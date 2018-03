Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Levante a obtinut a doua victorie consecutiva de la numirea lui Paco Lopez in postul de antrenor, impunandu-se pe teren propriu, cu scorul de 2-1, in fata formatiei Eibar, vineri seara, in meciul meci al etapei a 29-a a campionatului de fotbal al Spaniei. Gazdele au deschis scorul prin Roger,…

- Echipa Atletico Madrid, ocupanta locului secund in campionatul de fotbal al Spaniei, a invins pe teren propriu, cu scorul de 3-0, formatia Celta Vigo, intr-o partida contand pentru etapa a 28-a din Primera Division, disputata duminica seara. Francezul Antoine Griezmann a deschis scorul…

- Cristiano Ronaldo a reusit o dubla pentru Real Madrid in meciul cu Eibar (2-1), sambata, in etapa a 28-a a Campionatului de fotbal al Spaniei, consolidandu-si astfel pozitia a treia in clasament. Ronaldo a deschis scorul in minutul 34, Eibar reusind sa egaleze in minutul 50 prin Ivan Ramis. Golul victoriei…

- Formatia Deportivo La Coruna, cu atacantul Florin Andone integralist, a inregistrat inca o infrangere in campionatul Spaniei, fiind invinsa, vineri, in deplasare, cu scorul de 2-0, de echipa Sporting Girona, in etapa a XXVIII-a.Golurile au fost marcate de Stuani (21) si Juanpe (57). Vezi…

- Atacantul roman Florin Andone s-a dovedit a fi decisiv in punctul obtinut de Deportivo La Coruna pe teren propriu cu Eibar, scor 1-1, sambata, in etapa a 27-a din LaLiga. Oaspetii au deschis scorul prin japonezul Takashi Inui (’11), dar ...

- FC Barcelona, liderul campionatului de fotbal al Spaniei, a terminat la egalitate, 1-1, partida disputata in deplasare cu Las Palmas, ocupanta locului 18 in clasament, joi seara, intr-o partida contand pentru etapa a 26-a din Primera Division, potrivit Agerpres. Argentinianul Lionel Messi a adus-o pe…

- Florin Andone, atacantul roman al celor de la Deportivo La Coruna, n-a fost pentru prima data titular de la venirea lui Clarence Seedorf. Cand a intrat in meciul cu Getafe, 0-3, n-a schimbat jocul cu nimic, in ultima jumatate de ora. La Voz de Galicia i-a dat nota 3, AS doar un as. Vartejul in care…

- Golurile invingatorilor au fost marcate de Angel "40, Boveda "44 (autogol) si Molina "82. Florin Andone a intrat pe teren in minutul 63, in locul lui Muntari. Tot miercuri, Athletic Bilbao a remizat cu Valencia, scor 1-1 (goluri De Marcos "49 / Kondogbia "23), si FC Sevilla a invins in deplasare Malaga,…

- Antrenorul Barcelonei, Ernesto Valverde, s-a plans de calendarul incarcat al echipei sale. In cadrul unei conferințe de presa, tehnicianul spaniol și-a exprimat nemulțumirea fața de programarea urmatoarelor doua etape, considerand ca echipa sa merita mai multe zile libere intre meciul de joi, din deplasare,…

- Formatia Real Madrid a fost invinsa, marti, in deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa Espanol Barcelona, in etapa a XXVI-a a campionatului Spaniei. Unicul gol al meciului a fost marcat de Moreno, in minutul 90+3.Tot marti se mai joaca meciul Girona - Celta Vigo, iar miercuri au loc partidele…

- Mijlocasul ghanez Sulley Muntari, liber de contract dupa despartirea de Pescara, a semnat pentru clubul spaniol de fotbal Deportivo La Coruna pana la finalul acestui sezon si va fi coleg cu internationalul roman Florin Andone. Muntari, 33 ani, a dat probe de joc si a convins clubul iberic…

- Formatia FC Sevilla a invins, sambata, in deplasare, scor 2-1, echipa Las Palmas, in etapa a XXIV-a a campionatului Spaniei si a urcat pe locul cinci in clasamentul din LaLiga.Pentru FC Sevilla au marcat Ben Yedder (35) si Sarabia (50), iar pentru Las Palmas a inscris Calleri (82 - penalti),…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a reusit prima sa tripla din acest sezon pentru Real Madrid, in partida castigata pe teren propriu de echipa sa, cu scorul de 5-2, in fata formatiei Real Sociedad, sambata seara, in cadrul etapei a 23-a a campionatului de fotbal al Spaniei. Starul…

- Revenita din cantonamentul efectuat la Tarlungeni, in județul Brașov, Știința Miroslava și-a continuat astazi seria testelor dinaintea reluarii Ligii a II-a la fotbal. Echipa din Miroslava a invins-o cu 5-1, la Roman, pe CSM, una dintre fruntașele Seriei I a Ligii a III-a, prin golurile marcate de Țapu,…

