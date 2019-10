Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Dusan Uhrin Jr, a declarat, sambata seara, la finalul derby-ului cu FCSB, scor 1-1, ca este multumit de rezultat si ca il considera unul echitabil.



"Sunt multumit de rezultat, dar in prima repriza timp de cinci-sapte minute nu am fost foarte concentrati si am primit gol, a fost foarte dificila acea perioada pentru noi, pentru ca atunci FCSB a inceput sa joace mai bine. Am vorbit cu jucatorii in vestiar si am inceput sa jucam in a doua repriza asa cum am dorit. A fost un joc excelent pentru ambele echipe. Cred ca rezultatul este echitabil", a afirmat…