- Selectionata Egiptului a invins formatia Zimbabwe cu scorul de 1-0, vineri seara, la Cairo, in primul meci al editiei 2019 a Cupei Africii pe Natiuni la fotbal, care are loc in Egipt pana pe 19 iulie. Unicul gol a fost inscris de Mahmoud Trezeguet (41), in fata a 70.000 de spectatori. Starul Mohamed…

- Editia a 32-a a Cupei Africii pe Natiuni va avea loc in Egipt, in perioada 21 iunie - 19 iulie, cu participarea a 24 de echipe, impartite in sase grupe. Egiptul are cele mai multe titluri, sapte, urmata de Camerun, cinci trofee, fiind si campioana en titre, Ghana, cu patru trofee, Nigeria,…

- Naționala de handbal masculin a Romaniei a terminat preliminariile pentru europenele de anul viitor cu partida de pe terenul favoritei grupei 6. Selecționerul Manuel Montoya a deplasat la Nantes un lot de jucatori cu o medie de varsta sub 23 de ani, iar tinerii handbaliști romani au avut in multe momente…

- Naționala de fotbal feminin a Statelor Unite ale Americii a caștigat meciul cu Thailanda, 13-0, din Grupa F a Campionatului Mondial. Este cea mai mare victorie din istoria Campionatelor Mondiale, atat de fotbal feminin, cat și masculin. Alex Morgan a inscris de 5 ori, egaland performanța lui Michelle…

- Selectionata Croatiei, finalista ultimei editii a Cupei Mondiale de fotbal, a fost invinsa la limita, cu scorul de 2-1, de reprezentativa Tunisiei, intr-un meci amical international disputat marti seara la Varazdin. Nationala tunisiana, antrenata de fostul international francez Alain Giresse, care se…

- Francezul Patrice Neveu (65 ani) a fost numit vineri in functia de selectioner al Gabonului, in locul gabonezului Daniel Cousin, avand drept obiectiv calificarea 'Panterelor' la Cupa Africii pe Natiuni editia 2020, a anuntat Federatia gaboneza de fotbal,

- Sistemul VAR va fi introdus la Cupa Africii pe Natiuni, competitie care va avea loc in Egipt, in perioada 21 iunie - 19 iulie. Arbitrajul video va fi valabil din faza sferturilor, nu din faza grupelor, potrivit mediafax.Din cauza problemelor tehnice, egiptenii au anuntat ca nu pot implementa…