- Echipa Atletico Madrid a invins pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formatia CF Valencia, in derby-ul etapei a 22-a a campionatului Spaniei, reaprinzand lupta pentru titlul de campioana in Primera Division. Elevii antrenorului Diego Simeone s-au impus in partida de pe stadionul Metopolitano…

- Deportivo La Coruna, echipa atacantului roman Florin Andone, a ajuns la un acord cu antrenorul olandez Clarence Seedorf, care urmeaza sa-l inlocuiasca pe Cristobal Parralo, concediat duminica, dupa o serie de rezultate sub asteptari

- PAOK Salonic, echipa antrenorului roman Razvan Lucescu, a inregistrat a opta victorie consecutiva in campionatul de fotbal al Greciei, invingand in deplasare, cu scorul de 3-1, formatia PAS Giannina, intr-o partida disputata duminica. Golurile invingatorilor au fost marcate de Dimitrios…

- Echipa AS Monaco s-a calificat in finala Cupei Ligii Frantei, unde va avea ca adversara, ca si in editia de anul trecut a competitiei, formatia Paris Saint-Germain, cvadrupla detinatoare a trofeului. Gruparea din Principat s-a impus miercuri seara pe teren propriu, cu scorul de 2-0, in…

- Portarul roman Costel Pantilimon s-a despartit de echipa spaniola de fotbal Deportivo La Coruna, care il imprumutase la sfarsitul verii de la formatia engleza Watford, a anuntat marti ziarul Marca.

- Florin Andone ramane singurul roman de la Deportivo. Site-ul alineacionesliga.com anunta ca portarul de 30 de ani si-a luat ramas bun de la colegi si va reveni in Premier League, la Watford. Pantilimon a fost imprumutat de La Coruna la inceputul sezonului si a avut un start destul de bun. Pe parcurs,…

- Echipa Celta Vigo a invins pe teren propriu, cu scorul de 3-2, formatia Betis Sevilla, in ultimul meci al etapei a 21-a a campionatului de fotbal al Spaniei, disputat luni seara. Iago Aspas a reusit o "dubla" pentru Celta, in minutele 12 si 79, celalalt gol al invingatorilor fiind marcat…

- Echipa Lazio Roma, adversara formatiei FCSB in saisprezecimile de finala ale Europa League, a fost invinsa la limita, cu 2-1, pe terenul formatiei AC Milan, duminica seara, intr-o partida din cadrul etapei a 22-a a campionatului de fotbal al Italiei. Golurile invingatorilor au fost marcate…

- FC Barcelona a invins, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Deportivo Alaves, intr-un meci din etapa a XXI-a a campionatului Spaniei, in care a fost condusa cu 1-0. Catalanii raman fara infrangere in actuala editie a LaLiga.Golurile invingatorilor au fost marcate de Luis…

- Dupa un lung șir de dezamagiri, campioana Spaniei și a Europei, Real Madrid, a reușit o victorie frumoasa și importanta sambata, pe „Mestalla“, in fața unei contracanditate la titlu, Valencia, intr-o partida contand pentru etapa a 21-a din LaLiga. „Balul“ ...

- Fotbalistul echipei Deportivo La Coruna, Florin Andone, a inscris un gol in meciul terminat la egalitate, sambata, pe teren propriu, scor 2-2, cu Levante, in etapa a XXI-a a campionatului Spaniei. La Coruna a jucat in inferioritate numerica din minutul 34, iar oaspetii au revenit de la 0-2.Andone,…

- Manchester United si-a pastrat prima pozitie in clasamentul celor mai bogate cluburi de fotbal din lume, castigand, la mica distanta, lupta cu Real Madrid. Diferenta de 1, 7 milioane de euro dintre United si campioana Spaniei este cea mai mica din istorie.

- Real Madrid a invins la o diferența impresionanta pe propriul teren pe Deportivo La Coruna, echipa unde Florin Andone a fost titular, scor 7-1. Dar momentul meciului a fost accidentarea horror a lui Cristiano Ronaldo.

- Valencia a deschis scorul prin Santi Mina, in minutul 5, in timp ce Las Palmas a punctat prin Jonathan Viera (20) si Jonathan Calleri (53 - penalti). Partidele Alaves-Leganes, Real Madrid-La Coruna, Real Sociedad-Celta Vigo si Betis- FC Barcelona sunt programate duminica. Intalnirea…

- Viitorul atacantului roman Florin Andone este la Deportivo La Coruna. Cel putin asa sustine presa din Italia, care anunta ca gruparea galiciana nu este dispusa sa-i dea drumul atacantului roman, in ciuda ofertelor venite pe adresa sa.A

- Florin Andone, atacantul roman al lui Deportivo, a marcat din nou, dar reușita lui n-a ajutat-o pe Depor, penalizata de ghinion și de gafa portarului Ruben in meciul de acasa cu Valencia, 1-2: "Am fost mai buni și nu trebuia sa primim doua goluri". Florin Andone și-a recapatat increderea și gustul golului.…

- Florin Andone a marcat pentru Deportivo La Coruna pentru al treilea meci consecutiv, insa echipa sa a pierdut partida de pe teren propriu cu Valencia, scor 1-2 (etapa a XIX-a din La Liga). Atacantul nationalei Romaniei a inscris cand mai erau doua minute de joc si a stabilit scorul final.

