formației Universitatea Craiova, a admis ca el și colegii sai nu se mai afla la parametri optimi din punct de vedere al pregatirii fizice, dar este sigur ca in Antalya se vor pune la punct și ca ...