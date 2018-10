Fotbal: Usain Bolt a refuzat oferta clubului maltez Valletta FC

Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Maltei, Valletta FC, i-a oferit un contract pe doi ani multiplului campion olimpic Usain Bolt, care aspira sa devina fotbalist profesionist dupa ce a pus capat stralucitoarei sale cariere de sprinter, iar in prezent se pregateste alaturi de formatia australiana Central Coast Mariners,

- Starul jamaican Usain Bolt, care este pe punctul de a semna primul sau contract de fotbalist profesionist, a fost supus unui control antidoping inopinat, relateaza AFP, citata de Agerpres. Bolt, detinatorul recordurilor mondiale la 100 m (9sec58/100) si 200 m (19sec19/100), a postat un clip video in…

- Usain Bolt a reușit primele sale goluri ca fotbalist profesionist, pentru echipa australiana Central Coast Mariners. Jamaicanul a sarbatorit reușita în maniera devenita celebra în competitiile de atletism.

- Fosta legenda a atletismului, jamaicanul Usain Bolt, considerat cel mai rapid om al planetei, a inscris primul sau gol ca jucator profesionist de fotbal pentru echipa Central Coast Mariners in fata formatiei South West United, vineri, intr-un meci amical dinaintea sezonului competitional in Australia.…

- Fosta legenda a atletismului, jamaicanul Usain Bolt, considerat cel mai rapid om al planetei, a inscris primele sale goluri ca jucator profesionist de fotbal pentru echipa Central Coast Mariners in fata formatiei...

- Usain Bolt a intrat in joc in minutul 72. Echipa sa a castigat cu 6-1 meciul disputat in fata a 10.000 de spectatori. "A fost bine. Publicul mi-a oferit motivatie. Multumesc pentru aceasta oportunitate. Acum incerc sa ma obisnuiesc cu ceilati jucatori, este magnific ca am putut intra pe teren si am…

- Fostul mare atlet jamaican Usain Bolt, care viseaza sa devina fotbalist profesionist, se va antrena cu echipa australiana Central Coast Mariners, a anuntat marti clubul din A-League, scrie Agerpres.