- S-a decis soarta lui Florin Andone la Deportivo. Fotbalistul roman a fost asigurat de președintele clubului ca va juca mai mult in returul din Primera Division. Deportivo nu e dispusa sa-l cedeze pe Andone pe o suma sub clauza de reziliere, care este de 30 de milioane de euro. „E clar ca o sa raman…

- Inceputul de vis pe care Florin Andone l-a avut in acest an in La Liga ar putea fi decisiv pentru viitorul internationalului roman. Cu toate ca presedintele lui Deportivo La Coruna l-a caracterizat ca fiind indispensabil pentru alb-albastri, Florin Andone este mai aproape ca oricand pe picior de plecare…

- Florin Andone e pe picior de plecare de la Deportivo La Coruna, iar in aceasta perioada de transferuri a primit deja o oferta. Brighton, formație din Premier League, a facut o oferta de 11 milioane de euro pentru atacantul roman, insa spaniolii cer mai mult, scrie publicația spaniola Onda Cero. Andone…

- Golul marcat de Florin Andone cu Villarreal, 1-1, l-a facut și cel mai bun marcator galician in acest campionat. Atacantul roman ii depașește pe ceilalți atacanți de la Deportivo La Coruna, Adrian Lopez și Lucas Perez la acest capitol. A revenit dupa doua luni și jumatate printre titulari la Deportivo…

- Zinedine Zidane, sub presiune la Real, dupa ce campioana Spaniei a comis inca un pas greșit și a ramas la 16 puncte in urma liderului Barcelona. Antrenorul echipei de fotbal Real Madrid, Zinedine Zidane, a declarat dupa egalul (2-2) din deplasare cu Celta Vigo, duminica seara, in cadrul etapei a 18-a…

- Echipa de fotbal Real Madrid, campioana en titre a Spaniei, a terminat la egalitate, 2-2, partida disputata in deplasare cu formatia Celta Vigo, duminica seara, in cadrul etapei a 18-a din Primera Division. Ambele goluri ale madrilenilor au fost marcate de Gareth Bale (min. 36 si 38),…

- Atacantul roman Florin Andone a marcat golul prin care Deportivo La Coruna a terminat la egalitate cu Villarreal, 1-1, in deplasare, duminica, intr-un meci din etapa a 18-a a campionatului de fotbal al Spaniei. Turcul Enes Unal a marcat pentru ''Submarinul galben'' (30),…

- Selecționerul Cosmin Contra urmarește foarte atent mercato pentru tricolori. Atacantul Claudiu Keșeru a intrat in ultimele șase luni de contract cu campioana Bulgariei, Ludogoreț Razgrad, și este dorit de Marius Șumudica la Kayserispor. ”Cei de la Ludogoreț mi-au propus prelungirea contractului, dar…

- Gruparea spaniola Deportivo La Coruna l-a pus pe lista de transferari pe Florin Andone (foto) in urma bataii cu Arribas, de la un antrenament din noiembrie, nefiind de acord nici cu alte ieșiri in decor ale atacantului roman. Pentru internaționalul ...

- Pus pe lista de transferuri de oficialii clubului Deportivo La Coruna, Florin Andone (24 de ani) este dorit in Premier League. Brighton&Hove Albion, locul 12 in prima liga engleza, a inaintat o oferta pentru atacantul roman.

- Deși la inceputul anului era vazut ca om de baza la Deportivo La Coruna, Florin Andone a avut mai multe probleme și ar șanse mari sa plece in aceasta iarna. Presa din Spania scrie ca și conducerea clubul galician este dispusa sa renunțe la atacantul de 24 de ani și a luat decizia de a scadea din prețul…

- Atacantul roman Florin Andone a marcat golul echipei Deportivo La Coruna, care a fost invinsa de Celta Vigo cu scorul de 3-1, pe teren propriu, in derby-ul Galiciei, sambata seara, in etapa a 17-a a campionatului de fotbal al Spaniei. Celta a marcat prin Daniel Wass (3) si Iago Aspas (40,…

- Valencia a fost invinsa, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de echipa Villarreal, intr-un meci din etapa a XVII-a a campionatului Spaniei.Golul a fost marcat de Bacca, in minutul 24, scrie news.ro. Vezi golul AICIDe la Valencia a fost eliminat Simone Zaza, in minutul…

- Atacantul român Florin Andone este în lotul lui Deportivo La Coruna pentru meciul de sâmbata cu Celta Vigo din campionatul de fotbal al Spaniei, în timp ce compatriotul sau, portarul Costel Pantilimon, nu a fost convocat, informeaza

- FC Barcelona si-a consolidat pozitia de lider a campionatului Spaniei, dupa ce a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Deportivo La Coruna, in etapa a XVI-a.Golurile au fost marcate de Suarez (29, 47) si Paulinho (41, 75), anunța News.ro. La Deportivo, Costel…