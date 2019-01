Lucian Balan a ajuns in Ghencea in 1985, dupa ce refuzase Dinamo. Episoadele sunt descrise in cartea ”SuperSteaua” semnata de Andrei Vochin. Pana sa ajunga la Steaua, in vara lui 1985, cu un an inaintea triumfului de la Sevilla, Lucica Balan și-a cautat norocul in fotbal pe traseul Autobuzul – Cavnic – Baia Mare. Bucureștean […] The post Fotbal: Un caștigator al Ligii Campionilor a jucat la Minerul Cavnic appeared first on eMaramures .