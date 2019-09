Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Universitatea Cluj a invins, marti, in deplasare, scor 3-2, dupa prelungiri, echipa U Craiova 1948, revenind de la 0-2, si s-a calificat in optimile Cupei Romaniei. Clujenii au evoluat si in inferioritate numerica din minutul 81.

- Fanii FC U Craiova au facut spectacol inaintea meciului cu Universitatea Cluj din aceasta seara. FC U Craiova - U Cluj se joaca azi, pe „Ion Oblemenco”, de la 21:30, in „șaisprezecimile” Cupei Romaniei. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Plus. Pentru…

- FC U Craiova și U Cluj vor juca azi, de la 21:30, in 16-imile Cupei Romaniei. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Plus. Inainte de partida, prima pe care echipa lui Adrian Mititelu il va juca pe „Ion Oblemenco”, mai multe incidente au avut loc in…

- Azi, de la 16:30, incep 16-imile Cupei Romaniei. Toate cele 7 partide care se disputa azi vor fi liveSCORE pe GSP.RO. Cele mai tari partide al zilei vor fi UTA Arad - Dinamo și U Craiova 1948 - U Cluj, partida care va reprezenta debutul echipei lui Adrian Mititelu pe „Ion Oblemenco”. Un alt duel interesant…

- Federatia Romana de Fotbal si televiziunile detinatoare de drepturi tv ale Cupei Romaniei au stabilit programul 16-imilor de finala, faza care va fi programata in perioada 24-26 septembrie, anunța MEDIAFAX.Jocurile puse in prime time in cele trei zile, de la ora 21:30, sunt U Craiova 1948…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat programul șaisprezecimilor de finala din Cupa Romaniei, unde vor exista mai multe dueluri interesante. Astfel, partida de pe 24 septembrie dintre UTA și Dinamo nu se va juca in nocturna, ci va incepe la ora 16:30. FC U Craiova, echipa lui Adrian Mititelu, va intalni…

- FC U Craiova - U Cluj, din șaisprezecimile de finala ale Cupei Romaniei, se va disputa marți, 24 septembrie, de la ora 21:30, pe arena „Ion Oblemenco”. Partida dintre FC U Craiova și U Cluj va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. Dupa multe tentative…

- Adrian Mititelul, finanțatorul lui FC U Craiova 1948, exulta dupa ce Primaria i-a dat acordul sa dispute pe stadionul „Ion Oblemenco” meciul din șaisprezecimile Cupei Romaniei cu Universitatea Cluj. „Șaisprezecimile” Cupei Romaniei se vor disputa in perioada 24-26 septembrie. Omul de afaceri a acordat…