- Centrul Național de Fotbal Buftea a gazduit sambata, 18 mai, fazele finale ale Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar dedicata fetelor. In finala competiției s-au intalnit formațiile județului Cluj și Dolj, fetele de la LPS Cluj impunandu-se cu 4-3. In meciul pentru locul 3 s-au intalnit echipele LPS…

- CSM Știința a terminat sezonul regulat pe locul 3, “la o bruma de adevar” și un calcul neinspirat in jocul cu Steaua, de locul al doilea, cel care ne-ar fi dar dreptul sa jucam penultimul act pe teren propriu. N-a fost sa fie, dar nici disperare nu e deloc. Pentru ca Baia Mare a aratat […] Source

- Sambata, de la ora 14.00, Arena Zimbrilor va fi gazda partidei dintre CSM Știința și Dinamo, joc din cadrul ultimei etape din sezonul regulat. Partida va fi arbitrata de Mihai Vacaru (Iași) – Ionuț Flutur și Ovidiu Bursuc (Suceava). Arbitru 4: Cristian Stoica (Baia Mare). Mi-e greu sa cred ca Baia…

- In perioada 9-12 mai, bazinul Dinamo din Capitala va fi gazda Campionatelor Internaționale de inot ale Romaniei, intrecere la care vor participa 387 de sportivi (172 la feminin și 215 la masculin). Vor fi prezenți și sportivi de la cele doua cluburi din Baia Mare, LPS și CSM. Cine ne va reprezenta și…

- Final de sezon in Campionatul Național de Handbal Junioare I. Echipa CSȘ 2 Baia Mare, antrenata de Sorin Radulescu, a caștigat Turneul Final Speranța, desfașurat la Cisnadie (1-5 mai), dupa ce a invins in finala echipa CSȘ Tulcea, scor 26-19 (12-11). CSȘ 2 Baia Mare: Mara Chereches, Raluca Olaru,…

- Sigur, mai exageram și noi cu titanii aștia, dar chiar am avut parte de un meci tare de tot, intre doua echipe bune, puternice și dornice sa arate multe in aceasta parte a doua a sezonului. Baia Mare a fost peste Timișoara astazi, chiar daca a avut și momente de cadere, insa s-a descurcat bine […] The…

- Poli Timișoara a caștigat pentru a doua oara Cupa Romaniei, dupa 33 de ani de pauza! Banațenii au invins Steaua, in ultimul act, 31-27. Poli Timișoara a caștigat , la Focșani, a doua Cupa a Romaniei din istoria clubului de pe Bega, trecand in finala cu 31-27 de Steaua București. Victoria banațenilor…

